Münchner Verlagschef am Stand der „Jungen Freiheit“ brutal geschlagen 

Auf der Frankfurt Buchmesse hat es einen gewalttätigen Angriff am Stand der „Jungen Freiheit“ gegeben. Ein Münchner Verlagschef bekam bei einer Diskussion Fäuste statt Argumenten um die Ohren gehauen.

Frankfurt/Main - Auf der Frankfurter Buchmesse ist es zu einem gewalttätigen Angriff am Stand der rechtsgerichteten Wochenzeitung „Junge Freiheit“ gekommen. Eine Sprecherin der Messe bestätigte am Samstag, dass am Freitag bei einer Lesung ein Zuhörer auf den Verleger des Trikont-Musikverlags zugegangen sei und ihn mit der Faust im Gesicht verletzt habe.

Eine Mitarbeiterin des Verlags veröffentlichte ein Foto von den Verletzungen ihres Chefs bei Facebook.

Trikont-Chef Achim Bergmann hatte demnach zuvor im Vorbeigehen die Lesung mit einem Kommentar begleitet. Der Angreifer sei kurzzeitig zur Feststellung seiner Personalien festgesetzt worden, berichtete die Messe weiter. Der Verleger ließ sich im Krankenhaus behandeln und erstattete Strafanzeige. Der Münchner Verlag Trikont, vor 50 Jahren als Buchverlag gegründet, widmet sich heute der Musik. Der Auftritt rechter Verlage ist dieses Jahres auf der Frankfurter Buchmesse besonders umstritten.

dpa/vf

Rubriklistenbild: © Facebook