US-Museum entdeckt nach Jahrzehnten extrem seltenes Artefakt – „versteckt" in einem Spiegel

Der Fund ist grandios: Ohne es zu wissen, beherbergte das Cincinnati Art Museum jahrzehntelang eine absolute Rarität aus vergangener Zeit – und es könnte nicht der einzige, unwissende Besitzer sein.

Cincinnati (Ohio) – Direkt vor der Nase und doch vor aller Augen verborgen, so ließe sich zusammenfassen, was sich im Cincinnati Art Museum in Cincinnati, Ohio in den vergangenen Dekaden abgespielt hat. Im Mittelpunkt des Geschehens: Ein Bronzespiegel aus dem 15. oder 16. Jahrhundert, erstmals 1961 in die ostasiatischen Kunstsammlung des Museums aufgenommen, 2017 zuletzt ausgestellt, sowie eine Kuratorin mit gutem Gedächtnis. Der Rest? Ist wortwörtlich Geschichte.

Extrem seltenes Artefakt gefunden: Kuratorin entdeckt Zauberspiegel in Museum

Magische Spiegel, damit beschäftigte sich die Kuratorin für ostasiatische Kunst, Hou-mei Sung, als sie auf etwas stieß, das ihr bekannt vorkam. Zwar war der Spiegel im Lager des Museums etwas kleiner und mit komplexeren, asiatischen Schriftzeichen versehen, aber er hatte doch etwas, den Abbildungen der Zauberspiegel aus dem Japan der Edo-Zeit „sehr Ähnliches“ an sich.

Im Frühjahr 2022 wollte Sung es dann genau wissen. Wie sie im Gespräch mit CNN erzählte, suchte sie in Begleitung einer Restaurierungsexpertin die Lagerräume des Museums auf und bat die Spezialistin, „ein starkes, fokussiertes Licht auf den Spiegel zu werfen“. Die Restaurateurin zückte ihr Handy. Was im Licht der Taschenlampe offenbar wurde, machte das Cincinatti Art Museum mit einem Schlag zum – bewussten – Inhaber eines der seltensten Artefakte der Welt.

Das an einer Wand reflektierende Licht gab eine Gestalt preis – nach Experimenten mit stärkeren und fokussierteren Lichtern stellte sich heraus: Es handelte sich um das Bild eines Buddha mit Lichtstrahlen, die von seiner sitzenden Form ausgehen. Die Inschrift auf der Rückseite erläuterte die Abbildung. Sie zeigt Amitabha, eine wichtige Figur in verschiedenen Schulen des ostasiatischen Buddhismus.

„Wir waren so aufgeregt“ – US-Museum ist Inhaber eines extrem raren Zauberspiegels

Ein waschechter Zauberspiegel, so nennt man die seltenen, antiken Spiegel, die bei bestimmtem Lichteinfall Bilder oder Muster enthüllen, die man ansonsten nicht wahrnehmen kann. Nur drei weitere Museen sind laut Sung im Besitz eines der seltenen Exemplare mit buddhistischem Thema, darunter das Metropolitan Museum of Art in New York. „Wir waren so aufgeregt“, so die Kuratorin.

Die alte Kunst der Zauberspiegel wurde erstmals während der Han-Dynastie vor etwa 2.000 Jahren in China entwickelt, obwohl sie später auch in Japan hergestellt wurden. Bei bestimmtem Lichteinfall wird das im Inneren verborgene Bild sichtbar. Es wirkt dann, als würde das Licht durch den Spiegel hindurch scheinen. Wie genau die Spiegel angefertigt wurden, ist bis heute unklar. „Egal, wie viel man theoretisch erklären kann, es hängt alles vom Meister ab, der die Oberfläche poliert, was enorm schwierig ist“, so Sung.

Der Spiegel in Cincinnati, der einen Durchmesser von etwa 21,59 cm aufweist und ab dem 23. Juli 2022 ausgestellt wird, könnte als religiöses Schmuckstück in einem Tempel oder Adelshaus verwendet worden sein. Seine Herkunft ist noch nicht ganz klar, Sung glaubt jedoch, er stammt ursprünglich aus China. Auch wenn der religiös gestaltete Spiegel eine wahre Rarität ist, kann sich die Kuratorin vorstellen, dass nicht wenige Zauberspiegel ebenso unerkannt im ein oder anderen Haushalt hängen. „Ich habe viel in Online-Auktionen gefunden, die ein ähnliches Design wie wir haben,“ so Sung. Die Auktionshäuser würden aber, wohl aus Unkenntnis, nicht darauf hinweisen, dass es „magische Spiegel sind“.