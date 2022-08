Mogelpackung bei Netto: Spargel-Schinken im Angebot – doch wo ist die Delikatesse abgeblieben?

Von: Anna Lorenz

Unerhörte Masche bei Netto: Der Discounter hat einen Schinken im Sortiment, der mit Spargel verfeinert sein soll. Bei genauerem Hinsehen sucht man diesen aber (fast) vergeblich.

Dorsten – Wenn man sich den Spargel-Schinken ansieht, den Netto in seinen Filialen anbietet, muss man schon sehr genau hinsehen. Der Discounter hat mit dem „Spargel-Schinken mit zarten Spargelspitzen“ des Herstellers „Mein Berger Schinken“ nämlich ein Produkt in seinen Regalen stehen, das man trotz aller Nachsicht nur noch als Mogelpackung betiteln kann.

Spargel-Schinken bei Netto: Wie viel Delikatesse steckt in dem Produkt?

Sie ist ein alter Hut, die Mogelpackung. Wer Produkte falsch deklariert oder mehr Luft als Ware in die Packungen füllt, muss sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dem Verbraucher übel mitzuspielen. Diese beklagen immer häufiger die sogenannte „Shrinkflation“, bei der Artikel dem Inhalt nach reduziert werden, ohne den Preis zu ändern. Sie ist mittlerweile eine beliebte Strategie von Discountern und Supermärkten, um Kunden Preissteigerungen unterzujubeln.

Der, bei Netto zu erwerbende „Spargel-Schinken mit zarten Spargelspitzen" von „Mein Berger Schinken" wartet mit gerade einmal einem Prozent Spargel im Produkt auf.

Den sprichwörtlichen Vogel abgeschossen hat nun aber der Spargel-Schinken von „Mein Berger Schinken“, der bei Netto zu erstehen ist. Erst im Mai wurde publik, dass die Nachfrage nach heimischem Spargel heuer gering ausfiel. Dennoch hat das österreichische Fleischwaren-Unternehmen Berger die niedrigeren Preise offenbar nicht genutzt, um sich mit der Delikatesse einzudecken. Das bei Netto zu erwerbende Produkt „mit zarten Spargelspitzen“ enthält nämlich sage und schreibe lediglich ein Prozent Spargel. Doch damit nicht genug.

Spargel-Schinken bei Netto: Kunde wütet über Mogelpackung – und greift Discounter öffentlich an

„Diesen Spargel-Schinken haben wir HEUTE, am 20.08.2022, in Ihrer Filiale Dorsten Hervest gekauft“, echauffiert sich der User, der den Schinken auf Facebook zur Schau stellt, gegenüber Netto. Doch sein Groll gilt nicht einmal – anders als im Fall dieses Supermarktkunden, der Rewe und Kaufland zum Wettstreit aufruft – dem definitiven Missverhältnis der Mogelpackung.

Am Abend des Kaufs, berichtet der User, habe seine Gattin die vermeintliche Delikatesse nämlich verspeisen wollen, doch ein Blick auf das Mindesthaltbarkeitsdatum ließ ihr wohl den Appetit vergehen. Dem User zufolge war „der Schinken am 05.08.2022 abgelaufen“, befand sich bei Erwerb also schon „15 Tage über dem MHD!“. Kein Wunder, dass der Mann Netto daraufhin öffentlich fragte, ob Kontrollen des Haltbarkeitsdatums überhaupt noch stattfänden.

Das Problem scheint indes kein neues zu sein: Auch eine Kundin des Discounters Penny wies Anfang des Jahres daraufhin, Penny möge doch darauf achten, abgelaufene Produkte aus dem Sortiment zu entfernen. (askl)