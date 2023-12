Rätselhafte Buchstaben auf Auto-Sticker: Was hat der mysteriöse Hexencode zu bedeuten?

Wirre Zahlen- oder Buchstabenreihenfolgen, jeder hat sie bestimmt schon einmal gesehen. Ein vermeintlicher Hexencode auf einem Auto wirft im Internet nun zahlreiche Fragen auf.

München – Verschlüsselte Codes kommen im Alltag häufig vor, sei es die Passworteingabe im Handy oder der Strichcode auf der Nudelpackung. Dass eine vermeintliche geheime Buchstabenfolge auf einem Auto im Straßenverkehr zu finden ist, passiert schon seltener. Kein Wunder also, dass die Aufregung auf der Website Reddit groß ist, als ein Nutzer die Heckseite eines Autos fotografiert. Darauf zu sehen: Eine Hexe auf einem Besen und ein Buchstabencode.

„ZQYNGF“ springt auf dem Bild in schwarzen Buchstaben direkt ins Auge. Über die Bedeutung des ungewöhnlichen Autoaufklebers diskutieren die Reddit-User fleißig – Spekulationen und wilde Theorien gibt es viele.

Reddit-User mit wilden Spekulationen: Autoaufkleber mit Code wirft Fragen auf

Auslöser für das Rätsel ist ein Beitrag auf Reddit, der User postete ein Code, der sich auf einem Auto befindet und fragte die Community: „Stand vor mir an der Ampel, wovon ist das die Abkürzung?“. Gerade die Abbildung einer Hexe macht die Bedeutung für einige klar: „Ein geheimer Hexencode“, schreibt eine Nutzerin.

„Die letzten Zeichen von Pi“, „ein ganz normaler Vorname“ oder „Zeitquotientenyoga nach Grasflatulenz“, scherzen einige User in den Kommentaren. Auch wilde Spekulationen, für welche Wörter die einzelnen Buchstaben des Codes stehen könnten, sind hoch im Kurs. Ein Reddit-Nutzer geht sogar einen Schritt weiter und bringt in die Diskussion ironisch mit ein: „Uneheliches Kind von Elon Musk an Bord“.

Auflösung: Dafür steht der mysteriöse Hexencode wirklich

Neben zahlreichen scherzhaften Kommentaren gibt es aber auch die vermeintliche Lösung des mysteriösen Codes „ZQYNGF“ in der Kommentarspalte zu finden. Ein Reddit-User weist darauf hin, dass es sich bei der Buchstabenkombination um einen Travelbug des beliebten Outdoor-Spiels Geocaching handelt. Also ein Code, mit dem Spieler sich in ein digitales Logbuch eintragen können.

Auf der Suche nach geheimen Codes: Was ist Geocaching? Geocaching ist ein Spiel, welches überwiegend in freiem Gelände gespielt wird. Mitspieler suchen anhand von GPS-Daten versteckte Gegenstände, um sich dann in das Logbuch eintragen zu können. Es handelt sich also um eine GPS-Schnitzeljagd. Die Geocaches oder Caches, also Schätze, sind auf der ganzen Welt versteckt. So kann der gemütliche Sonntagsspaziergang ein wenig abenteuerlustig gestaltet werden. Mittlerweile gibt es auch mobile Geocaches, die von Versteck zu Versteck transportiert werden, deren Weg ist auf einer Website dokumentiert.

Trotz der Auflösung, was der mysteriöse Code zu bedeuten hat, sorgte die Beschreibung des Caches für Verwirrung. Laut den Reddit-Usern, sei statt einer Hexe ein Käfer abgebildet. Abhilfe schafft ein weiterer Kommentar: „Der Name ‚Oma Wetterwachs‘ verweist aber auf eine Romanfigur von Terry Pratchett, eben eine Hexe.“ Endlich Klarheit, für die Fans der GPS-Schnitzeljagd. Einige trugen sich digital in das Logbuch ein – Fundort: Reddit. (Denise Dörries)