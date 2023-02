Das ist die gastfreundlichste Stadt der Welt – deutsche Metropole verpasst knapp das Treppchen

Von: Isabelle Jentzsch

Teilen

Der italienische Küstenort Polignano a Mare ist die gastfreundlichste Stadt 2023. © Imago Images/Fotosearch/StevanZZ

Für den Urlaub 2023 zeigt ein aktuelles Ranking, in welchen Städten Gastfreundschaft besonders großgeschrieben wird. In die Top-10-Liste hat es auch eine deutsche Stadt geschafft.

München – Egal ob Strandurlaub, Abenteuerreise oder Städtetrip, man sollte sich an seinem Urlaubsziel wohlfühlen. Dieser Wohlfühlfaktor wird neben der Unterkunft auch durch den Flair des Ortes und die Gastfreundschaft der Einheimischen bestimmt. Doch in manchen Gegenden sind die Gastgeber gegenüber den Touristen scheinbar ein wenig freundlicher, als an anderen Orten.

Das Reiseportal Booking.com vergibt jedes Jahr die sogenannten Traveller Review Awards, die auf den Bewertungen von über 240 Millionen Reisenden basieren. Neben den besten Unterkünften und Transportunternehmen werden dabei auch die gastfreundlichsten Städte der Welt ausgezeichnet. 2023 liegt sogar die Hälfte der Top-10-Orte in Europa.

Die gastfreundlichsten Städte der Welt: Dresden ist in den Top 10

Platz eins der Liste führt der Ort Polignano a Mare an, der im Süden Italiens, in der Region Apulien liegt. Die Stadt ist bekannt für ihre malerischen Gassen und die atemberaubende Aussicht auf das kristallklare Wasser der Adria. Die bekannteste Sehenswürdigkeit in Polignano a Mare ist die Grotta Palazzese, eine Höhle, die in ein Restaurant umgewandelt wurde und eine wunderschöne Aussicht auf das Meer bietet.

Auf Platz vier des Rankings liegt die Stadt Dresden. Die sächsische Landeshauptstadt ist bekannt für ihre beeindruckende Architektur und das reiche Kulturangebot. Hinzu kommt, dass Dresden eine der grünsten Städte Europas ist. Der Große Garten und die Elbwiesen bieten in der Stadt grüne Erholungsoasen an. Der nahegelegene Nationalpark Sächsische Schweiz bietet viele Möglichkeiten zum Wandern, Radfahren und Bootfahren an.

Noch vor Dresden liegen Hualien City in Taiwan auf Platz zwei und das spanische San Sebastián auf Platz drei des Rankings. Insgesamt sind die Top 10 der gastfreundlichsten Städte 2023 über fünf Kontinente auf der ganzen Welt verteilt. Neben den europäischen Städten Klaipėda und York, sind auch Orte in Argentinien, Brasilien, Mexiko und Australien auf der Liste vertreten.

Die Top 10 der gastfreundlichsten Städte 2023 im Überblick

1. Polignano a Mare, Italien

2. Hualien City, Taiwan

3. San Sebastián, Spanien

4. Dresden, Deutschland

5. Klaipėda, Litauen

6. York, Großbritannien

7. Ushuaia, Argentinien

8. De Galinhas, Brasilien

9. Mexiko-Stadt, Mexiko

10. Gold Coast, Australien

Die gastfreundlichsten Regionen 2023: Rheinland-Pfalz auf Platz eins

Zusätzlich hat Booking.com weltweit die gastfreundlichsten Regionen aller Länder ausgezeichnet. In Deutschland steht Rheinland-Pfalz ganz oben auf der Liste, gefolgt von Sachsen, Thüringen, Bayern und dem Saarland. Als beliebtestes Reiseziel für den Sommer 2023 steht jedoch Mecklenburg-Vorpommern bei den Deutschen auf Platz eins, wie eine Analyse des Vergleichsportals Check24 zeigt. Wer 2023 lieber Urlaub abseits des Massentourismus machen möchte, sollte sich Liechtenstein einmal genauer ansehen.