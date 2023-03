ESC-Vorentscheid mit Ikke Hüftgold: Alter, Freundin und wie er ohne Perücke aussieht

Beim deutschen ESC-Vorentscheid will sich Partyschlagersänger Ikke Hüftgold durchsetzen und Deutschland beim Eurovision Song Contest 2023 vertreten. Doch wer ist er eigentlich?

Köln – Einen Titel kann sich Ikke Hüftgold bereits auf die Fahne schreiben: Den Gewinn beim TikTok-Voting für einen weiteren Platz im deutschen ESC-Vorentscheid, der am Freitagabend, 3. März 2023, veranstaltet wird. Mit 52 Prozent der Stimmen konnte der Partyschlagersänger die Abstimmung klar für sich entscheiden.

Nun darf Ikke Hüftgold beim „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ teilnehmen. Der durchaus umstrittene Musiker gibt sich im Vorfeld siegessicher und will Deutschland beim ESC-Finale am 13. Mai vertreten. Doch wer ist Ikke Hüftgold eigentlich? Und warum polarisiert der ESC-Kandidat so sehr?

Ikke Hüftgold tritt beim deutschen ESC-Vorentscheid an – doch wer ist der Schlagersänger eigentlich?

Wahrscheinlich ist es wie mit Rekordmeistern im Fußball: Die einen lieben ihn, die anderen können mit ihm nicht viel anfangen – und ein dazwischen scheint nur schwer möglich. Ikke Hüftgold ist wohl die schillerndste Figur, die beim deutschen ESC-Vorentscheid antritt. Mit bürgerlichem Namen heißt der Partyschlagersänger Matthias Distel, ist 46 Jahre alt und fest davon überzeugt, Deutschland im Falle einer ESC-Teilnahme würdig zu vertreten.

Goldenes Sakko, zottelige Perücke: Ikke Hüftgold ist eine Erscheinung. Doch wer ist der Partyschlagersänger und Kandidat beim ESC-Vorentscheid eigentlich? © Rolf Vennenbernd/dpa

Die Markenzeichen von Ikke Hüftgold stechen direkt ins Auge: Ein Trainingsanzug, der für den ESC auch schon mal gegen einen goldfarbenen Anzug eingetauscht wird, die Perücke und ein gepflegter Mittelfinger zur Begrüßung in Richtung aller Kritiker, die seinen Texten nur mit Kopfschütteln begegnen. Mit seiner Kunstfigur steht Distel für kompromisslosen Partyschlager, mit dem er sich einen Namen im „Bierkönig“ auf Mallorca machen konnte. Und der sich als „eine schöne, bunte Farbe und als Teil unserer Musik-Kultur“ erachtet, wie Ikke Hüftgold im Interview mit wa.de von IPPEN.MEDIA exklusiv verriet.

Warum ist Ikke Hüftgold so umstritten? Was der Kandidat beim ESC-Vorentscheid mit „Layla“ zu tun hat

Beim deutschen ESC-Vorentscheid, der live von der ARD übertragen wird, steht Ikke Hüftgold natürlich an vorderster Front. Er, der musikalische Protagonist, der das Publikum und die Fach-Jury mit seinem „Lied mit gutem Text“ überzeugen will. Dabei weiß Ikke Hüftgold auch aus der zweiten Reihe zu agieren. Was damit gemeint ist? Nun, der Mallorca-Star hat „Layla“, den Ballermann-Hit 2022 von DJ Robin und Schürze produziert. Ein kommerzieller Erfolg, keine Frage. Der aber auch eine Debatte losgetreten hat.

Schnell wurden die Stimmen laut, die dem von Ikke Hüftgold mitproduzierten Song Sexismus vorwarfen. Distel wiederum verwies in diesem Kontext auf Kunstfreiheit. Zeilen wie „Er hat ‘nen Puff, und seine Puffmama heißt Layla, sie ist schöner, jünger, geiler“ wurden medial zerrissen. Schien und scheint Ikke Hüftgold aber nicht sonderlich zu stören. Denn mit seinem „Lied mit gutem Text“ will er beim ESC-Vorentscheid vor allem eines unter Beweis stellen: Kritik kann ihm nicht viel anhaben. Schließlich sei Ikke Hüftgold auch „Satire“, wie er im wa.de-Interview verriet.

Auch beim ESC-Vorentscheid: Warum trägt Ikke Hüftgold eine Perücke – und wie sieht er ohne aus?

Beim Auftritt von Ikke Hüftgold beim ESC-Vorentscheid darf ein treuer Wegbegleiter nicht fehlen: Die markante und zottelige Perücke. Warum der Partyschlagersänger diese immer trägt, hat er längst verraten: „Das gibt mir ganz viel Freiheit und natürlich Selbstsicherheit auf der Bühne“, so Ikke Hüftgold gegenüber der Frankfurter Neuen Presse von IPPEN.MEDIA.

Mal ganz ohne Perücke und ohne Trainingsanzug: So sieht Schlagersänger Ikke Hüftgold abseits der Bühne aus. © Horst Galuschka/dpa/Archivbild

Mit der Perücke würde quasi die Trennung von der Privatperson Matthias Distel erfolgen. Dieser schlüpft abseits der Bühne und damit frei vom Alter Ego Ikke Hüftgold nämlich in die Rolle des seriösen Unternehmers und Geschäftsführers. Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Dominik de Leon gründete er das Musiklabel Summerfield Records. Von ihnen wurde auch „Johnny Däpp“ von Lorenz Büffel, einer der meistverkauften Schlager in der deutschen Chartgeschichte, produziert. Nun führt es Ikke Hüftgold also zum ESC-Vorentscheid.

Hat Ikke Hüftgold eine Freundin? Was über das Privatleben des Kandidaten beim ESC-Vorentscheid bekannt ist

Und was ist sonst noch über das Privatleben von Ikke Hüftgold beziehungsweise Matthias Distel bekannt? Der 46-Jährige, der aus dem hessischen Limburg an der Lahn stammt, ist von seiner Frau geschieden, mit der er zwei Kinder hat. Seit 2021 weiß Ikke Hüftgold mit der 24 Jahre jüngeren Nina Reh aber eine neue Partnerin an seiner Seite. Sie begleitet ihn zu fast allen Konzerten und Veranstaltungen.

Auf ihren Beistand kann Ikke Hüftgold beim deutschen ESC-Vorentscheid mit Sicherheit auch zählen. Wenn er sein „Lied mit gutem Text“ beim „Eurovision Song Contest 2023 – Unser Lied für Liverpool“ performt. Und seinen Fans, vor allem aber seinen Kritikern zeigen will, dass er nicht nur TikTok-Votings gewinnen kann. Oder, wie es Ikke Hüftgold im wa.de-Interview selbst sagt: „Da werde ich jetzt Überzeugungsarbeit leisten und dem einen oder anderen hoffentlich zeigen können, dass wir keine Idioten sind und den ganzen Tag nur Alkohol saufen.“