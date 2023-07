„Hörte nur, dass die Tür zu meinem Zimmer aufgeht“: Dreister Dieb beklaut Schwangere mitten in der Nacht

Von: Christian Reinartz

Mitten in der Nacht klaut ein Dieb auf der Neugeborenen-Station des Sana-Klinikums in Offenbach ungehindert ein Handy direkt vom Nachttisch einer Patientin und flüchtet.

Offenbach – Der Schreck sitzt Jennifer Luce aus Mühlheim immer noch in den von der Schwangerschaft ermüdeten Gliedern. Die 36-Jährige ist im neunten Monat und soll sich eigentlich schonen. Aus Sicherheitsgründen, wie sie sagt, wird sie für ein paar Tage auf der Station für Gynäkologie und Geburtshilfe am Sana-Klinikum in Offenbach aufgenommen. Drei Wochen vor der Geburt wollen die Ärzte kein Risiko eingehen.

Das geklaute Handy können Jennifer und Vincenzo Luce immer noch über eine Software orten. Der mutmaßliche Dieb bewegt sich zwischen Offenbach und dem Frankfurter Bahnhofsviertel. © Reinartz

Schwangere in Sana-Klinikum Offenbach beklaut: „Hörte nur, dass die Tür zu meinem Zimmer aufgeht“

Mitten in der Nacht zum vergangenen Donnerstag kommt es zu dem Zwischenfall, der Luce noch schaudern lässt. „Ich hörte nur, dass die Tür zu meinem Zimmer aufgeht“, erinnert sich die Schwangere. „Ich dachte erst, dass es die Nachtschwester war. Nach einiger Zeit schloss sich die Tür wieder.“

Plötzlich sei die echte Schwester hereingekommen „und hat gesagt, dass gerade ein fremder Mann in meinem Zimmer gewesen ist“. Luce ist elektrisiert, will auf die Uhr ihres Smartphones schauen. „Aber das war weg“, erinnert sie sich. „Da war mir klar, dass gerade ein Dieb bei mir im Zimmer war.“

Diebstahl im Sana-Klinikums Offenbach - Sicherheitsdienst kann nichts ausrichten

Auf dem Gang hatte die ahnungslose Nachtschwester wohl noch versucht, den Mann anzusprechen, und ihn nach seiner Identität gefragt, berichtet Luce weiter. „Aber der ist geflüchtet.“ Auch der gerufene Sicherheitsdienst des Klinikums kann nichts ausrichten. Der Mann ist spurlos verschwunden.

Wenig später steht eine Polizeistreife im Patientenzimmer und nimmt Luces Anzeige auf. Der Vorfall wird von Polizeisprecher Rudi Neu bestätigt: „Wir waren dort und haben eine Beschreibung des Täters erhalten.“ Auffälligstes Merkmal: die schlechten Zähne. Eine Nähe zum Obdachlosenmilieu wird seitens der Augenzeugen zumindest vermutet.

Jennifer Luce ist nach dem nächtlichen Diebstahl zunächst aufgelöst. „Die Nachtschwester hat gleich meinen Blutdruck gemessen, und der war natürlich viel zu hoch“, berichtet sie. Immerhin darf sie das Krankenhaus am selben Tag wieder verlassen.

Nach Diebstahl im Sana Klinikum - Frau hat Angst, ihr Mann ist wütend

Während es bei Jennifer Luce ein paar Tage nach dem unheimlichen Vorfall eher die Angst ist, was alles hätte passieren können, ist es bei ihrem Mann Vincenzo Wut. „Ich finde es eine Zumutung, dass es überhaupt möglich ist, dass ein Dieb sich Zugang zu einem Bereich verschafft, in dem Neugeborene liegen“, sagt der 37-Jährige.

„Diesmal wurde ja nur ein Handy gestohlen, aber es hätte auch jemand sein können, der ein Kind mitnehmen will“, so der Ehemann. Er erwarte eigentlich, dass in einer Klinik wie dem Sana sichergestellt sei, dass Mütter und Säuglinge sich jederzeit in einer sicheren Umgebung befänden.

Im Sana-Klinikum gibt sich Sprecherin Carolin Wingartz-Heidel betroffen. Man sei „tief erschüttert darüber, dass in den frühen Morgenstunden des 13. Juli eine Patientin auf der Station 3B bestohlen worden ist“. Die Patientensicherheit gerade in der Frauenklinik habe höchste Priorität. „Unser Sicherheitskonzept sieht vor, dass in der Nacht durchgängig ein Sicherheitsdienst im Haus ist und Unbefugten der Zugang zu den Stationen nicht ohne weiteres möglich ist“, erklärt Wingartz-Heidel.

Dieb dringt ungehindert in das Sana-Klinikum Offenbach ein - Schloss war kaputt

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag hat genau dieses Konzept offenbar versagt. Wingartz-Heidel räumt ein: „Ein bereits zur Reparatur beauftragter Schließmechanismus hat es der fremden Person ermöglicht, sich Zutritt zu verschaffen und die Situation auszunutzen, um fremdes Eigentum an sich zu nehmen.“ Die diensthabende Pflegekraft habe den Einbrecher unmittelbar bemerkt und sofort den im Haus befindlichen Sicherheitsdienst sowie die Polizei alarmiert. „Wir haben den Vorfall zum Anlass genommen, unser Sicherheitskonzept nochmals zu überprüfen“, sagt die Sprecherin. Ab sofort müsse an allen Türen der Frauenklinik von 20 bis 7 Uhr geklingelt werden.

Für die Luces kommt dies zu spät. So berichten die beiden, dass die Tür laut dem Krankenhauspersonal angeblich bereits seit Längerem kaputt gewesen und nicht repariert worden sei. Vincenzo Luce: „Ich bin überzeugt, dass man die Situation einfach nicht ernst genug genommen hat, sonst hätte man in dieser Zeit ja einen Sicherheitsdienst vor die kaputte Tür setzen können.“

„Vertrauen verloren“ - Schwangere möchte Kind dort nicht mehr zur Welt bringen

Auf dem entstandenen Schaden bleibt das Paar sitzen. „Das ist zwar das allerkleinste Problem, aber ich habe im Sana gefragt“, berichtet Vincenzo Luce. Dort hieß es, die Klinik habe keine Diebstahlversicherung.

Ihren Sohn will Jennifer Luce jedenfalls nicht mehr im Sana-Klinikum zur Welt bringen. „Da habe ich ehrlich gesagt das Vertrauen verloren“, sagt die Schwangere. Sie und ihr Mann seien bereits mit einem Krankenhaus in Sachsenhausen in Kontakt und guter Dinge, dort auch unterzukommen. (Christian Reinartz)

