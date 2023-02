Aus Angst vor Wölfen: Kindergarten meidet ab sofort den Wald – „Möchten kein Risiko eingehen“

Von: Miriam Haberhauer

In Hessen kommt es immer häufiger zu Wolfs-Sichtungen. Zwei Kindergärten trauen sich deshalb nun nicht mehr in den Wald.

Waldkappel (Hessen) – Der Wolf breitet sich in Deutschland immer mehr aus. Dabei dringt das Tier zuletzt auch häufiger in die Nähe der Siedlungsräume der Menschen vor. Ein Kindergarten in Hessen zog nun Konsequenzen.

Wolfsausbreitung in Hessen: Kindergarten meidet ab sofort den Wald

Zweimal die Woche verbrachten die Kinder vom Kindergarten „Rappelkiste“ normalerweise den ganzen Tag im Wald. In einem Waldstück des Stölzinger Gebirges bei Kassel haben die Vier- bis Sechsjährigen in den letzten Jahren zahlreiche Unterschlüpfe aus Holz gebaut, Verstecken gespielt und die heimische Natur erkundet.

Doch damit ist nun Schluss: Das Hessische Landesamt für Naturschutz erklärte das Waldgebiet am 22. Februar offiziell zum „Wolfsterritorium“. Es ist eines von insgesamt acht Verbreitungsgebieten und Hessen – und gerade einmal 15 Gehminuten vom Kindergarten entfernt.

Fünf Wölfe gingen in Waldkappel (Hessen) an einem einzigen Tag in die Fotofalle. © Hessisches Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie

„Möchten kein Risiko eingehen“ – Kinder müssen im Garten bleiben

„Wir meiden mittlerweile den Wald“, erklärte Malgorzata Küllmer (50), die stellvertretende Kindergartenleiterin, gegenüber bild.de. „Die Kinder spielen stattdessen im Garten – als Vorsichtsmaßnahme.“ In dem Waldstück, in dem Küllmers Schützlinge sonst spielten, wurden am 30. Januar fünf Wölfe gesichtet.

„Wir möchten kein Risiko eingehen“, so Küllmer. Auch der Kindergarten „Pusteblume“ im Nachbarort meidet mittlerweile den Wald. Die Kinder lernen nun stattdessen mit sicherem Abstand alles über den Forst vor ihrer Haustür.

Wolfsbegegnung – Was tun? „Grundsätzlich gilt, dass man sich bei einer Begegnung ruhig verhalten und Abstand halten sollte. Wenn der Wolf sich nicht zurückzieht und Ihnen die Situation nicht geheuer ist, sprechen Sie laut oder klatschen Sie in die Hände, um sich bemerkbar zu machen. Rennen Sie nicht davon, dies könnte ein Verfolgungsverhalten des Tieres auslösen. Sollte der Wolf sich Ihnen wider Erwarten nähern, bleiben Sie stehen und machen Sie sich groß, versuchen Sie ihn einzuschüchtern. In einem solchen Fall sollten Sie eher einen Schritt auf das Tier zugehen, als zurückweichen.“ (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz)

26 Wölfe in Bayern – „Tiere verlieren ihre Scheu“

Der örtliche Förster erklärte im Gespräch mit Bild Online, dass sich die Tiere wohl immer mehr an den Menschen gewöhnen „Neu ist, dass vor allem die jungen Tiere ihre Scheu verloren haben. Im November liefen mir gleich drei Tiere auf einmal über den Weg. Keine 50 Meter entfernt.“ Zwei der Tiere blieben beim Anblick des Försters stehen und sahen ihn direkt an.

Begegnung dieser Art sind eigentlich eher selten: Das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz informiert auf seiner Webseite: „Wölfe verhalten sich von Natur aus vorsichtig dem Menschen gegenüber und meiden die direkte Begegnung.“ Dennoch scheint die Zahl der Begegnungen zwischen Wolf und Mensch zu steigen: In Niedersachsen wurde Ende Februar eine 24-Jährige auf dem Weg zur Arbeit von drei Wölfen verfolgt. Sie war mit dem Fahrrad unterwegs.

In Bayern leben aktuell mindestens 26 Wölfe – zuletzt wurde das Tier in Garmisch-Partenkirchen und Ingolstadt gesichtet. (mlh)