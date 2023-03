Mutter stillt erwachsenen Sohn auf dessen Hochzeit – Braut erwischt sie im Badezimmer

Von: Victoria Krumbeck

Viele freuen sich schon auf ihren großen Tag und malen sich ihre Traumhochzeit aus. Doch das, was einer Braut in England passierte, klingt eher nach einer „Albtraum“-Hochzeit.

München – Es gibt viele Horror-Szenarien, die sich eine Braut vor der Hochzeit vorstellen kann: Das Kleid wird zur Stolperfalle, das Wetter spielt nicht mit oder der Bräutigam kommt zu spät. Denn an diesem Tag kann so einiges schieflaufen. Das zeigte auch ein Paar, dass sich nur wenige Stunden nach der Hochzeit schon wieder scheiden wollte. Schlimm wird es auch, wenn der Ehemann nach nur wenigen Tagen flüchtet. Doch was einer Braut in England passierte, übertrifft jegliche Vorstellungen.

Braut erwischt Ehemann auf der Toilette: Er wird von seiner Mutter gestillt

In dem Podcast „The Unfiltered Bride“ erzählte die Moderatorin und Hochzeitsplanerin Georgie Mitchell eine unfassbare Geschichte. Eine Braut fand ihren Bräutigam auf der Toilette, während der von seiner Mutter gestillt wurde. Diese Story wurde ihr von einer Hochzeitsmaskenbildnerin erzählt, die die Braut geschminkt hatte. Dailymail berichtete über die kuriose Geschichte. Ob die Geschichte sich tatsächlich so ereignet hat, ist nicht sicher zu bestätigen.

Die Maskenbildnerin hatte gerade das Make-up der Braut fertig, als diese auf die Toilette musste. Georgie ließ ihre Co-Moderatorin Beth raten, was die Braut wohl auf der Toilette vorfand. Denn das, was die Braut sah, „reicht aus, um eine Hochzeit zu beenden“, so Georgie. Sie tippte darauf, dass der Bräutigam seine Verlobte betrog. Doch das war knapp daneben. Beim nächsten Rate-Versuch dachte sie daran, dass der Mann auf der Toilette Drogen genommen habe. Doch auch das war nicht richtig.

Georgie bestand darauf, dass es „viel schlimmer“ sei. Sie löste es auf und sagte: „Er wurde von seiner Mutter gestillt.“ Die Co-Moderatorin konnte nicht glauben, was sie gehört hatte. „Entschuldigung, WAS? Warum würdest du einen Mann heiraten [der noch stillt]?“, fragte sie entgeistert. Doch Georgie verteidigte die Frau, denn sie war sich ziemlich sicher, dass die Braut von all dem nichts wusste.

Braut erwischt Bräutigam und Mutter beim Stillen: „Würdest du bestimmt nicht küssen“

Die Geschichte wirft allerdings noch eine andere Frage auf. Warum konnte die Mutter des Bräutigams ihn noch stillen? Georgie schätze, dass es wohl regelmäßig passiert sein musste. Ansonsten hätte die Mutter keine Milch mehr produzieren können. Doch auch wenn die Frau unter Schock stand, hat sie nach Georgies Angaben die Hochzeit nicht abgesagt. Schließlich war alles für den großen Tag vorbereitet. „Aber den Bräutigam würdest du bestimmt nicht küssen“, spottete sie.

Den Ausschnitt teilten die Podcasterinnen auf ihrem TikTok-Account. Die User waren schockiert. „Hat ‚Mama’s Boy‘ auf eine ganz neue Ebene gebracht“, schrieb einer. „Oh mein Gott, ich wusste nicht, was mich erwarten würde, aber das war nicht einmal ein flüchtiger Gedanke!“, reagierte ein weiterer Nutzer. Für einen anderen Nutzer war klar, dass nichts schlimmer sein könnte, als ein Betrug. Doch für ihn stand fest: „Das ist schlimmer.“

Solche Erlebnisse sind nicht planbar, doch die Hochzeit schon. Location, Essen und Co. können nämlich ganz schön teuer werden. (vk)