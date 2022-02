Möbelhaus Höffner: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos

Möbel Höffner in Kiel © Petra Nowack / IMAGO

Das Möbelhaus Höffner steht für eine große Auswahl, günstige Preise und umfassenden Service. Es bietet Möbel und andere Einrichtungsgegenstände für alle Räume der Wohnung und den Außenbereich an.

Kiel – Am 29. Januar 2021 wurde bekannt, dass das Möbelhaus Höffner wahrscheinlich beim Bau eines neuen Einrichtungszentrums massiv gegen Umweltauflagen verstoßen hat. Bei Bauarbeiten für ein neues Möbelhaus der Höffner-Gruppe in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt kam es zu großflächigen Abholzungen von Bäumen, die in einem bei Kielern beliebten Naherholungsgebiet standen. Diese Vorgehensweise hatte auch ein Einschreiten der Stadtverwaltung von Kiel zur Folge, die Strafanzeige gegen Höffner erstattet. Möbel Höffner hat nach deren Auffassung gegen den ursprünglichen Bebauungsplan verstoßen. Er sah statt dem Fällen von Bäumen und der Beseitigung von anderem Aufwuchs die Renaturierung und Neubepflanzung des Gebiets als Ausgleichsfläche vor. Das Möbelhaus Höffner geriet durch diesen Skandal bundesweit in die Schlagzeilen. Es reagierte mit einer Entschuldigung auf die Vorwürfe und betonte, dass die Abholzung versehentlich geschah.

Höffner: die Gründung und Geschichte des Möbelhauses bis zur Nachkriegszeit

Das Möbelhaus Höffner blickt auf eine lange Geschichte zurück: Die heutige, in ganz Deutschland vertretene Einrichtungskette entstand aus einer kleinen Tischlerei, deren Gründung im Jahre 1874 durch Rudolf Höffner in Berlin erfolgte. Die Tischlerwerkstatt befand sich in einem Hinterhof. Noch heute hat das Möbelhaus Höffner seinen Sitz in der Nähe der Bundeshauptstadt, in Schönefeld. Das Familienunternehmen avancierte in der Weimarer Republik zum größten Möbelhaus Berlins. Nach dem Zweiten Weltkrieg befand sich das Unternehmen im sowjetisch besetzten Teil Berlins, sodass Höffner seine geschäftlichen Aktivitäten an diesem Standort einstellte.

1967 kam es für Möbel Höffner zu einem Neuanfang: Kurt Krieger, der zum damaligen Zeitpunkt noch Student war, erwarb 1967 die Rechte an dem Namen der Firma. Anschließend gründete er ein neues Möbelhaus unter diesem Namen, das seinen Sitz in der Pankstraße im Wedding hatte. Kurt Krieger kam aus einer Familie, die seit 1910 im Möbelgeschäft erfolgreich tätig war.

Höffner: die Geschichte des Möbelhauses nach der deutschen Wiedervereinigung

Karl Krieger trieb unmittelbar nach der Wende die Ausdehnung des Filialnetzes des Möbelhauses Höffner voran, indem er zahlreiche Filialen in Ostdeutschland eröffnete. Im Zuge dieser Entwicklung verlegte er auch den Unternehmenssitz nach Waltersdorf, das später zu einem Ortsteil von Schönefeld wurde. Darüber hinaus wuchs das Möbelhaus Höffner auch durch die Übernahme von Möbel Walther in Süddeutschland und Möbel Kraft im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg. Allerdings änderte Krieger die Firmierung dieser etablierten Möbelhäuser zunächst nicht. Zu Beginn des Jahres 2005 übernahm die Gruppe das Fürther Franken Wohnland und benannte es in Möbelhaus Höffner um. Diese Niederlassung wurde zur ersten Filiale des Unternehmens in den alten Bundesländern. Hinzu kamen neun weitere Einrichtungshäuser, die 2006 von Möbel Walther in Möbelhaus Höffner umbenannt wurden.

Möbelhaus Höffner: die weiteren Pläne des Unternehmens

Die Kette treibt seit dieser Zeit ihr weiteres Wachstum im gesamten Bundesgebiet voran. Dabei strebt die Geschäftsführung an, größere Geschäftsflächen zu betreiben. Um dies zu erreichen, erfolgen Neubauten oder Zusammenlegungen von Geschäften. Auch der Zukauf von Einrichtungshäusern stellt weiterhin einen Teil der Wachstumsstrategie da. So übernahm Möbelhaus Höffner zum Beispiel im Jahr 2018 die Möbelkette Finke aus Paderborn. Das Möbelhaus Höffner ist noch heute ein Familienunternehmen und wird von Sonja Krieger geführt. Das Unternehmen ist in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG organisiert.

Möbelhaus Höffner: die Filialen

Das Möbelhaus Höffner betreibt 24 Filialen. Sie haben eine Ausstellungsfläche von rund 40.000 Quadratmetern. Ihre Standorte liegen in den folgenden deutschen Städten:

Kiel

Barsbüttel bei Hamburg

Eidelstedt bei Hamburg

Rostock

Altwarmbüchen bei Hannover

Schöneberg (Berlin)

Berlin, Landsberger Allee

Schönefeld bei Berlin

Chemnitz

Cottbus

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt

Fürth

Hamm

Kassel

Köln

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

München

Münster

Paderborn

Die Öffnungszeiten der Filialen sind von Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr. An Freitagen machen die Möbelhäuser ebenfalls um 10 Uhr auf, schließen jedoch erst um 20 Uhr. An Samstagen haben Kunden die Möglichkeit, zwischen 10 und 19 Uhr einzukaufen. Außerdem führt das Möbelhaus Höffner gelegentlich Aktionen mit Sonderöffnungszeiten durch.

Höffner: Lage und Service der Möbelhäuser

Alle Einrichtungshäuser der Möbelkette liegen an großen Straßen und sind mit dem Auto hervorragend zu erreichen. Die Filialen bieten großzügige Parkflächen. Außerdem sind alle Einrichtungsgeschäfte von Möbelhaus Höffner mit einem Restaurant und einem Kinderparadies ausgestattet. Die Restaurants tragen den Namen „Kochmütze“ und haben eine standardisierte Speisekarte. Sie ist in die folgenden Kategorien eingeteilt:

Oma Friedas Backstube

Salatbar

Pasta

Grill

Asia

Darüber hinaus servieren die Restaurants Kinderteller und verkaufen hausgemachte Marmeladen. Sie haben Öffnungszeiten von 11 bis 17 Uhr an Werktagen beziehungsweise von 10 bis 17 Uhr an Samstagen. Die Kinderparadiese tragen den Namen „Kuddeldaddeldu Kinderland“. Sie betreuen Jungen und Mädchen kostenlos, während die Eltern einkaufen.

Das Möbelhaus Höffner bietet eine eigene, kostenfreie Kundenkarte an. Sie heißt „Family & Friends Card“ und eröffnet die Möglichkeit, von verschiedenen Vorteilen zu profitieren. Dabei handelt es sich zum Beispiel um zusätzliche Rabatte oder den kostenlosen Transport von Möbeln. Dafür stellt das Möbelhaus Höffner den Karteninhabern ab einem Einkaufswert von insgesamt 500 Euro ein kostenloses Transportfahrzeug zur Verfügung.

Höffner: der Onlineshop des Möbelhauses

Verbraucher haben die Möglichkeit, Möbel und andere Artikel im Onlineshop von Möbelhaus Höffner rund um die Uhr zu bestellen. Die Produkte sind unter den folgenden Kategorien abrufbar:

Möbel

Küchen Haushalt

Textilien

Matratzen

Leuchten

Deko

Kids

Jede dieser Kategorien weist eine weitere Einteilung auf, um das schnelle Aufrufen der gesuchten Artikel zu erleichtern.

Kunden können auf der Homepage des Onlineshops veröffentlichte Gutscheine nutzen, um beim Shopping von Rabatten zu profitieren. Außerdem finden sie hier laufend stark reduzierte Artikel, die sowohl aus dem saisonalen als auch aus dem ganzjährigen Angebot stammen. Die Artikel werden in einem firmeneigenen Internetlager vorgehalten und von dort aus an die Kunden versandt. Möbelhaus Höffner betreibt dieses Lager in Leipzig-Günthersdorf. Um sich beraten zu lassen, stehen Online-Kunden eine Video- und Telefonberatung zur Verfügung. Hier erhalten sie Informationen zu einzelnen Artikeln oder haben die Möglichkeit, eine umfassende Einrichtungsberatung in Anspruch zu nehmen.

Höffner: das Sortiment des Möbelhauses

Die Filialen von Möbelhaus Höffner verkaufen grundsätzlich das gleiche Sortiment wie der Onlineshop. Es ist in die folgenden Abteilungen gegliedert, denen auch die Anordnung der Verkaufsaufstellungen weitgehend folgt:

Wohnzimmer

Esszimmer

Schlafzimmer

Arbeitszimmer

Garderobe & Flur

Badezimmer

Kinderzimmer

Babyzimmer

Jugendzimmer

Deko & Textilien

Lampen & Leuchten

Haushalt

Garten

Bettwaren

Möbelhaus Höffner präsentiert Einzelstücke, etwa Wohnlandschaften, Relax-Sessel oder Schreibtische, genauso wie Einrichtungsserien. Dabei sind Artikel in allen angesagten Stilrichtungen verfügbar.

In den Filialen von Möbelhaus Höffner sowie im Onlineshop des Einrichtungsspezialisten werden Produkte vieler bekannter Marken angeboten, unter anderem zählen dazu die folgenden Hersteller:

Stressless

himolla

Musterring

Flexa

JOOP!

Wohnwert

Skagen Beds

Höffner: das Küchenangebot des Möbelhauses

Das Möbelhaus Höffner gehört zu den führenden Küchenausstattern in Deutschland. Der Einrichtungsspezialist verkauft in seinem Sortiment klassische und moderne Einbauküchen sowie Küchen im Landhausstil von allen namhaften Herstellern. Darüber hinaus bieten die Filialen von Möbelhaus Höffner ein umfangreiches Servicepaket. Es umfasst unter anderem das kostenlose Aufmaß, einen lebenslangen Kundendienst sowie zinsgünstige Finanzierungsmöglichkeiten. Höffner unterscheidet sich von anderen Küchenanbietern durch die kostenlose Inspektion der Küche nach einem Jahr. Dabei untersuchen die Monteure des Möbelhauses den Zustand der Küche und nehmen bei Bedarf kleinere Korrekturarbeiten vor, beispielsweise das Nachjustieren von Türen oder das Anziehen von Schrauben.