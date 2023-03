Kamerateam begleitet Millionär Chico zum Steuerberater – So viel Geld ist wirklich noch übrig

Von: Leoni Billina

Lottokönig Chico lebt gern auf großem Fuß und macht daraus kein Geheimnis. In Begleitung eines Kamerateams verrät der Dortmunder, wie viel von seinem Millionengewinn wirklich noch übrig ist.

Dortmund - Kürsat Y. (42) ist der bekannteste Lotto-Millionär Deutschlands: Fast zehn Millionen hat der ehemalige Stahlarbeiter aus Dortmund gewonnen. In den letzten Monaten hat er das Geld im ganz großen Stil verprasst – und sich damit nicht nur Freunde gemacht. Der frisch gebackene Multimillionär, bekannt unter seinem Spitznamen Chico, hat seinen Gewinn für sündhaft teure Sportwagen, Luxus-Uhren und Designerklamotten ausgegeben. Viele gehen davon aus, dass es mit Chico nicht gut ausgehen wird, wenn er so weiter macht. Das berichtet Merkur.de.

Der 42-Jährige aus Nordrhein-Westfalen will es nicht so weit kommen lassen. Begleitet von einem Kamerateam sucht er Rat bei einem Finanzexperten. In der neuen Stern-Reportage „Plötzlich reich – Das neue Leben von Lottokönig Chico“ legt der Dortmunder seine Finanzen offen: In nur drei Monaten hat er eine unglaubliche Summe verprasst.

Kamerateam begleitet Lotto-Millionär Chico zum Steuerberater

Chico und Steuerberater Stilianos Brusenbach machen eine Bestandsaufnahme. Die kann sich sehen lassen: ein Ferrari 488 Pista für 750.000 Euro, ein Porsche Turbo S2 für 300.000 Euro – sein „Alltagswagen“ – und Uhren und Diamanten im Wert von insgesamt 500.000 Euro. Diese Investitionen findet Finanzexperte Brusenbach „ganz toll“. Es sei aufgrund der aktuell hohen Inflation eine gute Entscheidung gewesen, einen Teil des Geldes auszugeben: „Wenn du Geld nur liegenlassen würdest, hast du nach neun Jahren die Hälfte deines Geldes verloren.“

Lotto-Gewinner Chico verrät, wie viel von seinen Millionen noch übrig ist © Rolf Vennenbernd/dpa

Außerdem hat der 42-Jährige reichlich Schulden aus der Vergangenheit beglichen. Und seine Familie an seinem Lotto-Gewinn teilhaben lassen: Seinem Bruder hat er einen Ferrari spendiert, seinem Vater einen Mercedes. Leuten, die ihn in der Vergangenheit finanziell unterstützt hatten, hat er Geld geliehen: „Wer in meinen schlechten Zeiten für mich da war, für den bin ich den Rest meines Lebens da“, sagt Chico.

Lottokönig Chico: Nur so viel ist von seinem Gewinn noch übrig

Das Leben im Luxus hat seinen Preis: Der Steuerberater bilanziert, dass noch etwa sechs Millionen von seinem Gewinn übrig sein dürften. Bedeutet, dass er in nur drei Monaten bereits vier Millionen Euro auf den Kopf gehauen hat. Aber damit ist jetzt Schluss: Das übrige Geld will Chico sinnvoll anlegen. Dafür rät ihm Brusenbach, in Immobilien zu investieren und zusätzlich Geld in Aktien anzulegen.

Nachdem der Dortmunder sich in den letzten Monaten gerade in den sozialen Medien einen Namen gemacht hat, schlägt der Finanzexperte außerdem vor, er solle ein Unternehmen gründen. „Chico hat sich als Marke positioniert – ganz bewusst. Damit kann er Geld verdienen.“