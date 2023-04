„Ein Schatz wie dieser ist sehr selten“: Mädchen macht Fund aus Wikinger-Zeiten

Von: Felina Wellner

Ein dänisches Mädchen hat mit einem Metalldetektor eine wertvolle Entdeckung gemacht. Eine Entdeckung fürs Museum - und für ihren Geldbeutel.

Aalborg – Auf einer Gruppenexpedition nahe den Überresten der Ringfestung Fyrkat hat ein dänisches Mädchen laut AFP 300 historische Silbermünzen aufgespürt. Darunter waren arabische und germanische Taler. „Ein Schatz wie dieser ist sehr selten“, so Museumsdirektor Lars Christian Norbach gegenüber der Nachrichtenagentur.

Ein glückliches Händchen: Mädchen entdeckt historische Silbermünzen

Konservendose oder historischer Schatz? Sind Hobbyarchäologen mit einem Metalldetektor unterwegs, löst ein Piepgeräusch erste Glücksgefühle aus. Doch erst eine genauere Auseinandersetzung mit dem Metallfund wird zeigen, ob die Entdeckung Top oder Flop gewesen ist. Zu einem echten Glückspilz ist kürzlich ein Mädchen auf einem Maisfeld in Dänemark geworden. Ihr Fund ist Museumsreif: Ab Juli kann der tausend Jahre alte Silberschatz im Historischen Museum von Aalborg besichtigt werden.

Spektakulärer Fund auf einem Acker: Mädchen findet Silbermünzen. (Symbolfoto) © Imago

„Überraschend ist, dass der Schatz aus derselben Zeit stammt wie die Wikingerfestung, die von König Harald Blauzahn, gewissermaßen dem Gründer Dänemarks, erbaut wurde“, erläutert Norbach der AFP. Wikinger hätten in Kriegszeiten derartige Schätze vergraben. Im Herbst, so heißt es in der Nachrichtenmeldung weiter, begeben sich Archäologen erneut auf Spurensuche in gleicher Umgebung. In der Hoffnung, Überreste der Häuser und Gräber der Festung zu finden, die 980 niederbrannte.

Anders als in Deutschland: Dänisches Gesetz unterstützt Hobbyarchäologen

Dieser Silberfund ist besonders, aber nicht einmalig. Bereits im September 2021 macht ein dänischer Hobbyarchäologe einen Traumfund. In Deutschland ist eine Suche nach Schätzen mit einem Metalldetektor verboten ist, sofern keine Nachforschungsgenehmigung vorliegt. Ganz anders in Dänemark: Dort schreibt das Gesetz sogar einen Finderlohn für Laien vor, wenn die Entdeckungen über ein Lokalmuseum an das Nationalmuseum weitergeleitet werden, so Euronews.de. Auch für die neuste Entdeckung des dänischen Mädchens hat es einen Finderlohn in unbekannter Höhe gegeben.