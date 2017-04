Tatverdächtiger im Mordfall Bögerl: Er hasste die Familie

Wiesbaden - Sieben Jahre nach dem Mord an der Bankiersfrau Maria Bögerl hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Wir berichten im News-Blog über die aktuellen Entwicklungen.

Der Mord an der Bankiersgattin Maria Bögerl gehört zu den bekanntesten ungeklärten Mordfällen Deutschlands.

Am 12. Mai 2010 wurde die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs entführt und später umgebracht, als die Geldübergabe scheiterte.

Der Ehemann von Maria Bögler stand zeitweise unter dem Verdacht, etwas mit der Tat zu tun zu haben und beging später Suizid.

Nach sieben Jahren veröffentlichte die Polizei ein Phantombild und die Stimmprobe eines gesuchten Tatverdächtigen. Der Mann soll 2016 die Tat gegenüber zwei anderen Männern gestanden haben. Diese nahmen das Gespräch auf.

Am Mittwoch nahm die Polizei den Tatverdächtigen in Gewahrsam. +++ Aktualisieren +++

+++ Wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte, bestreitet der festgenommene Tatverdächtige eine Beteiligung an der Tat. Derzeit laufe ein DNA-Abgleich, dessen Ergebnisse um die Mittagszeit zu erwarten seien.

+++ Der gesuchte Tatverdächtige wurde am Mittwoch von der Polizei festgenommen, nachdem aufgrund der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ rund 180 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen waren. In der Vernehmung sagte der 47-Jährige aus dem Raum Heidenheim, er habe die Familie Bögerl gehasst. Dies teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Ulm mit.

+++ Das Phantombild und die Stimmprobe des Tatverdächtigen wurden in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ am Mittwoch (5. April 2017) ausgestrahlt. „Ganz konkret hat er gesagt, er habe Maria Bögerl erstochen“, sagte der leitende Ermittler Michael Bauer von der Polizei in Ulm am Mittwochabend in der ZDF-Sendung über den Gesuchten. „Nach unserer Einschätzung könnte dieser Unbekannte tatsächlich der Mörder von Maria Bögerl sein.“

Einer der bekanntesten ungelösten Mordfälle Deutschlands

Der Fall ist einer der bekanntesten ungeklärten Mordfälle in Deutschland: Die Ehefrau des damaligen Heidenheimer Sparkassenchefs war am 12. Mai 2010 aus ihrem Haus entführt und umgebracht worden. Die Täter verlangten 300.000 Euro. Die Übergabe des Lösegelds scheiterte, Anfang Juni fand ein Spaziergänger dann die verweste Leiche der 54-Jährigen an einem Waldrand bei Heidenheim. Bögerl, zweifache Mutter, war erstochen worden. Ihr Ehemann tötete sich später selbst. Er war in Verdacht geraten, in den Fall verwickelt zu sein.

Den Angaben zufolge hatte der betrunkene Verdächtige den jungen Männern im vergangenen Sommer erzählt, dass er aus Ochsenberg in der Gemeinde Königsbronn in Baden-Württemberg stamme - das liegt nicht weit entfernt vom Tatort. Früher sei er nach eigenen Angaben Angehöriger der Bundeswehr gewesen und habe einen Speziallehrgang bei einer Kompanie für „Psychologische Verteidigung“ absolviert, hieß es im Fahndungsaufruf des Bundeskriminalamtes (BKA).

Die Zeugen hatten das Gespräch mit einem Handy aufgezeichnet und den Mitschnitt der Polizei übergeben. Seitdem gehen die Ermittler dieser Spur nach, am Mittwoch wandten sie sich mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit. Am Ende der ZDF-Sendung hieß es bereits, es habe „eine Reihe von Hinweisen“ aus dem TV-Publikum gegeben, erste Überprüfungen konkreter Personen seien bereits am Abend angelaufen.

dpa/mt