Ermittler jagen Mörder von Ana Paula im deutschen TV - Bekannter Münchner Profiler unterstützt Suche

Wer tötete Ana Paula aus der Schweiz? Diese Frage versuchen örtliche Ermittler nach 16 Jahren aufzuklären. Dabei helfen soll Aktenzeichen XY und ein bekannter Münchner Profiler.

Basel - Seit mehr als 16 Jahren jagen Ermittler in der Schweiz bereits den Mörder von Ana Paula, nun erhoffen sie sich den entscheidenden Durchbruch mithilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY aus Deutschland. Ein renommiertes Profilerteam hat sich des Falles angenommen. Kann der Cold Case nun endlich geklärt werden?

Zuletzt gesehen wurde Ana Paula am 2. September 2006, dem Tag ihrer Ermordung. An diesem Tag verlässt sie gegen 6 Uhr morgens die Wohnung eines Bekannten im Stadtzentrum von Basel. Die damals 31-Jährige stammt aus Brasilien und arbeitet als Prostituierte in Basel. Wie die ZDF-Sendung Aktenzeichen XY im Vorfeld mitteilt, sei Ana Paula im Milieu bekannt gewesen. Demnach hat sich ein renommiertes Profilerteam des Falles angenommen und unter anderem die möglichen Charakterzüge des Täters herausgearbeitet.

Wie zahlreiche Medien aus der Schweiz berichten, handelt es sich dabei um den bekannten Münchner Profiler Alexander Horn. Dieser habe im Rahmen einer Pressekonferenz umfangreiche Details zur sogenannten operativen Fallanalyse veröffentlicht. Wie das Portal 20min.ch berichtet, gehen Ermittler aktuell davon aus, dass der Täter seine Tat sorgfältig geplant habe. „Hier machte jemand etwas, das er sich vorgenommen hatte. Die Tat wirkt stringent, der Täter handlungssicher und stressresistent“, zitiert das Portal den Profiler Alexander Horn. Zum Tatzeitpunkt vor 16 Jahren sei der Mann vermutlich zwischen 25 und 35 Jahre alt gewesen.

Wer tötete Ana Paula aus Basel? TV-Suche soll Durchbruch bringen

Über Ortskenntnisse habe der Täter demnach vermutlich ebenfalls verfügt. Alexander Horn gehe davon aus, dass sich der Täter im Allschwiler Wald, dort wurde die Leiche nur zwei Stunden nachdem Ana Paula die Wohnung verlassen hatte entdeckt, ausgekannt habe. Eine auf der Leiche entdeckte DNA-Spur habe bislang noch niemanden zugeordnet werden können. Auch die Tatsache, dass der Täter sämtliche Kleidung und persönliche Gegenstände mitgenommen habe, lasse auf ein durchdachtes Handeln des Täters schließen.

Demnach gehen Ermittler aktuell davon aus, dass sich der Täter am Tattag gezielt auf den Mord vorbereitet habe und gezielt auf der Suche nach einem Opfer war. Vieles spreche zudem dafür, dass Ana Paula ihrem Mörder zufällig begegnet ist. Wie das Portal 20min.ch berichtet, soll Profiler Alexander Horn zudem davon ausgehen, dass der Täter über einen ausgeprägten Mangel an Empathie und „von der Norm abweichende sexuelle Interessen“ verfüge.

Ermittler wenden sich in Live-Sendung an TV-Zuschauer

Ermittler wollen sich in der aktuellen Ausgabe von Aktenzeichen XY unter anderem mit folgenden Fragen an die TV-Zuschauer wenden: Gibt es Frauen, die dem Mann entkommen sind? Hat sich ein Mann in der Straßenstrich-Szene nach Ana Paula und ihrem Tod erkundigt? Auf Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, wurde eine Belohnung in Höhe von 20.000 Schweizer Franken ausgelobt.

Erst vor wenigen Wochen war der Fall von gleich sechs vermissten Frauen ebenfalls Thema bei Aktenzeichen XY. Seit Jahrzehnten suchen Ermittler bereits nach den Frauen, die zuvor alle feiern waren.