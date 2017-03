Mutmaßlicher Eltern-Erpresser sitzt in Untersuchungshaft 

Aachen - Der Mann, der im Großraum Aachen Eltern damit erpresst haben soll, ihre Kinder zu töten, wenn sie kein Geld zahlen, ist gefasst.

Der Mann war nach einer öffentlichen Foto-Fahndung in Eschweiler bei Aachen an seiner Arbeitsstelle festgenommen worden. Ein Richter habe Untersuchungshaft angeordnet, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 49-Jährige soll von mindestens 13 Eltern aus Aachen und Umgebung die Zahlung einer fünfstelligen Summe gefordert haben, ansonsten werde er die Kinder töten. In der Vernehmung hatte er die Vorwürfe bestritten. Ein DNA-Test erhärtete jedoch den nun den Verdacht gegen den 49-Jährigen. Genspuren des Beschuldigten seien am Umschlag eines Erpresserbriefs nachgewiesen worden, teilte die Polizei am Freitag in der nordrhein-westfälischen Stadt mit. Der Mann aus Eschweiler war der Polizei bis dahin nicht bekannt.

dpa