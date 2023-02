Großer Waldbrand in Südtirol: Hunderte kämpfen gegen die Flammen

Von: Martina Lippl

Südtirol: Waldbrand am Marlinger Berg in Meran – Feuerwehr versucht Feuer einzudämmen. © Twitter Screenshot/ LFV Südtirol

Die Flammen sind kilometerweit zu sehen. In Meran ist ein Waldbrand am Marlinger Berg ausgebrochen. Die Ursache für das Feuer ist offenbar schon klar.

Meran – Hunderte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren der Region Bozen und Meran kämpfen gegen einen Waldbrand am Marlinger Berg in Südtirol. Das Feuer ist am Samstagnachmittag (4. Februar) ausgebrochen und hat sich auf rund 50 Hektar ausgebreitet. Die Brandbekämpfung ist schwierig. Über Nacht konnte eine Ausbreitung des Feuers verhindert werden, twittert der Landesverband der Freiwilligen Feuerwehren Südtirols (LFV Südtirol).

Zwei Löschhubschrauber sind laut den frühen Morgenstunden am Sonntag im Einsatz. Starke Winde machten den Einsatzkräften zu schaffen. Sie heizten die Flammen immer wieder an, berichtet das Nachrichtenportal Südtirol.news.it. Inzwischen hat sich der Wind etwas gelegt, doch es bleibt am Sonntag laut dem Landeswarnzentrum verbreitet windig.

Rund 250 Einsatzkräfte löschten den Waldbrand von drei Seiten (Westen, Norden und Osten). Von der Südseite her sei das Gelände zu steil gewesen.

„In den Nachtstunden wurden die Einsatzkräfte auf ein Minimum zurückgefahren, um am Morgen wieder ausreichend Mannschaft zur Verfügung zu haben“, teilte die Freiwilligen Feuerwehr Marling laut Südtirol.news.it mit.

Südtirol: Großer Waldbrand in Meran – Brandursache steht wohl fest

Der Waldbrand in Meran ist vermutlich durch Funkenflug ausgelöst worden. Am Boden sei eine Stromleitung gesichtet worden, heißt es. In Südtirol galt am Samstag wegen Schneefällen und Windspitzen bis 100 km/h „Warnstufe Orange“.

Auch andere Alpenregionen machten Schneefälle und Wind zu schaffen. In Österreich spitzte sich die Lawinenlage zu. Allein in Tirol wurden in kurzer Zeit 30 Lawinenabgänge gemeldet. Behörden warnten eindringlich. Mehr als drei Menschen verloren in einer Lawine ihr Leben. Die Suche nach drei Verschütteten war selbst für Bergretter am Samstag zu gefährlich. (ml)