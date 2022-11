Schwere Unwetter in Spanien legen Flughafen stundenlang lahm – Teenager von Ast erschlagen

Von: Jennifer Lanzinger

Schwere Unwetter kosteten am Samstag einem Teenager in Spanien das Leben. Zahlreiche Straßen, Keller und Tiefgaragen liefen voll Wasser. Ein Schulbus blieb im Wasser stecken.

Madrid - Zahlreiche überflutete Straßen, heftige Regenfälle, Hagel und Sturmböen haben Spanien am Samstag schwer zu schaffen gemacht. Bei den schweren Unwettern ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Auch der Flughafen in Valencia musste zeitweise auf eine Startbahn verzichten. Zahlreiche Schulkinder blieben mit dem Schulbus im Wasser stecken.

Schwere Unwetter in Spanien: Teenager wird von Ast erschlagen

Spanien, Valencia: Ein überschwemmter Abschnitt der Ostautobahn, A-3. © Jorge Gil/EUROPA PRESS/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Wie der staatliche TV-Sender RTVE am Samstagabend berichtet, sei ein 17-Jähriger in der Stadt Saragossa von einem herabstürzenden Ast erschlagen worden. Auf dem Flughafen von Valencia an der Mittelmeerküste habe zeitweise eine Startbahn gesperrt werden müssen, nachdem ein Blitz eingeschlagen war. Zeitweise musste der Flugverkehr für mehrere Stunden eingestellt worden, zahlreiche Flüge wurden umgeleitet oder gestrichen. In 24 Stunden seien dort 149 Liter Regen pro Quadratmeter niedergegangen. In dem Ort Xert im Landesinnern von Castellón seien sogar 300 Liter je Quadratmeter gemessen worden.

Zahlreiche Keller und Tiefgaragen laufen voll - Schulbus bleibt im Wasser stecken

Spanische Medien hatten am Samstag über zahlreiche unter Wasser stehenden Keller oder Tiefgaragen berichtet, auch viele Straßen wurden durch das Unwetter und die heftigen Regenfälle überflutet. Die Feuerwehr musste viele Menschen aus ihren Fahrzeugen retten, die vom Hochwasser eingeschlossen worden waren. Auch ein Schulbus blieb in Les Alquerías im Wasser stecken. Helfer trugen die Kinder huckepack in höher gelegenes Gelände, wie auf einem Video der Feuerwehr zu sehen war.

