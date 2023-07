Unglaubliches Wetter-Phänomen wegen Monsun: Menschen starren auf weiße, gigantische Wand

Von: Anna-Lena Kiegerl

Starke Regenfälle treffen derzeit Indien. Bereits mehrere Tote sind zu beklagen. Ein Video auf Twitter zeigt erstaunliche Bilder des Naturphänomens.

Neu-Delhi – Starke Regenfälle erschüttern derzeit Indien. Der Monsun wütet über das Land. Bereits mehrere Tote sind im Norden Indiens zu beklagen. Und auch im Nachbarland Pakistan steigen die Todeszahlen aufgrund der starken Regenfälle an. Auf Twitter kursiert nun ein erstaunliches Video des Wetterphänomens. Eine gigantische weiße Wand aus Regen und Wolken bewegt sich auf die Menschen zu.

Gigantische Wand aus Wolken und Regen: Monsun trifft Indien

Fast wie in einem Weltuntergangsszenario überragen die riesigen Wolken die Menschen auf der Straße. Es scheint, als würden aus den Wolken Arme ragen. „Geteilt von einem Freund. Aufgenommen heute in der Nähe von Haridwar. Spektakuläre Shelf Wolke“, schreibt die Twitter Userin unter ihrem Beitrag. Mindestens 188.00 Menschen haben den Beitrag geklickt. „Sieht aus wie ein Ausschnitt aus dem Film the day after tomorrow. Viel, viel besser. Endet die Welt?“, fragt sich eine Twitter Userin in den Kommentaren. „Spektakuläre Aussicht“, findet ein anderer.

Monsun in Indien: Shelf Clouds gefährden die Luftfahrt

Der Wahrheitsgehalt des Videos kann nicht bewiesen werden. Dennoch sind die Aufnahmen faszinierend. Laut livemint.com handelt es sich dabei, wie auch im Tweet beschrieben, um sogenannte „Shelf clouds“, oder auch im Deutschen „Böenwalzen“ genannt. Dem deutschen Wetterdienst nach sind dies walzenförmige Wolken. Sie entstehen durch komplexe Strömungsvorgänge in einer Gewitterwolke und treten dann auf, wenn sich Gewitter im Zusammenhang mit einer Gewitterfront verlagern. Vor allem für die Luftfahrt stellen sie durch die Windrichtungsänderungen eine Gefahr dar.

Eine riesige „Shelf Cloud“ bildet sich über Indien. © Screenshot/Twitter @Anindya_veyron

Starke Regenfälle erschüttern Indien: stärkste Regenfälle seit Jahrzehnten

Die starken Regenfälle in Indien führen zu Überschwemmungen und Erdrutschen. „Tausende wurden vertrieben. Es herrscht Panik, da die Menschen ihre Liebsten verloren haben oder versuchen, die Verletzten notdürftig zu versorgen“, so ein Bischof aus dem Bundesstaat Himachal Pradesh, gegenüber der Deutschen Presse Agentur.

Wie tagesschau.de berichtet, riefen die Behörden Bewohner in den betroffenen Gebieten zum Bleiben in den Häusern auf. Neu-Delhi hielt die Schulen geschlossen, hier wurden die stärksten Regenfälle seit Jahrzehnten gemessen. Und auch landesweit gibt es überdurchschnittlich viel Regen. Bereits zwei Prozent mehr Niederschlag als sonst wurde in der ersten Juliwoche verzeichnet. Nicht das erste Wetterphänomen in diesem Jahr in Indien. Bereits im Juni traf der Wirbelsturm „Biparjoy“ auf die Küste des Landes. (Anna-Lena Kiegerl/dpa)