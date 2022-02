Möbel Inhofer: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos

Logo von Möbel Inhofer © Möbel Inhofer GmbH & Co. KG

Das Möbelhaus Inhofer bietet ein großes Produktsortiment im Bereich Wohnen und Einrichten. Bekannte Hersteller und Marken verschiedenster Stilrichtungen sind ausgestellt. Daneben verfügt das Unternehmen über drei weitere Projekte, in denen Kunden und Kundinnen Design-Inspirationen und kompetente Beratung erhalten.

Senden – In dieser Stadt im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm steht das Möbelhaus Inhofer. Es gehört heute zu Europas größten und Deutschlands erfolgreichsten Einrichtungshäusern. Zudem bietet es in der Region mit am meisten Arbeitsplätze. 2021 feierte das Unternehmen seinen 90. Geburtstag.

Das Möbelhaus Inhofer – seine Gründung und Geschichte

Die Geschichte der Möbel Inhofer GmbH & Co. KG begann im Jahre 1931. Anton Inhofer eröffnete im Stadtteil Witzighausen in Senden eine kleine Schreinerei. 26 Jahre später, 1957, übernahm sein Sohn August Inhofer den Betrieb. Dieser erweiterte die Ausstellungsräume sowie die Werkstätten. Er hatte viele innovative Ideen für den Möbelbau und den Möbelverkauf, die er mit der Firma umsetzen wollte. Und das gelang ihm. 1976 kam es zur Gründung des Möbelhauses Inhofer an seinem heutigen Standort in Senden. 1980 wurden ein Mitnahmemarkt für Möbel und das Zentrallager in Witzighausen eröffnet. 1985 wurde das Firmengebäude erweitert. Es folgte der Bau von zusätzlichen Angeboten, darunter eine freie Tankstelle mit Ladestationen für E-Autos sowie ein Café und ein Imbiss in den Verkaufsräumen. Des Weiteren bekam das Möbelhaus Inhofer ein Kinderland, eine Abteilung für Küchen und Bäder sowie Restaurants mit Speisen zum Mitnehmen und Live-Cooking-Vorstellungen. Im hauseigenen Bistro gibt es Live-Übertragungen der Fußball-Bundesliga. In der Schreinerei auf dem Gelände des Zentrallagers in Witzighausen werden Sonderanfertigungen wie Türen, Bänke, Schränke oder Holzverkleidungen auf Maß angefertigt.

Bis 2011 etablierte sich das Möbelhaus zu Europas größtem Einkaufsverband. Konstante Um- und Ausbaumaßnahmen sorgten dafür, dass sich das Unternehmen sowohl architektonisch als auch was die Angebotsvielfalt angeht, stetig weiterentwickelte. Auf dem Weg zum Erfolg feierte die Möbelgesellschaft Meilensteine wie 1981 das 50-jährige Bestehen mit 170 Mitarbeitenden oder 2001 das 70-jährige Bestehen mit bereits 900 Angestellten. Heute ist die Möbel Inhofer GmbH & Co. KG noch immer ein Familienunternehmen mit nunmehr über 1.200 Mitarbeitenden. Auf viel Verkaufsfläche bietet das Möbelhaus seinen Kunden und Kundinnen Ideen und Anregungen für ein stilvolles und gemütliches Zuhause.

Das Möbelhaus Inhofer – Filialen und Öffnungszeiten

Das Möbelhaus Inhofer hat keine Filialen im eigentlichen Sinne. Sein Hauptsitz liegt in Senden und das ist auch das einzige Möbelhaus des Unternehmens. Allerdings gehören zum Betrieb noch drei weitere Projekte:

Inhofer Wohnbau, eine Unternehmensgruppe in Senden

Innovation: eine Küchen- und Bäderwelt beziehungsweise -ausstellung in Günzburg

Interni: Designhaus in Senden

Bei der Inhofer Wohnbau GmbH erhalten Kunden und Kundinnen eine umfassende und kompetente Beratung bei allen Themen, die das Baugewerbe betreffen. Auch bei der Umsetzung von Bau- und Wohnplänen stehen Fachleute unterstützend zur Seite.

2001 entstand das Designhaus Interni by Inhofer. Hier geht es vor allem um die Themen Wohnen und Design. Die Ausstellung präsentiert zahlreiche Ideen zur Objektgestaltung und zur Innenarchitektur. Verschiedene Einrichtungsstile sind dabei vertreten. Wer Inspiration für den Wohnraum sucht, ist hier an der richtigen Adresse. Schließlich wurde 2005 das Haus Innovation eröffnet. Es ist auf Küchen und Bäder spezialisiert. Die Küchen- und Badausstellung ist dabei ein eigenständiger Betrieb. Dieser bietet auf über 5.000 Quadratmetern eine breite Auswahl an Musterbädern und Musterküchen. Es ist eine Ergänzung zur bereits vorhandenen Küchen- und Bäderwelt im Möbelhaus Inhofer in Senden. So bekommen Besucher eine noch größere Palette an bekannten Herstellern und Marken. Das Haus Innovation ist ein bedeutender Ausstatter in der Region.

Das Möbelhaus Inhofer hat von Montag bis Freitag von 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr durchgehend geöffnet. Die Öffnungszeiten am Samstag gehen von 9.30 Uhr bis 19.00 Uhr. Nach einem Kauf von bestimmten Stücken wie beispielsweise Polstermöbeln stehen diese zur Abholung im Zentrallager in Witzighausen bereit. Dieses hat von Montag bis Samstag von 9.30 Uhr bis 19.30 seine Türen geöffnet.

Das Designhaus Interni ist durchgehend von Montag bis Samstag von 10.00 bis abends um 19.00 Uhr geöffnet. Bei dem Baugeschäft Inhofer Wohnbau und bei der Küchen- und Bäderausstellung Innovation stehen die Fachleute den Interessenten nach einer Terminabsprache zur Verfügung.

Das Möbelhaus Inhofer – das Sortiment

Das Sortiment des Möbelhauses Inhofer deckt alle Bereiche des Wohnens und der Einrichtung ab. Dazu ist der Verkaufsraum mit nach Wohnbereich sortierten Möbelwelten ausgestellt. So finden Kunden und Kundinnen komplette Schlaf- und Kinder- beziehungsweise Jugendzimmer, aber natürlich auch einzelne Betten, Matratzen, Nachtkästchen und Schränke. Kommoden und Schreibtische sowie Babyzimmer mit allem an Möbeln und Utensilien, die es für die Kleinsten braucht, sind ebenfalls vorhanden. Für das Wohnzimmer gibt es Einrichtungsstücke wie Sofas, Sessel, ganze Couchgarnituren sowie Regale und Wohnwände. Für die Küche haben Interessierte die Wahl zwischen vielen verschiedenen Tischen, Stühlen, Bänken und Barmöbeln. Außerdem können sie in die hauseigene Küchen- und Bäderausstellung Innovation gehen, um dort noch mehr Auswahl zu finden und das Beratungsangebot in Anspruch zu nehmen. Daneben verfügt das Möbelhaus Inhofer über Ideen für den Eingangsbereich. Entwürfe für ein gut durchdachtes Homeoffice erleichtern die Einrichtung des Arbeitszimmers zu Hause.

Im Einrichtungshaus gibt es zusätzlich zu Möbelstücken auch Dekoartikel und Haushaltswaren sowie Gartenangebote. So gehören zum Sortiment Dinge wie:

Heimtextilien, etwa Bettlaken und Geschirrtücher

Ventilatoren, Backzubehör, Küchenutensilien, Grillzubehör

Dekorationsprodukte wie Uhren, Bilder und Rahmen, Kerzen und Raumdüfte

Lampen für den Außen- und Innenbereich

nützliche Extras, beispielsweise Spiegel, Hausnummern, Briefkästen

Garten- und Loungemöbelsets oder -Einzelstücke

Teppiche, Vorleger, Läufer

Mit diesem Produktsortiment hat das Möbelhaus Inhofer die komplette Innen- und Außenausstattung eines Heimes unter seinem Dach zusammengestellt. Egal ob ein Haus oder eine Wohnung nach dem Umzug komplett neu eingerichtet werden soll oder lediglich ein paar Umgestaltungen vorgenommen werden, bei Inhofer gibt es alles Nötige dafür zu kaufen. Verschiedene Stile und Materialien machen das Möbelhaus für alle Geschmäcker attraktiv.

Das Möbelhaus Inhofer – der Online-Shop

Seit 2011 verfügt das Möbelhaus Inhofer über seinen eigenen Online-Shop. Dieser bietet rund 12.000 unterschiedliche Artikel an. Zusätzlich gibt es eine Reihe an nützlichen Funktionen, die den Online-Einkauf komfortabel und einfach machen. Verschiedene Filter ermöglichen die gezielte Suche nach bestimmten Materialien, Herstellern, Größen und Farben. Die Ergebnisse können zudem nach auf- oder absteigenden Preisen angezeigt werden. Zum Stöbern bietet sich der Bereich Sale oder Inspiration an. Bei letzterem sind Ideen für einzelne Wohnbereiche zusammengestellt. Leser und Leserinnen können sich hier auch genauer über die Merkmale von beliebten Stilrichtungen informieren sowie die aktuellen Prospekte und Angebote online durchblättern. Über den kostenlosen Newsletter haben Kunden und Kundinnen von Inhofer die Möglichkeit, sich regelmäßig über Neuigkeiten, Sonderaktionen und Veranstaltungen informieren zu lassen. Der Newsletter kann nach Belieben abonniert und wieder abgemeldet werden.

Der Inhofer Online-Shop akzeptiert verschiedene Zahlungsmöglichkeiten. Darunter fallen:

Kauf auf Rechnung mit RatePay

Vorkasse

Zahlung bei Abholung

PayPal

Amazon Pay

Finanzierung über den Partner CreditPlus

Jegliche Waren sind retournierbar. Der Vorgang ist übersichtlich im Retourenportal erläutert und geht schnell von der Hand. Gut zu wissen ist ebenfalls, dass es einen extra Online-Rabatt und eine Null-Prozent-Finanzierung bei bis zu 36 Monatsraten gibt.

Das Möbelhaus Inhofer – Auszeichnungen

Das Möbelhaus Inhofer hat sich einen renommierten Namen gemacht. Daher ist es auch ein oft genanntes Unternehmen, wenn es um die Verleihung von Preisen durch Fachzeitschriften wie WirtschaftsWoche, Focus Money, Computer Bild und Die Welt geht. So wurde die Inhofer-Gesellschaft bereits als „Deutschlands bester Arbeitgeber“ ausgezeichnet. Von der WirtschaftsWoche erhielt das Möbelhaus ein Prädikat im Bereich „Top Kundenservice“ und von Focus Money wurde es als „Deutschlands innovativstes Unternehmen 2019“ genannt. Der Online-Shop erhält seit 2014 von Computer Bild durchgehend das Prädikat Top-Shop des Jahres.