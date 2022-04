„Alles, was schiefgehen kann, geht auch schief“: Ursprung und Bedeutung von Murphys Gesetz

Von: Momir Takac

Murphys Gesetz lässt grüßen: Eine Person rutscht auf der einzigen Bananenschale aus, die auf der Straße liegt. © IMAGO / Panthermedia

Jeder kennt Murphys Gesetz. Es trifft immer etwas im ungünstigsten Moment ein. Doch woher stammt die Redewendung und was bedeutet sie?

München - Bei wohl jedem ist es im Alltag schon einmal eingetreten: Murphys Gesetz oder Murphys Law. Man rutscht auf dieser einen Bananenschale aus, die vor einem auf der Straße liegt. Wenn der Paketdienst klingelt, steht man gerade unter der Dusche. Das Auto geht gerade dann kaputt, wenn man auf dem Weg in den Urlaub ist. Das Marmeladenbrot fällt immer auf die belegte Seite.

Murphys Gesetz: Eine Form ist erstmals in Science-Fiction-Magazin erwähnt

Die Liste ließe sich beliebig erweitern, Murphys Gesetz tritt gefühlt einfach immer zum ungünstigsten Zeitpunkt ein. Doch was bedeutet es eigentlich und woher kommt der Begriff? Übersetzen lässt sich Murphys Gesetz so: „Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“

Der Satz geht eigentlich auf den US-amerikanischen Science-Fiction-Schriftsteller John W. Campbell Jr. zurück. Er führte das sogenannte Finagle Gesetz ein und nannte es stets in seinen Romanen im Editorial. Es bezeichnet eine Lebensweisheit, die Fehlerquellen in komplexen System beschreibt. Sie lautet: “Anything that can go wrong, will - at the worst possible moment.” Auf Deutsch: „Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen – und das im ungünstigsten Moment.“

Experiment geht schief - daraufhin formuliert der Ingenieur Murphy sein Gesetz

Meistens wird allerdings der US-Ingenieur Edward A. Murphy als Urheber von Murphys Law genannt. Er führte Ende der 1940er Jahre Tests für die US Air Force durch. Es ging darum, welche Beschleunigungen der menschliche Körper aushalten kann. Erkenntnisse daraus waren vor allem für Piloten von Bedeutung.

Murphy ließ in einem Experiment Messsensoren an Menschen befestigen. Dafür verantwortlich war dessen Assistent. Die Sensoren konnten auf zwei Arten angebracht werden: richtig und falsch. Die Sensoren wurden falsch montiert, sodass das kostspielige Experiment scheiterte.

Murphys Law ist eigentlich kein Gesetz, sondern eine Lebensweisheit

Daraufhin formulierte Murphy sein bis heute allgegenwärtiges Gesetz, das streng genommen gar keines ist und vielmehr als Lebensweisheit verstanden werden kann: „Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonst wie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen.“

Nun wissen wir, woher Murphys Law kommt. Aber warum ist die Banane eigentlich krumm und warum ist der Schiefe Turm von Pisa schief? (mt)