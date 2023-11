Kindergarten verbietet Besuch vom Nikolaus – Bekanntes Model protestiert bei Facebook

Von: Patrick Mayer

Drucken Teilen

Ein Kindergarten bei Salzburg möchte in der Adventszeit auf die traditionelle Nikolaus-Feier verzichten. In Österreich löst das eine Debatte über Brauchtum aus.

Salzburg – Riesen-Aufregung in einer Gemeinde bei Salzburg: Ein Kindergarten hat den Nikolaus ausgeladen, der eigentlich am Nikolaustag (6. Dezember) zu Besuch kommen sollte. Als Gründe nannten die Betreiber laut Nachrichtenportal oe24.at Diversität und kulturelle Unterschiede. Manche Kinder hätten angeblich Angst vor der Figur, hieß es in der Begründung demnach weiter. Das sorgt kurz vor der Adventszeit für hitzige Diskussionen.

Salzburger Land in Österreich: Streit um Nikolaus-Besuch in Kindergarten von Plainfeld

Das in Österreich bekannte Model Kerstin Lechner hat sich zum Beispiel in einem viel beachteten Posting bei Facebook über den Vorgang beschwert. Betroffen ist ein Kindergarten aus der Gemeinde Plainfeld, die rund acht Kilometer westlich von Salzburg liegt.

„Ein Thema, welches mich sehr ärgert. Ich war immer sehr aufgeregt, im positiven Sinne, wenn der Nikolaus in den Kindergarten kam. Und JA ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und so einen tollen Brauch abzuschaffen, finde ich grenzwertig“, schrieb Lechner in ihrem Facebook-Beitrag. Auch der Bürgermeister von Plainfeld äußerte öffentlich deutliche Kritik.

Nikolaus-Brauchtum in Österreich: Kindergarten bei Salzburg sorgt für Aufregung

„Empörte Eltern haben sich in der Gemeinde gemeldet. Keiner hat verstanden, warum“, erklärte Wolfgang Ganzenhuber den Salzburger Nachrichten (SN): „Die Pläne des Kindergartens haben mich wirklich entsetzt.“ Im Plainfelder Kindergarten gebe es seiner Kenntnis nach kaum Kinder mit Migrationshintergrund, meinte der Rathauschef im Gespräch mit der Tageszeitung zum Verweis auf kulturelle Unterschiede.

Der Bürgermeister suchte eigenen Angaben zufolge das Gespräch mit der Kindergartenleiterin. Laut SN sollen die Eltern der Kinder nun darüber abstimmen, ob der Nikolaus kommen darf oder nicht. Ein Ergebnis lag am Dienstag (14. November) noch nicht vor. Die Diskussionen waren zu diesem Zeitpunkt über die kleine Gemeinde mit ihren rund 1200 Einwohnern hinaus schon entfacht. Plainfeld ist nicht nur wegen der Nähe zu Salzburg bekannt.

Empörte Eltern haben sich in der Gemeinde gemeldet. Keiner hat verstanden, warum. Die Pläne des Kindergartens haben mich wirklich entsetzt.

Am Rande des Gemeindegebiets liegt die Motorsport-Rennstrecke Salzburgring. In Österreich kommt derweil zur Adventszeit auch die Schreckgestalt Krampus in Begleitung des Heiligen Nikolaus mit. Der Krampus tadelt die unartigen Kinder und ähnelt einer Hexenfigur. Im Bericht heißt es, dass der Krampus im Salzburger Land jedoch nicht in jedem Kindergarten zwangsläufig mit dabei sei.

Österreich: Hitzige Diskussionen um Nikolaus-Tradition im Salzburger Land

Die Debatte ist dennoch losgetreten. Eifrig kommentierten Feacebook-User das Posting von Model Lechner. Etliche Kommentatoren kritisierten eine angebliche Vernachlässigung von Brauchtum und Tradition. Andere Nutzer des Sozialen Netzwerkes befürchteten eine fremdenfeindliche Diskussion rund um den Nikolaus.

In manchen Fällen hat allerdings auch der Nikolaus selbst Angst, in einem Fall waren die Eltern der Kinder beispielsweise total betrunken. (pm)