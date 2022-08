Pizza-Kartons vermüllen Großstädte: Zeugin fordert „Pfand für Schachteln“

Von: Victoria Krumbeck

Neben dem überfüllten Mülleimer liegen Pizzakartons und Flaschen auf dem Boden. © Screenshot Twitter

Müll ist in vielen Städten ein großes Problem. In den meisten Parks stehen zu wenig Mülleimer. Dadurch stapeln sich Pizzakartons und Flaschen an den Grünflächen.

Berlin - An warmen Sommertagen und lauen Abenden treffen sich viele Menschen in den städtischen Grünflächen, um das Wetter zu genießen. Dabei produzieren sie massenweise Müll. Besonders in Großstädten sind die Mülleimer schnell voll. Viele Parkbesucher platzieren ihren Müll daher unweit des Mülleimers, sodass ein riesiger Haufen entsteht. Erst vor ein paar Tagen postete ein Jodel-User ein Bild einer überfüllten Mülltonne aus dem Englischen Garten in München. In Berlin war eine Frau von den Müllbergen schockiert. Insbesondere Pizzakartons machten den größten Teil des Mülls aus. Die Frau machte von den Mülleimern Bilder und postete sie auf Twitter.

Müll in Berlin: Überfüllte Mülleimer sind ein Problem

Die Frau postete mehrere Bilder, auf dem die Mülleimer komplett überfüllt waren. Pizzakarton und leere Glasflaschen sind um die Mülleimer verteilt. Zu den Bildern schrieb die Userin: „Ja klar, Zero Waste. Wann kommt endlich das Pfand für Pizza-Schachteln? Oder Eigenverantwortung? Das Ufer ist das Opfer.“ Die Frau nahm die Bilder in Berlin-Kreuzberg auf.

In einer „Zero-Waste-Zone“ wurde der ganz Müll abgelagert. Ein Schild erklärt den Parknutzern, wie sie Müll im Park vermeiden können. Mehrweg und eigene Behälter sollen dabei helfen, den Müll zu reduzieren. Bei einem vollen Mülleimer sollen die Parkbesucher den Müll wieder mitnehmen. Dass das nicht zu klappen scheint, zeigen die Bilder der Userin. Pizzakartons stapeln sich neben und um den Mülleimer herum. Leere Sektflaschen und Plastikmüll türmen sich unter dem Pappmüll. Mehrere Mülleimer sind von der Müllbelagerung betroffen. Seit dem Ausbruch des Coronavirus wird über ein Pfand für Pizzakartons gesprochen.

Geringe Kapazitäten als Ursache für Müllproblem - Parkbesucher zeigen guten Willen

Nicht alle Nutzer verstehen das Problem der Frau. „Na ja, immerhin alles anscheinend in der Nähe der Papierkörbe.

Sieht neben dem ‚insgesamt zu viel‘ Müll-Problem ja primär eher nach einer Herausforderung mit den Kapazitäten, als nach einem Mangel an gutem Willen aus.“ Ein anderer User schrieb: „Ja, wo ist der denn? Die Öffentlichen haben alle extra kleine Öffnungen oder sollen sie auf den Hinterhof von einem Wohnhaus gehen? Ich finde daran, dass alle Kartons direkt unter dem Mülleimer liegen, kann man schon einen Willen erkennen.“ Die Nutzerin, die die Bilder geteilt hat, antwortete, dass die Wiesen genauso aussehen würden.

„Ich würde solche Bilder ans Ordnungsamt schicken, mit der Anregung, geeignetere Müllgefäße aufzustellen. Und meinen Müll bei mir zu Hause entsorgen“, lautete ein Kommentar. Doch die Ordnungsämter seien überfordert, wie andere User in den Kommentaren diskutieren. Auch in München sorgen Pizzakartons für Müllprobleme. Der Bezirksausschuss Schwabing-Freimann in München sorgte dafür, dass ein Pizzakarton-Sammler am Wedekindplatz steht. Dort können die Leute ihre Kartons aufeinanderstapeln. Eine mögliche Lösung, die auch Kreuzberg übernehmen könnte. (vk)