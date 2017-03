Müllsammler finden Babyleiche in einer Plastiktüte

Knesebeck - Eine Babyleiche in einer Plastiktüte auf einem Komposthaufen in Niedersachsen gibt viele Rätsel auf. Von der Obduktion des Säuglings erhofft sich die Polizei Antworten.

Müllsammler haben in Niedersachsen die Leiche eines männlichen Säuglings gefunden. Im Rahmen einer groß angelegten Müllsammelaktion entdeckten sie auf einem Komposthaufen unweit der Kreisstraße 29 eine Plastiktüte in der sich das tote Baby befand. Das teilte die Polizeiinspektion Gifhorn am Samstag mit. Der Fundort liege in Knesebeck im Landkreis Gifhorn. Der Leichnam wurde in die rechtsmedizinische Abteilung der Medizinischen Hochschule Hannover gebracht, wo die Obduktion noch am Abend begann. Von ihrem Ergebnis erhoffen sich die Ermittler unter anderem Hinweise zum Todeszeitpunkt und zur Todesursache.

Hinweise auf die Eltern des Kindes gebe es ebenfalls nicht, unklar sei auch, wer das Kind abgelegt habe, teilte die Polizei mit. Ein 72-Jähriger habe die Leiche zusammen mit anderen entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort daraufhin weiträumig ab, sicherte Spuren und befragte Zeugen. Erst im Januar hatte die Polizeiim niedersächsischen Soltau eine Babyleiche aufgefunden.

