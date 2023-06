Mount Everest: Sherpa entdeckt hilflosen Bergsteiger, trägt ihn sechs Stunden und rettet ihm das Leben

Es ist eine unglaubliche Rettung, die sich am 18. Mai auf dem Mount Everest abspielt. Ein Sherpa entdeckt einen entkräfteten Bergsteiger, trägt ihn über sechs Stunden und: Rettet ihm das Leben.

Mount Everest – Der Bergsteiger zittert, als Gelje Sherpa ihn findet. Der Sherpa ist mit seiner Gruppe auf einer Tour zum Gipfel des Mount Everst – nur 500 Meter liegen zwischen ihnen und der Spitze des höchsten Berges der Welt. Sie befinden sich in der sogenannten Todeszone, in der Temperaturen von Minus 30 Grad herrschen und Menschen ohne Atemmaske nicht länger als 48 Stunden überleben können, weil die Luft ab 7000 Metern Höhe so dünn ist. Hier stößt Gelje Sherpa auf den entkräfteten Mann, sich nur noch mit den Händen einem Seil festhält.

Der Mount Everest – Der höchste Berg der Welt

Höhe 8.849 m Land China und Nepal Erstbesteigung 29. Mai 1953 Bergkette Himalaya und Mahalangur Himal

Der Mount Everest ist der höchste Berg der Erde © Wirestock/Imago

Mount Everest: Sherpa trägt Bergsteiger auf dem Rücken

Der Sherpa wickelt den unterkühlten Mann in eine Isomatte ein und macht sich an auf den Rückweg. „Es war sehr schwierig. An den steinigeren Stellen konnten wir ihn nicht ziehen, sondern mussten ihn auf dem Rücken tragen“, so Gelje Sherpa in einem Interview. Nach sechs Stunden und 600 Höhenmetern trifft er auf einen anderen Sherpa. Gemeinsam tragen und ziehen sie den aus Malaysia stammenden Mann weitere 600 Höhenmeter nach unten. Hier wartet schon ein Helikopter auf den entkräfteten Bergsteiger.

Mount Everest: Besteigungen können gefährlich werden

Der Mann überlebte und konnte laut Informationen des Tourismusministeriums in seine Heimat zurückkehren. Laut Behörde sei das eine Seltenheit: „Es ist beinahe unmöglich, Kletterer in dieser Höhe zu retten“, gab Bigyan Koirala, Sprecher des Ministeriums für Tourismus zu Protokoll, so alpin.de.

Während das Besteigen des Mount Everest aktuell so beliebt ist wie nie, so kann das auch gefährlich werden: In dieser Saison verunglückten bereits mindestens 13 Menschen auf dem höchsten Berg der Welt, so ntv. Ohne die Hilfe von Gelje Sherpa hätte es der malaysische Bergsteiger nicht mehr aus der Todeszone geschafft. Für ihre Besteigungen des Mount Everest wurden die Sherpas im Mai geehrt.