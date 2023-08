„Batman-Van“-Räuber in Italien gefasst: Familien-Bande erbeutete mit Spezial-Konstruktion 250.000 Euro

Von: Richard Strobl

Bankomat-Diebe in Italien erbeuteten mit ihrem „Batman-Van“ mindestens 250.000 Euro. © Carabinieri: Monza Brianza

Eine Einbruchsserie sorgte in Italien für Aufsehen. Jetzt wurden die sogenannten „Batman“-Räuber verhaftet. Es handelt sich um eine Familie.

Mailand/Monza - Bankomaten-Knacker sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern rauben auch in Italien immer wieder die automatischen Geldausgabestationen aus. Für Aufsehen sorgte dabei im Land südlich des Brenners eine Bande, die mit einem Kleintransporter im „Batman-Stil“ zu ihren Raubzügen fuhr. Jetzt wurden die Diebe allerdings gefasst.

„Batman-Van“: Bankomat-Räuber in Italien gefasst

Für ihre Raubzüge stahlen die Räuber nach Angaben der Ansa immer wieder Kleintransporter und gaben „ihnen ein schwarzes, fledermausartiges Erscheinungsbild, ähnlich dem Batman-Kostüm“. Dazu streiften sie eine schwarze Plane über das gesamte Gefährt. So war weder die Farbe des Wagens, noch etwaige Aufdrucke auf den Vans oder das Nummernschild erkennbar.

Mit ihren „Batman“-Mobilen knackten die Täter dann diverse Geldautomaten im Norden Italiens. So waren sie in den Provinzen Monza Brianza, Mailand, Lecco und Varese unterwegs. Mindestens zwölf Überfälle gehen dem Bericht nach auf das Konto der Bande. Bei den Bankautomaten-Raubzügen sollen sie mindestens 250.000 Euro erbeutet haben.

Italiens „Batman-Diebe“ stahlen Tausende Euro – mit Spezial-Konstruktion

Doch jetzt haben die Carabinieri die Gruppe geschnappt. Die „Batman“-Räuber wurden demnach im Hinterland von Mailand verhaftet. Es handelt sich dem Bericht nach um einen 70-Jährigen, einen 57-Jährigen sowie dessen 32-jährigen Sohn. Sie seien alle bereits wegen ähnlicher Vergehen vorbestraft gewesen, heißt es.

Laut leggo.it stahlen die Räuber immer das gleiche Lieferwagen-Modell, über das ihre „Batman“-Plane genau passte. Zudem statteten sie die Fahrzeuge mit einer langen Eisenstange aus, die in die Karosserie eingebaut wurde. Sie diente als Rammbock, um die gepanzerten Fenster zu durchbrechen. Zudem installierten die Diebe einen mechanischen Arm, an dem wiederum Stahlseile befestigt waren. So konnten sie die Geldautomaten herausreißen, verladen und abtransportieren.