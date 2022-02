Mömax: Gründung, Standorte, Öffnungszeiten – alle Infos zum Möbelhaus

Mömax Einrichtungshaus in Spreitenbach © MANUEL GEISSER / IMAGO

Der Möbeldiscounter Mömax ist seit seiner Gründung für preiswerte Einrichtung mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt. Außerdem erwartet die Besucher in den Filialen sowie im Onlineshop ein durchdachtes Service-Angebot.

Wels – Mömax eröffnet im Frühjahr 2022 mit Berlin Marzahn und Dresden zwei neue Filialen in Deutschland. Der Möbeldiscounter mit der grünen Fassade und dem markanten, pinkfarbenen „X“ ist weiter auf Expansionskurs und spricht mehr und mehr Kunden mit seinem abwechslungsreichen Sortiment an.

Mömax – Infos zur Gründung des Möbeldiscounters

Mömax gehört der österreichischen XXXLutz-Gruppe. Diese ist mit rund 5,3 Milliarden Euro Jahresumsatz der zweitgrößte Möbelanbieter weltweit. Begonnen hat die Geschichte des Möbeldiscounters 2002 in Dornbirn/Vorarlberg. Mit der Eröffnung dieser ersten Filiale setzten die derzeitigen Inhaber Dr. Richard Seifert und Dr. Andreas Seifert ein neues Konzept um. Ziel war es, Möbel und Einrichtungsgegenstände in guter Qualität zu günstigen Preisen anzubieten. Die Idee kam bei der Kundschaft an, sodass bereits ein Jahr nach der Gründung das erste Geschäft in Deutschland eröffnete. Weitere Filialen in den europäischen Nachbarländern folgten innerhalb kurzer Zeit.

Seitdem wächst Mömax stetig weiter und eroberte inzwischen außer in Österreich und der Bundesrepublik den Markt in sieben weiteren europäischen Ländern.

Mömax folgt mit seinem Discounter-Angebot den Trends des modernen Zeitgeists. Verbraucher möchten sich heute häufiger neue Möbel kaufen und frischen Wind in ihre Einrichtung bringen. Der Einrichtungsmarkt ermöglicht dies mit innovativen Wohnideen zum kleinen Preis und liefert zusätzlich mit Tipps und Gestaltungsvorschlägen zahlreiche Inspirationen für eine lebendige und individuelle Wohnumgebung.

Ein umfangreiches Servicepaket, eine Fülle bekannter Marken und gute Qualität gehören ebenso zum Erfolgskonzept der Möbelgeschäfte aus Österreich.

Möbeldiscounter Mömax: Diese Filialen gibt es

Mömax Filialen gibt es heute an insgesamt 97 Standorten. 40 davon befinden sich allein in Deutschland, 20 in Österreich. Die deutschen Geschäfte sind inzwischen in zehn unterschiedlichen Bundesländern angesiedelt. Zu den Standorten gehören sowohl Metropolen wie Berlin, München, Stuttgart oder Hannover als auch mittelgroße Städte wie Bopfingen, Mannheim oder Würselen.

Die einzelnen Filialen präsentieren ihr Sortiment in der Regel auf gut 6.000 bis 12.000 Quadratmetern Verkaufsfläche. Für den Möbeldiscounter arbeiten über 3.000 Mitarbeiter und stehen den Kunden online und in den Geschäften mit Rat und Tat zur Seite.

Mömax: Die Öffnungszeiten des Möbeldiscounters

Bei den Mömax Filialen gibt es zum Teil große Unterschiede, was die Öffnungszeiten betrifft. Während einige von Montag bis Samstag stets von 10 bis 20 Uhr ihre Tore öffnen, verschieben sich diese Zeiten bei anderen. Manche öffnen bereit um 9 Uhr oder 9:30 Uhr und/oder schließen bereits um 19 Uhr. Dann wieder kommt es vor, dass der Möbeldiscounter einige Geschäfte lediglich drei oder vier Tage pro Woche öffnet.

Um den Besuch in den einzelnen Einrichtungshäusern dennoch einfach planen zu können, finden Kunden im Online-Auftritt des Unternehmens eine detaillierte Filialsuche, bei der neben der genauen Anschrift auch die aktuellen Öffnungszeiten vermerkt sind.

Möbeldiscounter Mömax: Das beinhaltet das Sortiment

Das Sortiment bei Mömax gliedert sich in die Bereiche

Möbel

Wohnaccessoires wie Leuchten, Aufbewahrungshilfen, Teppiche, Heimtextilien und Deko

Kochen & Essen mit Geschirr und Besteck sowie nützlichem Zubehör

Haushaltswaren wie Putzmittel, Haushaltsgeräte sowie Küchenkleingeräte

Freizeit mit Produkten wie Unterhaltungselektronik, Spielwaren & Co

Die Möbel unterteilt der Möbeldiscounter in die einzelnen Wohnwelten

Wohnzimmer

Esszimmer

Schlafzimmer

Bad

Küche

Kinder- und Babyzimmer

Eingangsbereich

Dazu kommen weitere Kategorien wie Klein- und Büromöbel sowie Einrichtung für den Garten.

Kunden erhalten bei Mömax daher die komplette Wohnungseinrichtung nebst Dekoration und schicken Extras. Durch die praktische Aufteilung in die einzelnen Zimmer und Bereiche gestaltet sich der Rundgang durch das Möbelhaus übersichtlich und strukturiert.

Da die jeweiligen Wohnaccessoires zusammen mit den passenden Möbeln im selben Wohnbereich aufgebaut sind, bekommen Kunden gleich beim Aussuchen der Möbel eine Vorstellung davon, was sich zum Organisieren, Aufbewahren und Gestalten der Zimmer besonders gut eignet. Dieses ganzheitliche Konzept erleichtert den Einkauf und bringt die Ideen gleich mit.

Mömax Onlineshop – der Internetauftritt des Möbeldiscounters

2008 wurde der Onlineshop des Möbeldiscounters in Deutschland gelauncht. Bereits im ersten Jahr umfasste die bunte Einkaufswelt im Internet rund 3.500 Artikel. Das Sortiment wurde seitdem ständig erweitert und stellt nun eine attraktive Alternative zu einem Besuch in den Filialen dar. Zusätzlich betreibt Mömax heute Onlineshops in Österreich, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Kroatien, Polen, Bulgarien und der Schweiz.

Neben den Produktkategorien der Geschäfte finden Besucher im Online-Auftritt:

aktuelle Sonderangebote im Onlineshop und in den Filialen

wechselnde Highlights der Woche sowie Werbeprospekte, Aktionen und Gutscheine

Click & Collect-Service, um Produkte online zu kaufen und persönlich in einer Filiale abzuholen

Click & Reserve-Möglichkeit, bei der Interessierte ihr Wunschprodukt online reservieren und es im Anschluss im Geschäft ausprobieren, kaufen und bezahlen können

übersichtliche Information über die von Mömax vertriebenen Marken in alphabetischer Reihenfolge

inspirative Ratgeber zu den Themen Wohnstile und Wohnserien

Des Weiteren können sich Interessierte die neuesten Presseberichte durchlesen, die Job-Angebote des Möbeldiscounters anschauen, Infos zu den einzelnen Filialen aufrufen oder regionale Filialschnäppchen entdecken, die lediglich für einige ausgewählte Standorte gelten.

Mömax Möbeldiscounter – Wissenswertes zum Kundenservice

Mömax versteht sich als Mitnahmemarkt, das bedeutet, dass rund 90 Prozent der Produkte in den Filialen auf Lager sind und nach dem Kauf sofort mitgenommen werden können. Exklusive Online-Sortimente, die es ausschließlich im Shop gibt, gehören jedoch nicht dazu. Wer sich neu einrichten möchte, kann auf diese Weise morgens preiswerte Möbel kaufen und sofort am selben Nachmittag mit dem Aufbau beginnen.

Wohneinrichtung einzukaufen, soll für Mömax Kunden ganz allgemein ein angenehmes Erlebnis sein. Darum bekommen sie online und in den Geschäften einiges an Serviceleistungen geboten. Gut angenommen werden dabei vor allem:

der praktische Küchenplanungs- und Ausmessungsservice, bei dem Profis die alte Küche vermessen, damit am Ende alles haargenau passt

der Teilzahlung- und Finanzierungsservice

die günstigen Leihtransporter für große Möbelstücke

die kostenlose Bonuscard mit regelmäßigen Angeboten, Aktionen und speziellen Preisvorteilen für Mitglieder

Und damit das Möbelkaufen ein entspanntes Event für die ganze Familie wird, hat der Möbeldiscounter für die kleinen Gäste die Kid‘s Corner eingerichtet. Während die Eltern shoppen, verbringt der Nachwuchs diese Zeit beaufsichtigt beim Spielen und Toben.

Mömax – die Besonderheiten im Möbeldiscounter

Mömax hat den Anspruch, das Einkaufserlebnis lebendig und abwechslungsreich zu gestalten. Für die Besucher hat der Möbeldiscounter online und in den Läden einige Überraschungen im Gepäck.

Der Blog auf der Webseite des Einrichtungshauses bietet Wissenswertes rund um die Themen Inspiration, Farb-Trends, Rezepte sowie Tipps & Tricks. Von den neuesten Wohnideen über angesagte Farbkombinationen bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten zum Nachkochen unterhält Mömax mit seinem Blog ein farbenfrohes Lifestyle-Magazin. Kreative Do-it-yourself-Vorschläge runden dieses Special ab.

Seit 2015 bereichert zudem der 200 Jahre alte Hausgeist Mia die Möbeldiscounter von Mömax Österreich, Deutschland und einigen anderen Ländern. Diese geisterhafte Influencerin treibt sich vor allem auf Facebook und Instagram herum. Zudem ist sie regelmäßig als Ghostwriterin im Mömax Blog zu Gast. Von kreativen Bastelanleitungen bis hin zu den neuesten Trends gibt sie der Mömax Möbelwelt ein persönliches Gesicht.

Wer vor Ort in den Filialen einkauft, kann sich außerdem in den hauseigenen Restaurants eine Auszeit nehmen. Vom Frühstück über Mittag- und Abendessen ist hier mit einer breiten Auswahl an süßen und herzhaften Speisen für jeden etwas dabei. Dazu bietet die Speisekarte kalte und heiße Getränke sowie Snacks.