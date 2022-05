Kurioser Raub in Hamburg: Dieb erbeutet wertvolle „Ai Weiwei“-Mittelfinger

Von: Felix Durach

Teilen

Die Objekte der Begierde. Die Hamburger Polizei sucht nach den drei gestohlenen Glasskulpturen des Künstlers Ai Weiwei. © Ai Weiwei/dpa

Ein Kunstdieb hat in dieser Woche in einer Galerie in Hamburg zugeschlagen. Der unbekannte Täter hat drei Figuren erbeutet, die einen ausgestreckten Mittelfinger zeigen.

Hamburg - Am Montag, dem 25. April, hat sich in Hamburg offenbar ein spektakulärer Kunstraub ereignet, bei dem es einem unbekannten Täter gelungen war, gleich drei prestigeträchtige Skulpturen zu stehlen und sich anschließend unbemerkt mit dem Diebesgut vom Tatort zu entfernen.

Kunstdiebstahl in Hamburg: Drei Mittelfinger gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Ereignet hat sich der Diebstahl in der Kunstgalerie im Neuen Wall in der Hamburger Neustadt etwa zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr. Bei den entwendeten Objekten handelt es sich nach Angaben der Polizei Hamburg um drei Glasskulpturen des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Die drei Skulpturen zeigen alle das gleiche Motiv in unterschiedlichen Farben: eine Hand mit ausgestrecktem Mittelfinger. Die Gasskulpturen aus Glas, von denen es auf der Welt gerade einmal 100 Stück gibt, haben die Farben rot, gelb und grün. Der Wert pro Skulptur bemisst sich auf ca. 10.000 Euro.

Die Polizei tappt bei den aktuellen Ermittlungen offenbar noch im Dunkeln und sucht deshalb Hilfe aus der Bevölkerung. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist es dem Täter offenbar gelungen, die Skulpturen während den Öffnungszeiten der Galerie unbemerkt aus den dafür vorgesehen Vitrinen zu nehmen. Zeugen, die zu den entsprechenden Zeiten etwas Auffälliges beobachte haben oder Informationen über den Verbleib der Skulpturen geben können, sollen sich bei der Hamburger Polizei melden.

In der vergangenen Woche war die Polizei Hamburg zu einem Großeinsatz ausgerückt, nachdem in der Innenstadt Schüsse gefallen waren.

Mittelfinger-Skulpturen von Ai Weiwei gestohlen: Galerie - „weiß gar nicht, wie man die verkaufen kann“

Unklar ist darüber hinaus, was der Dieb mit den Skulpturen vorhat. Die Kunstobjekte sind streng limitiert und in Fachkreisen bekannt. „Ich weiß gar nicht, wie man die verkaufen kann, die sind alle nummeriert“, erklärte eine Sprecherin der Galerie mit Blick auf ein mögliches Motiv des Täters.

Die drei gestohlenen Skulpturen wurden von dem chinesischen Künstler und Dissidenten Ai Weiwei angefertigt. © Christoph Soeder/dpa

Der chinesische Künstler und Dissident Ai Weiwei erregte während seiner Inhaftierung in China im Jahr 2011 weltweistes Aufsehen. Der 64-Jährige verließ 2015 das Land und lebt seitdem im Exil in Europa. (fd)