Mücken übertragen fleischfressende Bakterien in Australien – Infizierten droht Amputation

Von: Kai Hartwig

In Australien warnen die Behörden derzeit eindringlich vor Mückenstichen. (Symbolbild) © Andreas Gora/Imago

Insekten können gefährliche Erreger auf Menschen übertragen. In Australien warnen Behörden nun vor Mücken. Eine Altersgruppe ist besonders betroffen.

Melbourne – In Australien wird die Region um die Stadt Melbourne derzeit von einem gefährlichen Insekt heimgesucht. Wie die Western Health Public Health Unit (WPHU) mitteilte, gab es in einigen Stadtteilen und Vororten Melbournes mehrere registrierte Fälle einer bakteriellen Infektion namens Buruli-Ulkus. Die Gemeinsamkeit unter den Betroffenen: Sie erlitten allesamt einen Mückenstich. Die Mücken übertrugen dabei offenbar ein fleischfressendes Bakterium, der Erreger trägt den Namen „Mycobacterium ulcerans“.

Australien: Mücken übertragen fleischfressende Bakterien „Mycobacterium ulcerans“

Besagtes Bakterien können äußerst gefährlich sein, wenn sie in den menschlichen Körper gelangen. Pierce Tyson, der Bürgermeister von Moonee Valley, einem lokalen Verwaltungsgebiet der Metropolregion Melbourne, warnte inständig. Er bekräftigte: „Eine frühzeitige Diagnose ist der Schlüssel zu einer schnelleren und vollständigen Genesung.“ Doch genau da liegt laut einem Experten das Problem.

„Diese Bakterien haben die Eigenschaft, dass sie im Gegensatz zu anderen Bakterien extrem langsam wachsen“, erläuterte der Tropenmediziner Dr. Christoph Specht gegenüber rtl.de: „Die Inkubationszeit ist sehr lang und die Diagnose schwierig.“ Betroffene erkranken laut dem Fachmann per „Kontaktinfektion“. Hierbei ist „die Mücke zufällig an einer Stelle, die von dem Bakterium befallen ist, nimmt es auf und überträgt es dann beim nächsten Stich in die entstandene Wunde“, erklärte Specht. Bisher waren in Australien laut Behördenangaben vor allem Kinder unter den Erkrankten.

Nach Mückenstich infiziert: Mykobakterium kann zur Amputation führen

Wie der Experte weiter ausführte, kann eine Infektion mit den Mykobakterien fatale Auswirkungen haben. Vor allem, wenn man sich in Sicherheit wiegt, weil die Wundheilung an der Hautoberfläche abgeschlossen zu sein scheint. „Dieses Mykobakterium kann langsam wachsen und sich in das Fleischgewebe hineinfressen. Es entstehen tiefe Wunden, die schlecht bis gar nicht heilen“, schilderte Specht einen möglichen Verlauf. Die Mykobakterien könnten sich unter Haut unbemerkt weiter durch den Körper fressen und auch Knochen zerstören. Schlimmstenfalls bleibt dann bei Erkrankten nur noch eine Amputation.

Bei der Behandlung der mit Buruli-Ulkus infizierten Menschen muss man dem Mediziner zufolge einen langen Atem haben. Diese sei langfristig angelegt. Sobald die Infektion erkannt werde, sei eine chirurgische Entfernung der betroffenen Stelle ratsam. Auch die Verabreichung von Antibiotika könne unterstützend helfen. Vergleichbar einer Lepra- oder Tuberkuloseerkrankung ist mit einem Behandlungszeitraum von rund einem halben Jahr zu rechnen.

Gefahr fleischfressende Bakterien auch in Deutschland? Experte ordnet ein

Wie bei vielen anderen gefährlichen Mückenarten auch, empfahlen die Behörden den Bewohner der Region Melbourne, sich von Orten mit stehendem Wasser fernzuhalten. Darunter fallen beispielsweise auch heimische Utensilien wie Wassernäpfe für Haustiere oder Blumentöpfe. Auch langärmelige Kleidung und Insektenschutzmittel können laut Experten gegen die Gefahr eines Mückenstichs helfen.

Buruli-Ulkus kommt bislang vor allen Dingen in afrikanischen Ländern, Südasien (unter anderem Japan), Lateinamerika und eben australien vor. Eine Gefahr einer Verbreitung in Deutschland besteht nach Angaben von Specht nicht. Die „sehe ich überhaupt nicht“, betonte der Experte.

Auch auf der spanischen Urlaubsinsel Mallorca gab es kürzlich eine Mückenplage. Doch man kann die lästigen Tiere auch mit ein paar Hausmitteln loswerden. (kh)