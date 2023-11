Sie hinterlässt Ehemann und Kind: Schwangere Star-Moderatorin stirbt an Lungenentzündung

Von: Nico Reiter

Elaine da Silva war das Gesicht der Abendnachrichten in Brasilien. Wie aus dem Nichts verstarb die Schwangere an einer Lungenentzündung. Auch ihr ungeborenes Kind ist tot.

São Paulo – Die 38-jährige Nachrichtenmoderatorin Elaine da Silva verstarb am Dienstagmorgen, dem 21. November. Am Tag zuvor war sie ins Krankenhaus eingeliefert worden und wurde mit einer Lungenentzündung diagnostiziert. Da Silva war in der 23. Schwangerschaftswoche. Ihr ungeborenes Kind starb mit ihr. Ihr prominenter Fall zeigt: Viele Krankheiten können nicht nur die Schwangerschaft gefährden, sondern auch die Frau, die das Kind austrägt.

Beliebte Moderatorin und liebevolle Mutter

15 Jahre lang arbeitet da Silva für den brasilianischen Sender Cançao Nova. 2008 startete sie als Praktikantin, zuletzt hatte sie die Abendnachrichten moderiert. 2019 gewann sie eine Journalismus-Auszeichnung des Senders für die beste Reportage des Jahres.

Bereits vor drei Jahren hatte die Moderatorin Komplikationen während einer Schwangerschaft. Ein ehemaliger Kollege erzählt der Daily Mail, dass sie für eine Not-Operation ins Krankenhaus eingeliefert wurde und eine Fehlgeburt erlitt. Vor einem Jahr brachte Da Silva ihren ersten Sohn Leo zu Welt. 2023 erwarteten sie und ihr Mann Fernando Carvalho zum zweiten Mal Nachwuchs.

Schwangere Moderatorin verstirbt an Lungenentzündung

Am Montag war die Moderatorin aufgrund von Atemproblemen ins Krankenhaus eingeliefert worden, so berichtet ihr Arbeitgeber, der katholische Fernsehsender Cançao Nova. Danach verschlechterte sich ihr Zustand drastisch. Die Ärzte konnten die 38-Jährige nicht mehr retten. Sie verstarb am 21. November 2023.

„Wir sind alle sehr traurig an diesem Morgen. Wir haben gerade über den Tod unserer geliebten Elaine erfahren“, teilte eine ehemalige Kollegin mit, „Sie war großartig in allem, was sie getan hat.“ „Sie hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Sie liebte ihre Familie. [...] Sie hatte eine Leidenschaft für den Journalismus. Sie brachte immer Hoffnung.“, so ein weiterer Kollege im Gespräch mit dem brasilianischen Nachrichtenmagazin Revista Quem.

Elaine da Silva wurde am Montag ins Krankenhaus eingeliefert. Am Dienstag verstarb sie an einer Lungenentzündung.

Ein befreundeter Journalist schreibt über Da Silva auf Instagram: “Eine der besten Freundinnen, die mir der Journalismus gegeben hat. Sie hat meine Arbeit von unserem ersten Vertrag an unterstützt. Immer freundlich und aufgeweckt. Soll Gott dich mit offenen Armen empfangen und deiner Familie Trost spenden.“

Lungenentzündung während der Schwangerschaft

Während einer Schwangerschaft ist das Risiko an einer Lungenentzündung zu erkranken erhöht. Das Immunsystem ist als werdende Mutter leicht heruntergefahren. Auch die Lungenkapazität wird vermindert, was schneller zu einer Entzündung führen kann, wie healthline.com beschreibt. Einige Anzeichen deuten darauf hin, dass es sinnvoll ist, einen Arzt aufzusuchen. Dazu gehören unter anderem:

Schmerzen im Bauch

Schmerzen in der Brust

Atemnot

Hohes Fieber

Erbrechen, das über 12 Stunden andauert

Schwindel

Verwirrung

Weniger Bewegung des Babys

Je früher die Krankheit diagnostiziert wird, umso besser sind die Chancen auf eine Besserung und eine gesunde Schwangerschaft. Unbehandelt kann eine Lungenentzündung während der Schwangerschaft zum Tod führen. Insgesamt erkranken in Deutschland jährlich mehr als 500.000 Menschen an einer Lungenentzündung, etwa 250.000 werden im Krankenhaus behandelt. Für rund zehn Prozent endet die Diagnose tödlich. Mit zunehmenden Alter steigt auch das Risiko – das gilt auch für generelle Erkrankungen während der Schwangerschaft.

Da Silva hinterlässt einen Ehemann und einen einjährigen Sohn. „Elaine hat eine riesige Lücke in unserem Leben und in unserer Redaktion hinterlassen“, so ihr Sender auf Instagram. Eine weitere Moderatorin verunglückte erst wenige Tage zuvor tödlich.