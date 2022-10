Rewe-Kundin macht „putzige“ Entdeckung in der Salattheke

Von: Victoria Krumbeck

Immer mehr Veganer und Vegetarier erfreuen sich an fleischlosen Produkten in den Supermarktregalen. Eine Rewe-Kundin beeindruckte jedoch was ganz anderes an einem Produkt.

München - Vegan sein ist voll im Trend. Vor ein paar Jahren musste man noch auf die Suche nach veganen Produkten gehen und dabei tief in den Geldbeutel greifen. Mittlerweile ist eine fleischlose Ernährung so einfach wie nie. Im Jahr 2021 verkaufte der Lebensmittelhersteller „Rügenwalder Mühle“ mehr Veggie-Produkte als Fleischprodukte. Vor einigen Tagen gab der Supermarkt Rewe bekannt, dass es neben der Fleisch-, Wurst- und Käsetheke eine vegane Frischetheke geben wird. In ausgewählten Filialen können die Kunden die Produkte kaufen. Eine Twitter-Nutzerin machte eine weitere vegane und „putzige“ Entdeckung an der Salatbar.

Rewe: Kundin findet vegane Salatbar mit „putzigen“ Namen

Es gibt wohl kaum ein Produkt, das es nicht in einer veganen Alternative gibt. An einer Salatbar in einer Rewe-Filiale fand eine Kundin weitere vegane Produkte. Dabei war es nicht das Produkt, das die Kundin beeindruckte, sondern der Name. „Kicherbällchen - Diese Traum-Bällchen zaubern jedem ein Lächeln ins Gesicht“ wurden die Falafelbällchen beschrieben.

Daneben gab es auch vegane Streifen, die als „Haltet den Schnabel“ bezeichnet wurden. Die Rewe-Kundin teilte ein Foto auf Twitter. „Können wir mal darüber sprechen, wie putzig vegane Speisen an der Salat-Theke in unserem Rewe benannt sind?“, schrieb sie zu dem Tweet.

Rewe: Vegane Salatbar sorgt für Begeisterung unter den Twitter-Nutzern

Die Nutzerin klärte in den Kommentaren auf, dass es sich um Salatbars handelt, die extern betrieben werden. Dennoch waren die meisten User in den Kommentaren begeistert. Ein Nutzer nahm sogar einen extra langen Weg in Kauf, damit er sich was bei der veganen Salatbar kaufen konnte. „Ich muss noch für den Rewe eine Stunde ÖPNV fahren“, schrieb er in den Kommentaren und erklärte, dass er trotzdem ab und zu darauf Lust habe. „Ich glaube, das dauert noch Monate, dann sind alle Rewe mit einer Theke ausgestattet“, vermutete der User.

„Bei euch ist da was beschriftet? Bei uns sind das leider alles Blindkäufe, weil rein gar nichts dransteht. Ist bestimmt auch für Allergiker besonders toll“, kommentierte ein weiterer Nutzer. „Ich bin beeindruckt von den digitalen Anzeigen“, so ein weiterer Kommentar.

Nicht alle veganen Produkte von Rewe sorgen für Begeisterung. Einer Kunden stieß ein veganes Schnitzel böse auf. (vk)