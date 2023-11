Stille Gefahr durch Fettleber: Experte erklärt, welche Symptome man nicht ignorieren sollte

Wer eine Fettleber rechtzeitig erkennt, kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen vermeiden. Experte erklärt, warum die Fettleber zur Volkskrankheit werden könnte.

Frankfurt – Meist wird eine Fettleber nicht erkannt, da sie häufig keine Symptome hervorruft oder diese nicht erkannt werden. „Die Leber leidet leise“, sagt Prof. Christoph Sarrazin, Hepatologe im St. Josefhospital in Wiesbaden im Interview mit dem Hessischen Rundfunk, „man spürt es nicht und wenn man etwas spürt, sind das allgemeine Symptome. “ Hierzu zählen Anzeichen wie Müdigkeit oder Kopfschmerzen, die häufig auch auf andere Ursachen zurückgeführt werden. Doch wie kann nun eine Fettleber erkannt werden?

Diese Symptome könnten Anzeichen für eine Fettleber sein

Erst im fortgeschrittenen Stadium einer Fettleber zeigen sich eindeutige Symptome wie eine Gelbsucht. Diese tritt durch eine gelbliche Verfärbung der Haut, der Augen und der Schleimhäute in Erscheinung. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Leberzirrhose oder Leberkrebs kommen. Bei einer Leberzirrhose wird nach Bericht des Universitätsspital Zürich das Organ mit der Zeit zerstört und es kommt zu einer Vernarbung. Nach einiger Zeit verliert Leber ihre Funktionen, dazu zählt das Verdauen von Fetten, Speichern von Energie und die Entgiftung.

Damit eine Fettleber rechtzeitig erkannt wird, sollten nach den Informationen dem Bundesministerium für Gesundheit folgende Anzeichen ernst genommen werden:

Schmerzen im Oberbauch

Müdigkeit

Durst

Blähungen

Schlafstörung

Um eine Fettleber rechtzeitig zu erkennen, sollten auch die Ursachen bekannt sein

Da die Anzeichen so unspezifisch sind, lohnt es sich auch den eigenen Lebensstil zu prüfen. Denn die Fettleber könnte zu einer Volkskrankheit werden. Professor Sarrazin nennt dafür einen ganz simplen Grund: „Wir haben einfach zu viel Essensangebot, da lockt es an jeder Straßenecke und unser Gehirn ist darauf, programmiert zuzugreifen.“ Häufigste Ursachen für eine Fettleber sind:

Adipositas / Übergewicht

Alkoholkonsum (in großen Mengen)

Stoffwechselstörungen

Medikamente

Schwangerschaft

Bereits Übergewicht könnte ein Indikator sein, erklärt Sarrazin. Doch so richtig gefährlich werde es erst, wenn Adipositas vorliegt. Um das Risiko einzuschätzen, muss man jedoch nicht zwingend dein eigenen BMI ausrechnen. Da das Bauchfett besonders gefährlich sei, kann alternativ auch der Bauchumfang mit einem Maßband an der dicksten Stelle gemessen werden. „Gefährlich wird es ab 88 Zentimetern Umfang bei Frauen und bei Männern ab 102 Zentimetern“, so Sarrazin.

Eine Änderung des Lebensstils kann eine Fettleber vorbeugen

Liegen Symptome oder Indikatoren für eine Fettleber vor, so sollten die Betroffenen einen Arzt aufsuchen. Dieser kann mithilfe eines Bluttests oder eines Ultraschalls feststellen, ob eine Fettleber vorliegt. Ist die Ursache gefunden, so kann durch eine gezielte Änderung des Lebensstils die Fettleber in einem frühen Stadium auch wieder rückgängig gemacht werden.

Ist die Fettleber beispielsweise durch Übergewicht oder Adipositas entstanden, so wird meist zu einer Gewichtsabnahme und Sport geraten. Laut dem Bundesministerium für Gesundheit wird häufig empfohlen, sieben Prozent des Körpergewichts abzunehmen. Bei einer bereits entzündeten Leber sollten es bis zu zehn Prozent sein.

Nach Bericht der Deutschen-Leberstiftung kann die Fettleber auch ein Indikator für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung sein. Die Wahrscheinlichkeit sei dabei höher, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, als an den Folgen der Fettleber zu sterben. Daher ist ein gesunder Lebensstil auch in vielfacher Hinsicht förderlich für die Gesundheit. (mima)