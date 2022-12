Moderator geht Weihnachtsbaum kaufen – und schreit beim Blick auf den Preis: „Heilige Sch****“

In Florida kosten Weihnachtsbäume mitunter rund 400 Euro. © Screenshot / Twitter.com/AdamWeinstein

Weihnachten steht vor der Tür. Wer die Traditionen pflegt, möchte nicht auf einen Weihnachtsbaum verzichten. Das kann allerdings sehr teuer werden.

Miami – Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu, Weihnachten steht unmittelbar bevor. Für viele Menschen in Deutschland ist die Weihnachtszeit mit einigen Traditionen verbunden. Die werden teilweise auch in anderen Ländern der Welt gepflegt – dazu zählt der Kauf eines Weihnachtsbaums.

In den USA stellt sich ein Großteil der Bevölkerung wie hierzulande einen Tannenbaum ins Wohnzimmer. Der wird dann festlich geschmückt, um eine weihnachtliche Stimmung zu erzeugen. Auch ein TV-Moderator aus Südflorida machte sich kürzlich auf, einen Weihnachtsbaum auszusuchen. Doch als er eine Tanne für die heimischen vier Wände kaufen wollte, staunte er nicht schlecht. Ein entscheidendes Detail machte ihn fassungslos.

Weihnachtsbaum-Wucher in den USA: TV-Moderator aus Florida findet Drei-Meter-Tannen für 400 Euro

Auf Twitter postete er ein Foto des Baumes und schrieb dazu: „O Tannenbaum, O Ta-- heilige Sch****.“ Der Blick auf das Preisschild hatte dem Fernsehmoderator offenbar die Sprache verschlagen. Für einen etwa drei bis dreieinhalb Meter hohen Weihnachtsbaum muss man in Südflorida ganze 420 US-Dollar zahlen – das sind umgerechnet rund 400 Euro.

Ein äußerst stolzer Preis, wie auch der TV-Moderator fand. Doch wohl kein Einzelfall in Florida, wie ein weiterer Tweet des Fernsehmanns bewies. Ein anderer Baumverkäufer bot seine Tannen gleicher Größe zwar günstiger an. Allerdings waren auch diese Weihnachtsbäume mit einem Preis von 350 Dollar (knapp 330 Euro) nicht gerade ein Schnäppchen. „Es gibt Inflation, und es gibt Inflation“, kommentierte der TV-Moderator seinen zweiten Schnappschuss treffend.

Weihnachtsbäume im „Sunshine State“ besonders teuer – andere US-Bundesstaaten verlangen viel weniger

In den US-Bundesstaaten werden laut den Kommentaren der Twitter-User besonders in Florida hohe Weihnachtsbaum-Preise aufgerufen. Ob es an dem guten Wetter im „Sunshine State“ der Vereinigten Staaten liegt? Schließlich wird es hier eigentlich selten richtig kalt, die Temperaturen fallen in Florida normalerweise nicht unter Null. „Ich vermisse die Florida-Weihnachtsbaum-Preise nicht“, schrieb ein Nutzer, der laut eigener Aussage einst 160 Dollar (umgerechnet 152 Euro) für seinen Baum zahlen musste.

Mit seinen horrenden Preisen für Weihnachtsbäume steht der US-Bundesstaat aber nicht ganz alleine da. Im New Yorker Stadtteil Brooklyn muss man nach Angaben eines Users 240 Dollar (ca. 228 Euro) für Bäume vergleichbarer Größe hinlegen. Es geht aber auch in den USA vielerorts deutlich billiger. So schrieben zahlreiche Twitter-User, dass sie in Haushaltswarengeschäften oder Baumärkten für 50 bis 100 Dollar (umgerechnet 47 bis 95 Euro) einen Weihnachtsbaum erstehen konnten.

Wer sich einen Weihnachtsbaum kauft, sollte dabei auf ein paar wichtige Dinge unbedingt achten.