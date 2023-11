Jugendlicher stirbt nach Schüssen an Schule in Offenburg – neue Details zum minderjährigen Schützen

Von: Sarah Neumeyer

Nach einem gezielten Schuss eines Mitschülers ist ein Jugendlicher in Offenburg gestorben. Die Polizei nennt erste Details zu einem möglichen Motiv.

Update vom 10. November, 17.35 Uhr: Dem aktuellen Ermittlungsstand der Polizei zufolge soll der Tatverdächtige ein persönliches Motiv gehabt haben, seinen Mitschüler zu erschießen. Eine Sonderkommission ermittle diesbezüglich, heißt es in einer dpa-Meldung. Ein Bericht der FAZ nennt spezifisch Mobbing als mögliches Motiv.

Schüsse an Schule in Offenburg: Tatwaffe soll aus Umfeld des Tatverdächtigen stammen

Update vom 10. November, 14.40 Uhr: Der 15-jährige Schüler, der in Offenburg getötet wurde, ist von zwei Schüssen getroffen worden. Zuvor war von mindestens einem Schuss die Rede gewesen. Nach Abgabe der Schüsse sei eine Lehrerin im Flur vor dem Klassenzimmer auf den mutmaßlichen Täter getroffen, teilten die Ermittler weiter mit. Der 15-jährige Tatverdächtige habe ihr auf den Kopf geschlagen. Die Frau sei leicht verletzt worden.

Die Tatwaffe stammt vermutlich aus dem persönlichen Umfeld des Tatverdächtigen. Das betreffe auch die Munition, teilte die Polizei am Freitag in Offenburg mit. Nach ergänzenden dpa-Informationen kam der Jugendliche wohl zu Hause an die Waffe. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag in einer sonderpädagogischen Schule der badischen Stadt auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben. Das Opfer erlag kurz darauf seinen Verletzungen, wie Ermittler mitgeteilt hatten. Er kam wegen mutmaßlichen Totschlags in Untersuchungshaft.

Update vom 10. November, 7.27 Uhr: Die Untersuchungen nach den tödlichen Schüssen an einer Schule in Offenburg sind in vollem Gange. Ein Sprecher der Polizei gab bekannt, dass die Beamten am Freitag (10. November) erneut die Schule aufsuchen würden, um Beweise zu sammeln. Neue Informationen könnten zunächst nicht mitgeteilt werden.

Großeinsatz der Polizei an einer Schule in Offenburg, nachdem ein Jugendlicher einen Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe erschossen hatte. © Christina Häußler/dpa

Offenburger Schule bleibt am Freitag geschlossen

Update vom 10. November, 5.54 Uhr: Die Offenburger Waldbachschule bleibt am Freitag (10. November) nach den tödlichen Schüssen geschlossen. Marco Steffens, der Oberbürgermeister von Offenburg, äußerte: „Als Stadt stehen wir mit allen Behörden und Einrichtungen im Austausch, um diese schwere Situation gemeinsam auch bewältigen zu können. Sicherlich werden die nächsten Tage und Wochen nicht einfach.“

Unmittelbar nach dem tragischen Ereignis waren Notfallseelsorger verschiedener Hilfsdienste vor Ort. Sie betreuten die Schüler, deren Eltern und Lehrkräfte in einer nahegelegenen Turnhalle. „Es ist mir unbegreiflich, auf welche Weise heute ein junges Menschenleben beendet worden ist“, erklärte Schuldezernent Hans-Peter Kopp. „Von Seiten der Stadt bieten wir jede Hilfe an, die uns möglich ist, um den betroffenen Eltern, ihren Kindern, Lehr- und Erziehungskräften sowie den Psychologen der Polizei und Notfallseelsorgern der Hilfsorganisationen in den kommenden Tagen zur Seite zu stehen.“

Mutmaßlicher Schütze soll noch mehr Munition dabei gehabt haben

Der Opferbeauftragte Schwarz zeigte sich bestürzt über die Tat: „Es erschreckt mich sehr, dass es an einer Schule in unserem Land zu einer so schlimmen Tat gekommen ist.“ Er sprach den Familienmitgliedern des ermordeten Schülers sein Mitgefühl aus. „Wir denken aber auch an die zahlreichen jungen Schülerinnen und Schüler, die Furchtbares erleben und über Stunden hinweg große Ängste erdulden mussten.“

Nach Angaben der Deutschen Presseagentur trug der Angreifer noch mehr Patronen bei sich. Dass die Anzahl der Verletzten oder Todesopfer nicht größer war, scheint einem glücklichen Umstand zu verdanken zu sein: Ein zufällig anwesender Erwachsener konnte den vermeintlichen Schützen festsetzen, bis die Polizei nach kurzer Zeit vor Ort war.

Nach den tödlichen Schüssen in Offenburg werden Details bekannt

Update vom 9. November, 19.31 Uhr: Nach dem schrecklichen Vorfall an einer Schule in Offenburg werden vereinzelt Details bekannt: Bei dem Todesschützen, der gezielt auf einen gleichaltrigen Mitschüler geschossen haben soll, handelt es sich um einen 15-Jährigen. Wie die Polizei mitteilte, wurde für den dringenden Tatverdächtigen noch am selben Abend in Untersuchungshaft angeordnet. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Schüler stirbt durch Schüsse an Schule in Offenburg – Minderjähriger Schütze ging wohl gezielt vor

Update vom 9. November, 18.13 Uhr: In einer Schule in Offenburg ist ein Jugendlicher wohl durch die Hand seines gleichaltrigen Mitschülers getötet worden. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärt, gingen gegen 12 Uhr mehrere Notrufe wegen Schüssen in der Waldbachschule im Präsidium ein.

Die ersten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen schwer verletzten Jugendlichen. Nach aktuellen Stand der Ermittlungen ist der mutmaßliche Täter wohl gezielt in einem Klassenzimmer auf den Jugendlichen zugegangen und hat mindestens einmal mit einer Handfeuerwaffe auf ihn geschossen. Die Bild berichtet dabei von einem gezielten Kopfschuss, vonseiten der Polizei ist das nicht bestätigt.

Die Polizei geht derzeit von einem persönlichen Motiv aus. Wie der Jugendliche an die Waffe gekommen ist, mit der er den tödlichen Schuss auf einen Gleichaltrigen abgegeben hat, ist unklar. Noch am selben Abend soll der mutmaßliche Schütze einer Ermittlungsrichterin wegen Totschlags vorgeführt werden.

Jugendlicher stirbt nach Schüssen an Schule in Offenburg - Mutmaßlicher Täter wohl ein Mitschüler

Erstmeldung vom 9. November, 17.32 Uhr: Offenburg – Nach dem Schusswaffenangriff eines Jugendlichen auf einen Mitschüler in Offenburg ist das Opfer gestorben. Der Minderjährige sei im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der baden-württembergischen Stadt am Donnerstag mit.

Der gleichaltrige mutmaßliche Täter war nach dem Angriff in einem Klassenzimmer festgenommen worden – die Ermittler gehen von einem „persönlichen Motiv“ für die Tat aus. (dpa)