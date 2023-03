„Für uns steht die Welt still“: Familie und Freunde nehmen heute Abschied von getöteter Luise (12)

Von: Victoria Krumbeck

Die Trauerfeier für die getötete Luise aus Freudenberg findet am Mittwoch um 18 Uhr statt. Die Öffentlichkeit kann per Audiostream in der Aula der Freudenberger Gesamtschule teilnehmen.

Update vom 22. März, 6.48 Uhr: Der gewaltsame Tod der zwölfjährigen Luise aus Freudenberg hat ganz Deutschland schockiert. Am Samstag (11. März) wurde das Mädchen als vermisst gemeldet, am darauffolgenden Sonntagmorgen fand man ihren leblosen Körper in einem Waldstück. Zwei Mädchen haben gestanden, sie mit einem Messer erstochen zu haben.

Nun nehmen Familie und Freunde Abschied von ihr. Die Trauerfeier findet am heutigen Mittwochabend (22. März, 18 Uhr) ohne Kameras im persönlichen Kreis statt, doch es wird einen Audiostream aus der Kirche geben.

Stadt Freudenberg Bundesland Nordrhein-Westfalen Einwohnerzahl 17.677 (Stand: Dezember 2021) Ort der Trauerfeier Evangelische Kirche Freudenberg

Erstmeldung vom 21. März: Freudenberg – Der Schock nach dem Tod der ermordeten Luise (12) aus Freudenberg sitzt noch tief. Das Mädchen wurde an einem Sonntagmorgen (12. März 2023) leblos in einem Waldstück gefunden. Sie starb an zahlreichen Stichverletzungen — die mutmaßlichen Täterinnen sind noch Kinder. Am Mittwoch (22. März) findet für Luise eine Gedenkfeier in Freudenberg statt. Die Öffentlichkeit kann per Audiostream an der Trauerfeier teilnehmen.

„Es gibt keine Worte, um das Unbegreifliche zu begreifen. Für uns steht die Welt still“, diese zwei Sätze schrieb die Familie von Luise in einer Traueranzeige in der Siegener Zeitung. Zusätzlich kündigte sie für Mittwoch, den 22. März, eine Gedenkfeier für Luise an. Diese findet im persönlichen Kreis in der Evangelischen Kirche Freudenberg statt. Wer an der Gedenkfeier teilnehmen möchte, ist um 18 Uhr in der Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule eingeladen. Dorthin wird ein Audiostream aus der Kirche übertragen.

Am Mittwoch (22. März) nehmen Familie und Freunde im persönlichen Kreise einer Gedenkfeier Abschied von der getöteten Luise (12) aus Freudenberg. In der Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule wird ein Audiostream aus der Kirche übertragen. © Christoph Reichwein/dpa

„Wir bitten sehr um Verständnis, dass die Familie und Freunde Luise dort in Ruhe auf ihrer letzten Reise begleiten möchten“, stand in der Traueranzeige. Die Polizei will dafür sorgen, dass die Gedenkfeier ohne Störungen vonstattengeht. Die Kirche in Freudenberg ist seit einer Woche geöffnet, damit Menschen dort trauern und beten können. Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst kam am Samstag (18. März) in die Kirche, um sich dort in ein ausliegendes Kondolenzbuch einzutragen.

Mord an 12-jähriger Luise: Mutmaßliche Täterinnen selbst noch Kinder

Der Fall um die getötete Luise ist besonders schockierend, da die mutmaßlichen Täterinnen erst zwölf und 13 Jahre alt sind. Sie sind damit noch strafunmündig und können nicht verurteilt werden. Die beiden Mädchen haben die Tat gestanden und zusammen mit ihren Familien Freudenberg verlassen. Warum die mutmaßlichen Täterinnen Luise getötet haben, ist nicht bekannt. Um die Persönlichkeitsrechte der Mädchen zu schützen, gibt die Polizei nur wenige Informationen zu den beiden mutmaßlichen Täterinnen preis.

Der Fall wurde ans Jugendamt weitergegeben. Die beiden Mädchen sind von einer gewaltigen Hass-Welle im Netz betroffen. Auf TikTok wurde die Identität der Mädchen geteilt, obwohl die Polizei davor warnt. (vk)