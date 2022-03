Rückruf von Baby-Nahrung: Dringende Warnung vor Verzehr - Schon zwei mögliche Todesfälle

Von: Christina Denk

Teilen

Vor einer Babynahrung wird dringend gewarnt. Es besteht der Verdacht einer Kontamination mit Salmonellen. Für Säuglinge können die Bakterien tödlich sein.

Michigan - Salmonellen: Die amerikanische Lebensmittelbehörde (FDA) warnt derzeit vor Babynahrung in Pulverform des Herstellers Abbott Nutrition. Die Säuglingsnahrung kann Salmonellen enthalten. Bei Babys können die Erreger schwere Krankheiten auslösen. Das Produkt wurde auch in der EU vertrieben.

Rückruf von Abbott Säuglingsnahrung: Drei Chargen betroffen - Verbraucher müssen genau hinschauen

Am 17. Februar 2022 gab die Firma Abbott bekannt, dass das Unternehmen einen freiwilligen Rückruf bestimmter Chargen potenziell betroffener Produkte veranlasst hat. Mittlerweile warnen auch die FDA und deutsche Verbraucherportale wie lebensmittelwarnung.de.

Betroffen sind die Produkte Similac, Alimentum und EleCare-Pulvernahrung in der 400g Packung. Beginnt die Chargennummer mit einer Ziffer zwischen 22 und 37 und ist die Angabe K8, SH oder Z2 auf der Packung, ist Vorsicht geboten. Die betroffenen Produkte haben zudem ein Haltbarkeitsdatum ab dem 1. April. Alle drei Kriterien müssen erfüllt sein, damit das Produkt Teil der zurückgerufenen Produkte ist, von denen es scheinbar jedes Jahr mehr gibt. Der Hersteller Abbott bietet die Möglichkeit, die Chargennummer zu überprüfen.

Bei der zurückgerufenen Säuglingsnahrung in Pulverform muss sowohl die richtige Chargennummer, Haltbarkeit und die Angabe K8, SH oder Z2 enthalten sein. © Screenshot FDA

Rückruf von Abbott Säuglingsnahrung: Zwei potenzielle Todesfälle in Zusammenhang mit dem Rückruf

Die Warnung für die Abbott Säuglingsnahrung wurde aufgrund von potenzieller Kontamination, eine der häufigsten Ursachen für Rückrufe*, mit Salmonella Newport und Cronobacter sakazakii ausgesprochen. Die Bakterien können in Säuglingsanfangsnahrung in Pulverform zwar nicht wachsen, aber lange überleben und stellen bei nicht ausreichender Erhitzung ein potenzielles Risiko für Babys dar.

Kontamination mit Cronobacter sakazakii und Salmonellen „Eine Kontamination mit Cronobacter sakazakii und Salmonellen kann bei Säuglingen zu schweren Erkrankungen wie Durchfall (manchmal blutig), Fieber, Sepsis oder Meningitis führen, die schwerwiegende neurologische Probleme und Entwicklungsstörungen hervorrufen und in seltenen Fällen tödlich sein können“, heißt es Bundesamt für Verbraucherschutz. Neugeborene unter 28 Tagen und geschwächte Säuglinge sind am stärksten gefährdet, sich anzustecken.

Der Rückruf aus den USA steht im Zusammenhang mit Verbraucherbeschwerden über Infektionen. In all diesen Fällen soll Säuglingsnahrung des Herstellers Abbott Nutrition verzehrt worden sein. Alle fünf Fälle mussten im Krankenhaus behandelt werden. In zwei Fällen soll die Infektion zum Tod geführt haben. Die Untersuchungen dauern noch an.

Rückruf von Abbott Säuglingsnahrung: Produkte wurden vermutlich nicht in Deutschland vertrieben

Die potenziell kontaminierte Pulvernahrung wurde im Werk in Sturgis, Michigan, hergestellt. Vertrieben wurden die Produkte innerhalb der USA, in der EU (Italien, Irland, Kroatien, Niederlande, Slowenien, Spanien) und in Drittländern (darunter Großbritannien, Indien, Islamische Republik Iran, Nordirland, Russische Föderation, Türkei, Ukraine).

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden die betroffenen Produkte laut lebensmittelwarnung nicht in Deutschland vertrieben. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass Verbraucher die Produkte online oder bei Auslandsaufenthalten erworben haben.

Rückruf beim Hersteller Abbott Nutrition

Produkte Similac, Alimentum und EleCare-Pulvernahrung in der 400g Packung

Mögliche Kontamination mit Salmonella Newport und Cronobacter sakazakii (kann bei Säuglingen zu schlimmen Krankheiten und zum Tod führen)

Mindesthaltbarkeitsdatum: ab 1. April 2022

Chargennummer: erste beide Ziffern 22 bis 37

Angaben: K8, SH oder Z2

Rückruf vom 25. März 2022 in Deutschland.

Gewarnt wird aktuell auch vor einem Käse*, der unter anderem bei Rewe vertrieben wurde. (chd) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.