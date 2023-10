Vier tote Frauen in der „Todeskurve“: Millionärssohn kracht mit BMW und 95 km/h zu viel in Gruppe

Von: Momir Takac

Ein 22-Jähriger soll in Malibu mit seinem Auto einen Unfall verursacht haben, der vier jungen Studentinnen das Leben kostete. Ihm droht Lebenslang.

Malibu - In den USA hat sich ein schlimmer Unfall ereignet, bei dem vier junge Frauen aus dem Leben gerissen worden sind. In Malibu im Bundesstaat Kalifornien soll ein Millionärssohn wegen überhöhter Geschwindigkeit mit seinem BMW in eine Gruppe Studentinnen gekracht sein. Bald muss er sich wegen vierfachen Mordes verantworten.

Millionärssohn rast in Malibu vier junge Frauen tot

Bei seinem ersten Auftritt vor Gericht am Mittwoch (25. Oktober) bekannte sich Fraser Bohm nicht schuldig, berichtete der lokale Sender ABC7. Der 22-Jährige erschien nicht persönlich vor Gericht, sondern ließ seinen Anwalt Michael Kraut die Erklärung abgeben. Bohm war tags zuvor verhaftet und angeklagt worden, rund eine Woche nach dem folgenschweren Unfall.

Das Gericht hatte dem Angeklagten zunächst ein schweres, fahrlässiges Tötungsdelikt vorgeworfen, die Anklage dann aber auf vierfachen Mord verschärft. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass Bohm auf dem Pacific Coast Highway viel zu schnell unterwegs war. Bohm sei mit 104 Meilen pro Stunde (167 km/h) unterwegs gewesen, erlaubt seien 45 Meilen pro Stunde (72 km/h) gewesen, sagte Bezirksstaatsanwalt George Gascón NBC Los Angeles zufolge auf einer Pressekonferenz. Diese Geschwindigkeit habe die in den USA in Autos vorgeschriebene Blackbox kurz vor dem Aufprall aufgezeichnet.

Anwalt von Bohm präsentiert eigenwillige Version des Unfalls

Anschließend habe der Angeklagte mit seinem BMW mindestens drei geparkte Fahrzeuge erfasst, die wiederum in die Gruppe junger Frauen gekracht seien, die am Straßenrand standen. Die Studentinnen Niamh Rolston (20), Peyton Stewart (21), Asha Weir (21) und Deslyn Williams (21) wurden noch an der Unfallstelle für tot erklärt. Der Crash ereignete sich an einer Stelle, die von Einheimischen „Dead Man‘s Curve“ bezeichnet wird. Ein ähnlicher Unfall ereignete sich 2022 in Belgien, wo ein Auto in eine Menschenmenge raste und sechs Menschen zu Tode kamen.

Kraut verteidigte Bohm, der in den sozialen Medien immer wieder Einblicke in sein luxuriöses Leben gab. Sein Mandant sei vor dem Unfall von einem anderen Auto verfolgt und abgedrängt worden, sagte der Anwalt AP. Dieser Version widersprach die Polizeibehörde des Los Angeles County allerdings. Sie haben dafür „keine Beweise", sagte ein Sprecher auf einer Pressekonferenz. Bohm droht im Fall einer Verurteilung lebenslange Haft.