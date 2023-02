10.000 Euro Bargeld an Erdbeben-Hilfe in Designer-Handtaschen in Tram vergessen

Von: Anna Lorenz

Eine Frau vergaß in einer Straßenbahn Designer-Handtaschen mit Tausenden Euro, die als Hilfe für Erdbebenopfer gedacht waren. Dann hatte sie großes Glück.

Köln – Am Montag (13. Februar) hatte eine Dame, die mit der Straßenbahn in Köln unterwegs war, Glück im Unglück. Die Frau vergaß beim Ausstieg nämlich, zwei hochpreisige Handtaschen mit wertvollem Inhalt mitzunehmen. Durch die Mithilfe ehrlicher Mitarbeiter der Deutschen Bahn konnte sie sämtliche Gegenstände letztlich jedoch zurückerhalten.

Frau reist mit Luxustaschen und Bargeld – und vergisst ihr Gepäck in öffentlichem Verkehrsmittel

Wie die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mitteilt, war die 56-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Elsdorf mit der Linie S12 unterwegs. Im Gepäck hatte sie zwei Markenhandtaschen. Darin befand sich neben Reiseunterlagen und EC-Karten eine große Menge Bargeld: In den Designer-Handtaschen befanden sich 10.100 Euro und 3.200 türkische Lira (entspricht 158,29 Euro).

Die Dame hatte einen Flug in die Türkei gebucht, dort wollte sie Angehörige im Erdbebengebiet mit der Summe unterstützen. Das Beben, das am 06. Februar 2023 die Türkei und Syrien erschüttert hat, hat mittlerweile mehr als 40.000 Todesopfer gefordert; die Schäden an Gebäuden und Infrastruktur sind immens.

Wertvolles Gepäck in Straßenbahn vergessen: Ehrliche DB-Mitarbeiter retten Eigentum

Aus nicht näher bekannter Ursache verließ die Dame die Straßenbahn allerdings ohne die Taschen – naheliegend erscheint, dass sie die Gegenstände beim Ausstieg schlichtweg vergaß. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG nahmen sich dem zurückgelassenen Gepäck an und verbrachten es auf die Dienststelle der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof. Die Beamten dort konnten die Identität der Dame ermitteln und sie telefonisch über den Fund informieren.

Elsdorferin wollte Angehörigen in Erdbebengebiet helfen

Wer Gegenstände in der Bahn vergisst, kann einige Tipps beherzigen – dass sich nicht ein Unbefugter des Gepäcks bemächtigt, lässt sich allerdings nur schwer verhindern. Wie die Polizei mitteilt, war die Elsdorferin darum äußerst erleichtert und begab sich umgehend zur Dienststelle. Dort konnte sie die Hintergründe für den großen Bargeldbetrag glaubhaft erklären und ihr Eigentum anschließend mit nach Hause nehmen. Den Flug in die Türkei, der für Montagmorgen gebucht gewesen war, hatte sie in Anbetracht der verlorenen Gegenstände nicht angetreten.