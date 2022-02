Irres Vorher-Nachher-Bild: Model mit den größten Wangenknochen der Welt zeigt alte Aufnahme

Von: Jennifer Kuhn

Anastasia Pokreshchuk ließ in den vergangenen Jahren regelmäßige Beauty-Eingriffe über sich ergehen © instagram.com/_just__queen_

Anastasia Pokreshchuk ist süchtig nach Beauty-Behandlungen. Spritzen in ihrem Gesicht? Fast alltäglich! Nun zeigt die 32-Jährige wie sie vor den Eingriffen aussah.

Kiew - Beauty-Behandlungen gehören für einen Schönheitschirurgen zum Alltag - von Hyaluronsäure zu Botox und operativen Eingriffen. Solche Behandlungen sind für Model Anastasia Pokreshchuk aber nichts Besonderes mehr - sie hat sich daran gewöhnt. Für sie ist der Gang zum Beauty-Doc fest in ihrem Terminkalender eingeplant. Die heute 32-Jährige hat sich in den letzten Jahren optisch ziemlich verändert. Derzeit gilt sie als das Model mit den größten Wangenknochen der Welt.

Anastasia Pokreshchuk zeigt Vorher-Nachher-Foto: „Du warst mal so hübsch“

Auf ihrem Instagram-Account teilt Anastasia Pokreshchuk ein Bild aus früheren Jahren. Mit 16 Jahren trug sie noch schwarze, lockige Haare - von Fillern und Botox war in ihrem Gesicht damals noch keine Spur. Sie entwickelte sich Jahr für Jahr immer mehr zu einer Kunstfigur. Wie viele Botox-Spritzen und Filler sie schon hinter sich hat, weiß Anastasia nicht.

„Schaut mal, was ich gefunden habe. 16 Jahre und 32 Jahre“, kommentierte sie ihr öffentlich zugängliches Bild auf ihrem Social-Media-Account und zeigte den Vergleich. Rund 270.000 Menschen folgen ihr auf Instagram. Und diese ließen es sich auch nicht nehmen, ihre Meinung unter ihrem Bild zu posten.

„Du warst mal so hübsch. Ich kann nicht glauben, was du aus dir gemacht hast!“, kommentierte eine Userin. Ein anderer Follower ist der Meinung, dass sie sich eben zu einer anderen Persönlichkeit entwickeln wollte: „Ich finde, man kann die beiden Bilder nicht vergleichen. Du wolltest dich eben so verändern - du bist mit dieser Optik eben ein Hingucker“. Knapp 11.000 Likes bekam ihr Bild innerhalb weniger Tage.

Anastasia Pokreshchuk lästert über ihr 16-jähriges Aussehen: „Ich sah aus wie ein Hamster“

Eamonn Holmes, Moderator des britischen Morgenmagazins „This Morning - ITV“ , hatet das Model kürzlich zum Interview eingeladen. Der Talkmaster wollte natürlich wissen, woher der immense Drang nach Veränderung in ihrem Gesicht komme. „Ich sah aus wie ein Hamster, schau meine Wangenknochen an. Das geht echt gar nicht!“, antwortete die 32-Jährige. „Ich mag es, wenn man die Linie der Wangenknochen sieht - so wie jetzt“, gab sie zu. Mit ihrem Aussehen ist Anastasia Pokreshchuk sehr zufrieden. Vor wenigen Tagen zeigte sich auch der 33-jährige Franzose Anthony Loffredo in seinem neuen Look - er transformierte sich zum Alien und ließ sich dabei zwei Finger amputieren. (jkn)

