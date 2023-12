Spektakulärer Fund nach Winter-Sturm: „Im Moment lohnt sich das wirklich“

Von: Marcel Prigge

Patrizia Krämer kann sich glücklich schätzen: Sie fand enorme Mengen Bernstein an der Nordseeküste. Ein Grund dafür könnte das Wetter sein.

St. Peter-Ording – Sturmböen und ungemütliches Wetter beherrscht derzeit die Nordsee. Doch auch, wenn die meisten Menschen sich gerade zu dieser Jahreszeit gerne mit einem Tee unter die Decke verkriechen, gibt es eine Gruppe an Personen, für die dieses Wetter so einige Schätze parat hält: Bernstein-Sammler. So begibt sich auch Patrizia Krämer am Mittwoch, 29. November, nach draußen an den Strand von St. Peter-Ording. Und kehrt mit einem Sensationsfund heim.

Riesenfund an Nordseeküste: Bernsteine aufgrund von Wintersturm angespült

„Hat sich heute wieder gelohnt“, schreibt Krämer nüchtern in einer Facebook-Gruppe des Nordsee-Ortes, und postet dabei ein Foto eines riesigen Bernsteins, der fast ihre komplette Handfläche ausfüllt. Der honiggelbe Edelstein sorgt für Begeisterung in der Kommentarspalte. „Uiih ist der schön!“, schreibt ein Nutzer, während viele andere Krämer für ihren Fund beglückwünschen.

Enorme Mengen an Bernstein: Patrizia Krämer konnte am Mittwochabend, 29. November, an der Nordseeküste bei St. Peter-Ording einen riesigen Fund machen. (Montage) © Patrizia Krämer

Auch die Frage nach dem Fundort kommt auf. Auf Nachfrage von kreiszeitung.de erklärt Krämer, dass sie unterhalb des Restaurants „Arche Noah“ ihr Glück versucht habe. „Wir waren das vierte Mal auf der Suche nach Bernstein“, berichtet sie. Ihr Sensationsfund hängt sicherlich auch mit dem Nordsee-Wetter zusammen. Denn Bernstein-Experten wissen, dass die Edelsteine insbesondere in den dunklen Monaten während der Winterstürme an Land gespült werden.

„Wirklich Glück“: Riesiger Bernsteinfund bei St. Peter-Ording geglückt

Ganz so groß, wie das jemals größte gefundene Stück Bernstein ist der Fund von Krämer nicht. Wie die Internetseite des Küstenorts informiert, wurde im Jahr 1991 der Riesenfund schlechthin gemacht. Auf einer Forschungsexpedition fand Dieter Schlee einen Bernstein der fünf Quadratmeter groß und etwa 70 Kilogramm schwer war. Entdeckt wurde der Bernstein jedoch in Indonesien.

Aber auch in St. Peter-Ording können einige Edelsteine aus dem Meer gefischt werden. Denn der große Stein von Krämer war bei weitem nicht ihr einziger. Viele, viele weitere kleinere Bernsteine hatte sie am Mittwochabend an der Nordsee gefunden und zum Trocknen auf ihr Waschbecken drapiert. „Im Moment lohnt sich das wirklich“, erklärt Krämer. Man finde viele kleine Bernsteine. Der Große allerdings „war wirklich Glück“.