Blutregen vor dem Winter-Einbruch: In diesen Regionen kommt bald Saharastaub vom Himmel

Von: Michelle Brey

Ein Wetterphänomen legt sich über Deutschland. Am Donnerstag könnte es wohl in einigen Regionen zum sogenannten Blutregen kommen.

München - Noch scheint vielerorts in Deutschland die Sonne. Milde Temperaturen lassen einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling aufkommen. Das angenehme Wetter sollte draußen allerdings noch einmal genossen werden. Denn schon im März könnte es hierzulande noch einmal richtig frisch werden. Feiert der Winter sein großes Comeback?

Tatsächlich ziehen Wetter-Experten einen erneuten Wintereinbruch in Erwägung. Bevor es aber so weit ist, legt sich ein anderes Wetter-Phänomen über Deutschland. Autofahrer ohne Garage dürfen wohl die nächste Fahrt zur Waschanlage einplanen.

Wetter: Vor möglichem Winter-Comeback legt sich der Saharastaub über Deutschland

Der erste Saharastaub des Jahres über Europa könnte sich am Donnerstag (23. Februar) in Deutschland auf Autos und an Fenstern bemerkbar machen. Das teilte der Copernicus-Atmosphärendienst der EU mit. Mit großen Auswirkungen auf die Qualität der Atemluft sei in Deutschland aber eher nicht zu rechnen. Niederschlag könnte den Staub am Donnerstag hierzulande jedoch zu Boden bringen, wie Mark Parrington, leitender Copernicus-Wissenschaftler, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Gelblich-rot könnte der Himmel in Baden-Württemberg am Donnerstagmorgen sein. Saharastaub legt sich ber Deutschland. © Marijan Murat/dpa

Der Vorhersage zufolge sollte der Saharastaub bereits am Mittwoch (22. Februar) den Nordwesten Deutschlands erreichen und sich im Laufe des Tages und am Donnerstag weiter über das Land ausbreiten. Der größte Teil des Staubs befindet sich demnach aber in großer Höhe.

Größere Mengen Staub aus Nordafrika hatte dem Atmosphärendienst zufolge in dieser Woche erstmals im Jahr 2023 Europa erreicht. Und bewegten sich von der Iberischen Halbinsel in Richtung Frankreich sowie Mittel- und Osteuropa. Auswirkungen auf die Luftqualität wurden vor allem für Portugal und Spanien erwartet.

Die Auswirkungen von Saharastaub Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit und für den Energiesektor könne Saharastaub mit sich bringen, hieß es in einer Copernicus Mitteilung. So könnten etwa Allergien verstärkt werden. Weiter könnten die Staubpartikel in der Atmosphäre auch die Generierung von Solarenergie beeinträchtigen. Typisch für Saharastaub ist eine rötliche Verfärbung des Himmels.

Wetter in Deutschland: DWD sagt Saharastaub ebenfalls voraus

Auf einen rötlich gefärbten Morgenhimmel können sich die Menschen in Bayern voraussichtlich am Donnerstagmorgen freuen. Wie ein Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte, soll Saharastaub den Himmel in zahlreichen Gebieten gelblich-rot färben. Auch 2022 hatte sich das Wetterphänomen in Bayern ereignet. Ganz so spektakuläre Auswirkungen dürfte der Saharastaub diesmal aber wohl nicht haben. Die höchste Konzentration der Staubpartikel werde im Freistaat in der Nacht zu Donnerstag und damit in Dunkelheit auftreten.

Auch über Baden-Württemberg zieht nach Angaben des DWD der Saharastaub. Besonders ab der Nacht zum Donnerstag und am Vormittag sei mit einer deutlich erhöhten Konzentration zu rechnen, so ein Sprecher. Weil gleichzeitig Regen aufziehe, könne sich der Staub in einer orangeroten Schicht auf Fahrzeugen und anderen draußen deponierten Gegenständen ablagern. (mbr mit dpa)