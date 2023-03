Modekette Peek & Cloppenburg stellt Insolvenzantrag – was das für Kunden bedeutet

Schutzschirmverfahren

Filiale von Peek & Cloppenburg in Dortmund. In NRW ist der Modehändler tief verwurzelt.

Der Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg ist insolvent. Das Unternehmen sucht Rettung in einem Schutzschirmverfahren.

Düsseldorf – Mehrere Mode-Einzelhandelsketten stecken in der Krise. Während C&A aktuell wieder mehrere Filialen schließen muss, ist jetzt auch die Modekette Peek & Cloppenburg (P&C) aus Düsseldorf in finanzieller Schieflage. Jetzt hat die Peek & Cloppenburg KG Düsseldorf beim Amtsgericht Düsseldorf ein Schutzschirmverfahren beantragt. Das teilte P&C am Freitag mit.

Sind P&C-Filialen durch die Insolvenz betroffen?

„Alle 67 Verkaufshäuser in Deutschland sowie der Online-Shop bleiben ohne Einschränkung geöffnet“, teilte das Unternehmen schriftlich mit. Das Düsseldorfer Unternehmen wolle versuchen, sich neu aufzustellen, um nicht vollends pleite zu gehen. Deshalb habe man das Schutzschirmverfahren gewählt, das P&C als „gerichtliches Restrukturierungsverfahren, mit dem das Unternehmen die zur Restrukturierung und Sanierung erforderlichen Maßnahmen gezielt in eigener Verantwortung erarbeiten und kurzfristig umsetzen wird“ bezeichnet. Vor allem Umsatzeinbußen während der Corona-Pandemie und Folgen des Ukraine-Kriegs hatten dem Modehaus in den letzten Jahren stark zugesetzt.

Peek & Cloppenburg – tief verwurzelt in NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf ► P&C kann auf mehr als 100 Jahre Geschichte zurückblicken. Gegründet wurde das familiengeführte Unternehmen 1900 in Düsseldorf. Mittlerweile ist Wien als zweiter Hauptsitz für das international operierende Modehaus, das rund 140 Filialen in 15 Ländern betreibt, hinzugekommen. Vorläufer war ein niederländisches Textilgeschäft, das die deutschen Kaufleute Johann Theodor Peek und Heinrich Anton Cloppenburg 1869 in Rotterdam gegründet hatten. Dieses hatte nach seiner Gründung expandiert und besaß 1889 neun Filialen in den Niederlanden ► 1901 wurde das erste deutsche Verkaufshaus in Düsseldorf in der Schadowstraße 31 - 33 eröffnet. In der Nähe sitzt P&C auch heute noch: Die große Düsseldorfer Filiale liegt an der Berliner Allee/Ecke Shadowstraße in der Nähe vom Kö-Boge. ► Peek & Cloppebnburg sorgte schon früh für Innovationen, indem es als Neuerung ein einheitliches Größensystem in der Herrenkonfektion einführte. Nachdem P&C 1936 auch Damenmode ins Sortiment aufnahm, wurde es das erste deutsche Bekleidungshaus für die ganze Familie. Es wurden in der gleichen Zeit mit Frankfurt und Essen zwei weitere Standorte eröffnet, doch alle Filialen während des Zweiten Weltkriegs zerstört. ► Mit dem Wiederaufbau und den Zeiten des Wirtschaftswunders nach dem Krieg begann auch ein erneuter Aufschwung für P&C. Das Unternehmen wuchs um Filialen im In- und Ausland, konnte im Rekordjahr 1998 ganze 16 Hauseröffnungen feiern. Unter dem Dach der Peek & Cloppenburg Holding B.V (Sitz: Roermond, Niederlande) kommen mehrere Firmen zusammen: Peek & Cloppenburg Düsseldorf (Standorte Deutschland), Peek & Cloppenburg Wien (Standorte Österreich, Polen, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Lettland, Litauen, Serbien) und Anson‘s Herrenhaus (Herrenmode). Vom aktuellen Schutzschirmverfahren betroffen sind die Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf sowie deren Einkaufsgesellschaft, die Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG.

Für Kunden ändert sich erst einmal also noch nichts. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens indes leider schon: Für die Monate März, April und Mai werden sie Insolvenzgeld erhalten, doch auf längere Sicht ist nicht jeder Job bei dem Modehaus sicher. „Im Laufe des Verfahrens werden bei P&C aber auch Arbeitsplätze wegfallen müssen“, erklärte P&C-Geschäftsführer Thomas Freude gegenüber der Wirtschaftswoche.

Welche P&C-Standorte in NRW gibt es?

Von den 67 Filialen des Modehauses liegt rund ein Drittel in Nordrhein-Westfalen. Das Unternehmen hat eine lange Tradition in NRW. In der Landeshauptstadt Düsseldorf entstand das allererste Geschäft und bis heute liegt dort neben Wien der Unternehmenssitz. Von Düsseldorf aus startete Peek & Cloppenburg auch schon in seiner Frühphase Anfang des 20. Jahrhunderts zahlreiche Innovationen, wie etwa ein einheitliches Größensystem für Herrenbekleidung.

In zahlreichen NRW-Innenstädten ist P&C seit Jahrzehnten eine feste Größe, oft sind die Filialen in großen zentralen Ladenlokalen oder historischen Gebäuden untergebracht. Einige Filialen, etwa die in Unna, hatten in den letzten Jahren bereits ihre Pforten geschlossen. Bei den 23 noch bestehenden NRW-Standorten handelt es sich um: