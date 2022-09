Mädchen verliert Reisepass und darf nicht ins Flugzeug - doch Pilot greift ein

Ein Tui-Flugzeug auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Auf Teneriffa machte ein Tui-Pilot jetzt eine Familie glücklich. © IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto

Wie viel persönliches Engagement bringt, stellte Ende August ein Pilot auf Teneriffa unter Beweis. Der Flugkapitän wurde durch seinen Einsatz zum Helden einer britischen Familie.

Teneriffa – Ein Brite war mit seinen drei Kindern, seiner Frau und seinen Eltern im Urlaub auf Teneriffa. Eigentlich lief alles perfekt – bis zu dem Moment, als die Familie ins Flugzeug steigen wollte. Denn plötzlich stellten sie fest, dass der Pass der 7-jährigen Tochter verschwunden war. Das Mädchen durfte deshalb nicht boarden, die Verzweiflung war groß. Doch eine Verkettung glücklicher Umstände und mutiger Entscheidungen rettete der Familie den Tag.

Familie verliert Pass: 7-jährige Tochter darf nicht mit ins Flugzeug

Es ist wohl der Alptraum aller Eltern. Das Boarding startet, doch nicht alle Kinder dürfen einsteigen. So ging es der britischen Familie Insley Ende August bei ihrer Rückreise aus Spanien. Der Familienvater sagt von sich selbst, sehr organisiert zu sein - besonders was Dokumente angeht. Jeder Pass habe sogar eine eigene Tasche, so Adrian Insley zur britischen Zeitung Nottingham Post. Doch an diesem Tag habe seine Partnerin den Pass seiner Tochter gebraucht, um etwas im Duty Free einzukaufen und das Dokument im Anschluss in die Einkaufstasche gesteckt.

Erst in der Schlange zur Sicherheitskontrolle sei der Familie plötzlich aufgefallen, dass die Einkaufstasche verschwunden war - inklusive des Passes der 7-jährigen Tochter. „Ich habe Panik bekommen, weil ich nicht wusste, wo der Pass ist“, beschrieb der Vater die Situation. Er sei dann zum Sicherheitspersonal gegangen und habe seine missliche Lage geschildert. „Sie sagten mir, dass ich ohne Pass nicht einsteigen kann.“ Die Familie teilte sich also auf. Während die Mutter, die Großeltern und die anderen Töchter ins Flugzeug stiegen, blieb der Vater mit seiner 7-jährigen Tochter zurück, die offenbar völlig verzweifelt war. Und sie war nicht die einzige. „Meine Kinder haben geweint, meine Partnerin hat geweint“, erinnert sich Adrian Insley an den dramatischen Moment der Trennung. Er selbst habe im Kopf gehabt, was es alles zu tun gab: „Ich muss eine Unterkunft finden, ich muss ein Transportmittel finden und ich muss einen vorläufigen Pass organisieren“, waren seine Gedanken. Es habe in sehr kurzer Zeit viel zu organisieren gegeben.

Familie am Flughafen getrennt, doch dann passiert ein kleines Wunder

Angesichts der dramatischen Trennung der Familie, baten die Flughafenmitarbeiter alle Passagiere, ihre Taschen zu überprüfen. Wenig später gab es offenbar einen glücklichen Finder, denn kurz darauf erhielt Vater Insley die Benachrichtigung, dass die Tasche inklusive Pass beim Fundbüro des Flughafens abgegeben wurde - ein kleines Wunder. Er habe den Sicherheitsbereich wieder verlassen müssen, um zurück zum Fundbüro zu gelangen - offenbar eine Odyssee, unter anderem wegen der Sprachbarriere zwischen ihm und den Mitarbeitern des Sicherheitspersonals. Doch irgendwann gelang es und er hielt schließlich den Pass seiner Tochter mit großer Erleichterung wieder in Händen.

Auf Nachfrage sagte man ihm, dass er seinen eigentlich gebuchten Linienflug nicht mehr erreichen würde, da dieser auf dem Weg zur Startbahn sei. Doch er konzentrierte sich auf das Positive: „Ich war froh, wenigstens den Pass zurückbekommen zu haben“, so der Familienvater.

Auf Rollfeld umgedreht: TUI-Pilot wird zum Helden des Tages

Die Großmutter Sharon Insley hatte währenddessen im Flugzeug die Aufgabe, die Kinder zu beruhigen. Das Kabinenpersonal sei großartig gewesen, so Sharon gegenüber der Nottingham Post. „Ich war beeindruckt von den Mitarbeitern, die so fürsorglich waren und versuchten, die weinenden Enkelkinder zu beruhigen“, schilderte die Großmutter. „Sie sagten, dass Adrian in den nächsten Flug nach Manchester steigen könnte, wenn Platz wäre, sie waren einfach so nett und verständnisvoll.“

Die Kabinencrew hatte offenbar auch den TUI-Piloten über die Situation informiert. Auch als der Pass gefunden wurde, war der Flugkapitän im Bilde. Das Flugzeug habe bereits vor der Startbahn gestanden, erinnerte sich Sharon Insley. Dann aber habe plötzlich ein Flugbegleiter gefragt, ob jemand dem Familienvater Bescheid sagen könne, dass er zum Gate kommen solle. „Ich war verblüfft“, so die Großmutter. Denn der Pilot machte mit dem Flugzeug kehrt und holte Vater und Tochter kurzerhand am Gate ab. „Ich habe in meiner ganzen Flugzeit noch nie erlebt, dass ein Flugzeug für jemanden umdreht“, zeigte sich Sharon begeistert.

Die Familie war wieder vereint und konnte gemeinsam zurück nach Großbritannien reisen. Der Pilot wurde damit zum Held des Tages. Er und die TUI-Crew hatten das Unmögliche möglich gemacht und es zusätzlich sogar geschafft, das Gepäck der Tochter und des Vaters wieder an Board zu bringen. „Ich habe eigentlich versucht, mich bei TUI zu bedanken, aber sie haben nur ein Portal für Beschwerden“, erzählte die Großmutter Sharon Insley weiter. Doch sie fand eine gute Lösung, um ihre Freude über die Bemühungen des Flugkapitäns auszudrücken: In einem langen Facebook-Beitrag lobte sie den außergewöhnlichen Kundenservice von TUI. Der Reisekonzern selbst zeigte sich erfreut, dass die Familie gemeinsam die spanische Insel wieder verlassen konnte. „Dies ist nur ein weiteres Beispiel für das unglaubliche Engagement der TUI-Kollegen“, hieß es vonseiten des Touristikkonzerns TUI.

