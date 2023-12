„Menschenleben gefährdet“: Meteorologe Jung fordert Absage von GDL-Streik – wegen „Eisregenwalze“

Von: Bjarne Kommnick

Eisregen in Deutschland. Für Meteorologe Dominik Jung gehört der Bahnstreik mit Blick auf die Wetterlage abgesagt. Dem Experten zufolge sind Menschenleben bedroht.

Kassel – Die kalte Jahreszeit hat begonnen, winterliches Extremwetter stellt Deutschland auf die Probe. Währenddessen könnte es für Pendler am Freitag (8. Dezember) ohnehin kompliziert werden: Die Lokführergewerkschaft GDL hat erneut zu einem Streik bei der Deutschen Bahn aufgerufen. Ein Wetter-Experte kritisiert das aufs Schärfste.

„Unverantwortlich bei so einer gefährlichen Wetterlage“: Meteorologe kritisiert Bahnstreiks am Freitag

Wetterexperte Jung geht davon aus, dass es am Freitagmorgen zu „regional zu einem Verkehrschaos“ kommen wird, wie er wetter.net sagte: „Genau zum Bahnstreik rollt auf Westdeutschland eine Eisregenwalze zu.“ Daher ist er mit dem Zeitpunkt des Bahnstreiks überhaupt nicht einverstanden: „Es ist unverantwortlich, dass die Bahn bei so einer gefährlichen Wetterlage in den Streik tritt und damit zahlreiche Pendler in die Autos und auf die Straßen treibt, die morgen vielfach spiegelglatt sein dürften.“

Auch anderen Wetterprognosen zufolge wird es unter anderem auf Hessens Straßen glatt in den kommenden Tagen. Aufgrund der kritischen Wetterlage befürchte Jung eine Vielzahl von Unfällen. Und stellt eine klare Forderung an die GDL: „Der Bahnstreik gehört am Freitag dringend abgesagt. Er gefährdet aufgrund der hohen Unfallgefahr auf den Straßen sogar Menschenleben.“ Da der Eisregen gegen Mittag voraussichtlich Richtung Osten ziehen wird, könnten auch dort gefährliche Straßenverhältnisse herrschen, meint der Meteorologe. Ab Samstag (9. Dezember) sollen sich laut Prognose jedoch wieder mildere Luftmassen durchsetzen.

Eisregenwalze über Westdeutschland: Meteorologe empfiehlt, Auto stehenzulassen

Die Temperaturen sollen in der Nacht zum Freitag um den Gefrierpunkt und leicht darunter liegen: „In der zweiten Nachthälfte ziehen dann im westlichen Teil von Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Teilen von Baden-Württemberg Schnee- und Regenfälle auf.“ Der Niederschlag wird laut Jung an vielen Orten auf dem Boden gefrieren: „Es droht im Westen ein Glättechaos.“

Der Wetterexperte rät daher, das Auto in den betroffenen Gebieten am Freitagmorgen stehenzulassen. Nach Möglichkeit sollte man von zu Hause aus arbeiten, empfiehlt Jung. Öffentliche Verkehrsmittel sind durch den Streik keine Alternative. „Genau bei dieser gefährlichen Wetterlage kommt die Bahn bei den meisten Menschen nicht und geht in den Streik“, kann sich der Wetterfachmann einen Seitenhieb nicht verkneifen.

