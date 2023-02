„Schneewalze“ rollt auf Österreich zu: Offizielle Warnung

Von: Martina Lippl

Teilen

Österreich: Jede Menge Neuschnee ist im Anmarsch. Vor allem in Tirol und Vorarlberg kann es bis zum Wochenende richtig schneien. © Screenshot zamg.ac.at//Stefanie Oberhauser/APA/dpa

In Österreich ist eine Menge Schnee bis zum Wochenende zu erwarten. Die Schneefallgrenze steigt. Auch die Lawinenlage verschärft sich.

Wien – Der Winter hat Österreich weiter fest im Griff. In den nächsten Tagen ist erneut mit einer „Schneewalze“ zu rechnen, wie ein österreichisches Wetterportal schreibt. Vor allem in den Bergen schneit es – und wie! In Tirol und Vorarlberg ist mit intensiven Schneefällen zu rechnen. Bis zum Wochenende können in den Bergen bis zu einen Meter Neuschnee zusammenkommen. Das teilt die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – kurz ZAMG – mit.

Österreich: Bis zu einem Meter Neuschnee in den Bergen

Vor allem im Gebirge an der Alpennordseite rechnet der Wetterdienst mit Neuschneemengen von 20 bis 50 Zentimeter. In Staulagen der Gebirge seien sogar 75 bis 100 Zentimeter möglich. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen tiefen Lagen und etwa 700 Metern. In Lagen unter 1.000 Metern gehe der Schnee allerdings demnach im Verlauf immer häufiger in Regen über. In tieferen Lagen sei der Schnee hingegen nass und schwer, warnt die ZAMG.

Österreich: Staulage an der Alpennordseite für Schneemassen verantwortlich

Eine sogenannte „Gelbe Schneewarnung“ wurde für Teile Österreichs herausgegeben. Die Warnlage besteht demnach ab Donnerstag (2. Februar) bis Samstag (4. Februar) 12 Uhr. Der Wind weht lebhaft bis kräftig aus Nordwest. In den Hochlagen ist mit starken Schneeverfachtungen zu rechnen.

Winterwetter in Österreich: Die Aussichten am Donnerstag für Tirol, Vorarlberg und Salzburg

Vorarlberg : Besonders im Kleinwalsertal, Bregenzerwald, Arlberg-Region und in der Silvretta können größere Schneemengen fallen. Schneefall ab 700 Metern. Mit teils stürmischen Nordwestwind und dem Neuschnee steigt die Lawinengefahr.

: Besonders im Kleinwalsertal, Bregenzerwald, Arlberg-Region und in der Silvretta können größere Schneemengen fallen. Schneefall ab 700 Metern. Mit teils stürmischen Nordwestwind und dem Neuschnee steigt die Lawinengefahr. Tirol : Die Schneefallgrenze schwankt meist zwischen tiefen Lagen und 800 Metern Höhe. In den Bergen schneit es intensiv. Im Süden Osttirols schneit es am wenigsten.

: Die Schneefallgrenze schwankt meist zwischen tiefen Lagen und 800 Metern Höhe. In den Bergen schneit es intensiv. Im Süden Osttirols schneit es am wenigsten. Salzburg: Unterhalb von 600 Metern Schneeregen oder Regen möglich. Sonst schneit es verbreitet. In den Bergen ist mit größeren Neuschneemengen zu rechnen. Bei teils stürmischen Nordwestwind steigt die Lawinengefahr.

Droht erneut ein Schneechaos in Österreich?

Nach heftigen Schneefällen vergangene Woche ist der Süden Österreichs im Chaos versunken. Ein Italientief sorgte für einen heftigen Wintereinbruch in der Alpenrepublik. Ob sich der Wintereinbruch Österreich erneut mit voller Wucht trifft, bleibt abzuwarten. Die ZAMG warnt jedenfalls jetzt schon vor schneeglatten Straßen und Behinderungen. „Prüfen Sie Ihr Fahrzeug auf Wintertauglichkeit!“, so lautet ein Appell auf der Webseite. Zudem wird dringend empfohlen, sich über lokale Wetterentwicklungen auf dem Laufenden zu halten.(ml)