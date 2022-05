WhatsApp-Sprüche für den Muttertag 2022 - digital und kurz auf den Punkt gebracht

Von: Stella Henrich

Am 8. Mai ist Muttertag. Während man früher mit einem Strauß Blumen die Mutter besuchte, kann man heutzutage mit einem netten Spruch bei WhatsApp bei ihr punkten. Wir haben eine Auswahl der schönsten Sprüche zum Muttertag zusammengetragen.

München - Es gibt sie wirklich. WhatsApp-Sprüche zum Muttertag. Der Mutter einfach mal danke sagen, dass sie nicht nur die Beste ist, sondern auch die Allerbeste. Während man früher bei der Mutter mit einem Strauß Blumen vorbeikam, um gemeinsam mit ihr ein Stück Kuchen zu essen und eine Tasse Tee zu trinken, hat Corona irgendwie unser gesamtes Verhalten verändert. Noch im vergangenen Jahr standen wir vor ihrem Fenster der Altenwohnanlage, sprachen durch Glasscheiben mit dem Telefon am Ohr zu ihr oder richteten der Krankenschwester aus, sie solle die Mutter herzlich grüßen. Man denke an sie.

Einen Gruß zum Muttertag - digital oder analog? (Symbolfoto) © Monkey Business 2/imago

Glücklicherweise haben sich die Zeiten wieder entspannt. Das Coronavirus ist inzwischen beherrschbarer geworden. Und unsere Mütter dürfen wieder besucht werden. Was uns aber nicht daran hindern soll, einen elektronischen Gruß via WhatsApp an sie zu versenden.

Muttertag 2022: Mit einer Text- oder Audionachricht Danke sagen

Und mit einer knappen WhatsApp Textnachricht oder einer Audio-Sprachdatei lassen sich nette Worte zum Muttertag verschicken. Die ersetzen natürlich nicht das persönliche Treffen oder den Anruf, kommen aber sicherlich bei jeder Mutter auch gut an. Daher haben wir einige der schönsten für Sie gesammelt. Und möchten vorab völlig subjektiv einen Favoriten küren, der besonders gut ankommen könnte:

Mütter verstehen, was Kinder nicht sagen.“

Schöne WhatsApp Sprüche zum Muttertag 2022, um einfach mal seinen dank auszudrücken

„Das Beste an mir, ich hab‘s von Dir.“

„Danke, dass Du immer da bist, Mama. Ich wünsche Dir einen schönen Muttertag!“

„Liebste Mama, eins ist wahr, du warst immer für mich da. Dafür dank ich Dir zum Feste, denn Du bist die Allerbeste.“

„Ein Kind ohne Mutter ist eine Blume ohne Regen.“

„Möge Dein Tag so wundervoll und perfekt sein, wie Du es bist. Einen schönen Muttertag!“

„Heut, zu diesem lieben Feste / Wünsch ich dir das Allerbeste / Glück, Gesundheit, langes Leben / Möge der liebe Gott Dir geben.“

„Der besten Mutti der Welt möchte ich heute ganz besonders für all ihre Liebe danken und ihr einen schönen und erholsamen Muttertag wünschen.“

„Danke, dass Du mich zum Lachen bringst, wenn mir zum Weinen zumute ist.“

WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2022 mit geflügelten Worten von Dichtern und Denkern:

Auch Dichter und Autoren widmeten der Mutter Gedichte oder Sprüche. Wer also nicht mit endloser Kreativität gesegnet ist und seiner Mutter zeigen möchte, dass er am Muttertag 2022 an sie denkt, kann sich natürlich auch bei den Worten berühmter Menschen bedienen und bei WhatsApp einen Gruß versenden.

Die beste Erziehungsmethode für ein Kind ist, ihm eine gute Mutter zu verschaffen. Und meine Erziehungsmethode war die Allerbeste! Danke Mama. (Christian Morgenstern)

Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch die kalte Welt aushalten. (Jean Paul)

Meine Mutter hatte nichts als Liebe; das Beste in mir; ich habe es von ihr. (Peter Roseegger)

Welche Kraft kann einflussreicher, anspornender sein als die mütterliche Liebe – die sanfteste und zugleich unerschrockenste Kraft in der ganzen Naturordnung? (Wilhelm Busch)

Trage deine Mutter auf Armen, wenn ihr die Beine versagen, sie trug dich im Schoß, als du noch keine hattest. (Christian Friedrich Hebbel)

Und zum Schluss noch ein Satz, der Mark Twain zugerechnet wird: „Meine Mutter hatte einen Haufen Ärger mit mir, aber ich glaube, sie hat es genossen.“

WhatsApp-Sprüche zum Muttertag auf Englisch

Es muss bei der Suche nach passenden Worten zum Muttertag 2022 für seine WhatsApp-Nachricht nicht nur bei deutschen Sprichwörtern oder Nachrichten bleiben. Über die Jahre sind auch zahlreiche englische Sprüche entstanden, die anlässlich des 8. Mai versendet werden können. Folgend haben wir Ihnen eine Auswahl zusammengestellt, die Sie als WhatsApp Nachricht zum Muttertag verschicken können

„You are wonderful just the way you are, never forget that. Have a wonderful Mother’s Day.“

„You hold such a special place in my heart. I’m so thankful for you.“

„Thanks for making home the happiest place to be.“

„Roses are red, violets are blue. I brought you this Mother’s Day card…mind if I raid the fridge, too?“

„My Mum is the best – I don’t care about the rest! Dear mum, all I need is you – I really love you.“

„My mother is my root, my foundation. She planted the seed that I base my life on, and that is the belief that the ability to achieve starts in your mind.“ (Michael Jordan)

WhatsApp-Grüße zum Muttertag 2022 sind - bei aller Liebe zum Digitalen - zwar eine wirklich schöne Erfindung, sie ersetzen aber nicht einen Besuch oder eine nette Geste für die Mutter – und das am besten an jedem Tag des Jahres. Denn egal ob als Kleinkind oder noch im Erwachsenenalter – in einigen Situationen kann nur die eigene Mutter weiterhelfen.