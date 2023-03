Schock-Moment im Freizeitpark: Fahrgeschäft stürzt unkontrolliert mehrere Meter in die Tiefe

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

In einem Freizeitpark in Indien gibt es einen Freefall-Turm, der mit der Höhenangst der Gäste spielt. Doch als ein Kabel reißt, kommt es zu einem schlimmen Unfall.

Mohali – Es sind albtraumhafte Bilder: Eine Freefall-Attraktion auf einer Kirmes, mit vielen Menschen darin, darunter auch Kindern, stürzt plötzlich in die Tiefe.

Laut der indischen Zeitung Business Standard saßen etwa 50 Leute zur Zeit des Unfalls in der Attraktion. Ein Video des Vorfalls ging viral. In der Aufnahme ist zu sehen, wie sich die Plattform dreht und langsam aufsteigt. Es stoppt auf einer bestimmten Höhe und drehte sich weiter – aber anstatt langsam abzusteigen, fällt die Schaukel plötzlich unkontrolliert nach unten. 25 der Passagiere wurden verletzt, 16 ins Krankenhaus eingeliefert. Darunter auch Kinder.

Man erkennt, wie es die Menschen aufgrund des Aufpralls von ihren Stühlen in die Luft hebt - dann folgt der Aufprall, begleitet von Schreien der Beteiligten. Offenbar haben die Bremsen versagt. Der Vorfall ereignete sich auf einem überfüllten Jahrmarkt auf dem Dussehra-Gelände in Mohali im Punjab, teilte die Polizei mit. Die Verletzten wurden in ein Zivilkrankenhaus in Mohali gebracht.

Freefall-Tower: Genehmigung abgelaufen?

Laut Polizei erscheint fraglich, ob die Attraktion für diesen Tag überhaupt eine Genehmigung hatte. Diese soll bereits vor wenigen Tagen abgelaufen gewesen sein. „Was wir bisher erfahren haben, ist, dass sie die Erlaubnis hatten, die Show zu organisieren. Allerdings würde niemand verschont bleiben, wenn ihrerseits ein Fehler begangen wurde. Es werden strenge Maßnahmen gemäß dem Gesetz ergriffen“, sagte der stellvertretende Superintendent der Polizei, Harsiman Singh Bal.

Indien: Nach dem Vorfall bricht Chaos aus

Nach dem Vorfall brach offenbar Chaos aus. Ein Polizeibeamter behauptete, dass die Menschen, anstatt den Verletzten zu helfen, die Beamten beschuldigten, zu spät zum Tatort gekommen zu sein. Es gab keine Krankenwagen auf der Veranstaltung, und es gab einige Nachlässigkeiten seitens der Organisatoren, fügte der Beamte hinzu.

Warum die Bremsen versagten, ist noch unklar. Ein Kabel sei gerissen. Laut Polizei sei der Grund noch nicht bekannt, eine Untersuchung sei im Gange. Der Horrorunfall ereignete sich im Distrikt Ajmer in der nordindischen Region Rajasthan. (cgsc)

Apropos Indien: Ein Leopard traf dort auf Menschen. Am Ende waren zahlreiche Personen verletzt, doch auch das Raubtier trug schwere Blessuren davon.