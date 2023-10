Trigema-Chef Wolfgang Grupp wettert über ehemaligen Mitarbeiter: Bezahlt „fürs Nichtstun! Für Versagen!“

Von: Teresa Toth, Sina Alonso Garcia

Wolfgang Grupp, Chef von Trigema, spricht offen über einen früheren Konflikt mit einem Mitarbeiter. Der Fall schaukelte sich immer weiter hoch.

Pirna – Wolfgang Grupp, der Geschäftsführer von Trigema, ist bekannt für seine direkte Art. Er schreckt nicht davor zurück, auch mal unangenehm zu werden – mit ein Grund, warum er auf TikTok viral geht. Wie er in einem Vortrag bei der Volksbank Pirna in Sachsen erzählte, hatte er vor vier Jahren eine heftige Auseinandersetzung mit einem früheren Angestellten. Der Fall ging sogar vor Gericht.

„Der Einkaufsleiter damals war schon 19 Jahre bei uns, zuerst als Lehrling“, äußert sich Grupp über seinen ehemaligen Mitarbeiter. „Er hat dann Drogen genommen – hat man behauptet – und es gab im Großraumbüro immer wieder Auseinandersetzungen mit mir.“ Wenn es bei Trigema Schwierigkeiten gebe, würden diese „knallhart auf den Tisch gelegt“, erklärt Grupp. „Und es wird laut und deutlich diskutiert, sodass jeder es mitkriegt.“ Es gebe in seinem Unternehmen keine Vor- oder Nebenräume, da er alle Wände hat entfernen lassen. „Wenn der mir im Büro über den Weg läuft und etwas nicht gemacht hat, kriegt der halt meine Meinung. Und irgendwann ist es eskaliert.“

Nach 19 Jahren verlässt Mitarbeiter das Unternehmen – „Habe mir gedacht: Dann ist das Problem gelöst“

Nachdem die Streitereien sich gehäuft hätten, hätte der Trigema-Angestellte sich schließlich entschieden, das Unternehmen zu verlassen. „Er hat kapiert, dass er so nicht weitermachen kann und hat per E-Mail an seine Mitarbeiter geschrieben, dass er bis Ende Juli die Firma verlässt.“ Grupp sei einverstanden gewesen. „Ich habe mir gedacht: Dann ist das Problem gelöst. Seine Freundin ist auch davon gelaufen, weil er vielleicht ein paar Drogen zu viel genommen hat.“

Wie Grupp erklärt, habe er seinem Mitarbeiter noch im August und September Zeit gegeben, seine Angelegenheiten zu regeln und ihm da noch sein Gehalt ausgezahlt. „Dann ist der zu einem Anwalt gegangen – was alles nicht abgesprochen war.“ Er habe den Mann dann kündigen müssen, was frühestens auf April des kommenden Jahres möglich war, da dieser bereits 19 Jahre bei Trigema beschäftigt gewesen sei. Der Anwalt habe verlangt, den Mann freizustellen.

Wolfgang Grupp: Mitarbeiter meldete sich krank

„Jetzt müssen Sie sich vorstellen: Ein Mann – ein Versager – kriegt von unserem angeblichen Rechtsstaat Gehälter und ist krankgemeldet“, schimpft Grupp. Deshalb habe er dem Anwalt kräftig den Kopf gewaschen: „Ich habe gesagt: Ich glaube, Ihnen geht‘s nicht gut! Der muss malochen!“. Für den Chef von Trigema sei klar gewesen: „Der muss jeden Tag Spießruten durchs Büro laufen. Wenn Sie sagen, ich kann den frühestens auf April kündigen, gibt es da keine andere Option.“

Obwohl Grupp gedroht habe, meldete sich der Angestellte krank. „Dann kam ein Arbeitsgericht und hat gesagt, ich muss dem 65.000 Euro bezahlen – fürs Nichtstun! Für Versagen!“ Grupp war mit dieser Entscheidung nicht einverstanden und legte Widerspruch ein. Kurz vor dem angesetzten Gerichtstermin wurde er jedoch durch eine Knie-Operation beeinträchtigt. Offenbar fühlte er sich zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage, einen Rechtsstreit zu führen. „Und dann habe ich zuhause zu meiner Familie gesagt: Ich ertrage das nicht. Ich kann da jetzt nicht hin und muss das Urteil akzeptieren.“ Er beglich den geforderten Betrag und zog seinen Einspruch zurück.

Trigema-Boss Grupp: „Ich unterschreibe diese Lüge nicht!“

Wahrscheinlich hätte der Chef von Trigema die Angelegenheit gerne schnell geklärt. Doch kurz darauf erreichte ihn eine erneute Anfrage des Mitarbeiters, die ihn verärgerte. Der Mitarbeiter hätte in der Zwischenzeit ein Zeugnis verfasst, das Grupp unterzeichnen sollte. „Da habe ich gesagt: Sag mal, ich bin doch nicht besoffen!“, schimpft Grupp. „Ich kann doch nicht eine Lüge nach der anderen unterschreiben!“ Für ihn war klar: „Den Betrag bezahle ich. Aber das Zeugnis wird nicht unterschrieben!“ Diese klare Botschaft habe er dann auch dem Anwalt des Mitarbeiters am Telefon übermittelt.

Wie Grupp erzählt, habe er dem Anwalt am anderen Ende der Leitung ordentlich die Leviten gelesen. „Ich habe ihm gesagt: Sie haben Glück, dass ich den Einspruch zurückgezogen habe und nicht gegen das Arbeitsgericht vorgegangen bin.“ Bezüglich des geforderten Zeugnisses sei er jedoch nicht zu Kompromissen bereit. „Ich habe gesagt: Solange ich lebe, unterschreibe ich dieses Zeugnis nicht. Das ist gelogen von A bis Z.“ Sollte es zu einer harten Auseinandersetzung kommen, sei er gewillt, das Zeugnis vor dem Arbeitsgericht zu diskutieren und drohte dem Anwalt mit Medienaufmerksamkeit. „Und dann werde ich klar und deutlich sagen, was für einen Rechtsstaat wir haben.“ Offenbar zeigte seine Warnung Wirkung: „Ich habe danach nie wieder etwas von dem Anwalt gehört. Der war froh, dass er kein Zeugnis mehr wollte.“

Die Welt sei „verrückt geworden“, findet Trigema-Chef Wolfang Grupp

In seiner Rede kritisiert Grupp: „Sie dürfen in unserem Rechtsstaat in Zeugnissen ja nicht die Wahrheit sagen! Sie müssen ja lügen!“. Seine persönliche Schlussfolgerung aus der Geschichte lautet: „Wenn man Tatsachen ausspricht, wissen die Leute: Hier sind Grenzen gesetzt.“ Wie der 81-Jährige meint, ist „die Welt verrückt geworden“ und „der Anständige nicht selten der Dumme“.

Obwohl der Chef von Trigema seine konservativen Ansichten mit Entschlossenheit und Überzeugung vertritt, stoßen seine kernigen Aussagen nicht überall auf Zustimmung. Erst kürzlich sorgte der Trigema-Chef mit seiner ablehnenden Einstellung zum Thema Homeoffice für Irritationen und auch sein Frauenbild wirkt veraltet. Viele empfinden auch seine Behauptung, dass Menschen mit großen Problemen „Versager“ seien, als problematisch. Er bezieht sich dabei zwar nicht auf privates, sondern auf berufliches Versagen – das strikte Ablehnen von Misserfolgen sehen viele jedoch als überholt an.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Teresa Toth sorgfältig überprüft.