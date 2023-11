Ungewöhnliche Lichtspur am Himmel – Weiße Kugel sorgt für Staunen in Norditalien

Von: Martina Lippl

Ein seltsamer Lichtschweif erhellt den Himmel über Italien. Hinter dem Phänomen steckt ein Raketentest in Frankreich, wie das Land auf X klarstellt. © Screenshot X/ Sébastien Lecornu

Plötzlich leuchtete eine weiße Kugel am Himmel über Norditalien. Augenzeugen knipsen Fotos. Das mysteriöse Objekt ist allerdings schnell entzaubert.

Turin – Eine seltsame Lichtkugel erschien plötzlich am Himmel über Piemont. Die gleißende Kugel war auch in anderen Regionen Norditaliens am Samstag (18. November) gegen 19.20 Uhr zu sehen, wie italienische Medien übereinstimmend berichten. Kurz darauf posteten Menschen Fotos und Aufnahmen von dem Phänomen in den sozialen Netzwerken. Prompt folgt eine Antwort auf das bizarre Rätsel – aus Frankreich.

Neben dem Mond zog ein kugelförmiges Objekt eine Lichtspur am Himmel über Italien. Das ungewöhnliche Ereignis dauerte einige Minuten, bis es langsam verblasste und dann schließlich völlig verschwand, berichtet die italienische Zeitung La Repubblica.

Mysteriöse weiße Kugel – Augenzeugen teilen Fotos im Internet

Die Art des Himmelskörpers war zunächst ungewiss. In Italien versuchten neben Meteorologen und Ufologen auch Verschwörungstheoretiker, das Himmelsphänomen zu erklären, ist beim italienischen Nachrichtenportal today.it zu lesen. In diesem Fall war es jedoch kein Asteroid, der wie im Frühjahr 2023 erst kurz vor seinem Einschlag entdeckt wurde. Selbst ein seltenes Wetterphänomen lag nicht vor. Auch wenn auf der Facebookseite des Wetterportals Centro Meteo Piemonte zahlreiche Nutzer aus verschiedenen Orten Schnappschüsse von dem Himmelsereignis posten.

Weiße Lichtkugel am Himmel über Italien: Fotos in den sozialen Netzwerken suchten nach Erklärungen. © Screenshot Facebook/ Centro Meteo Piemonte

Mysteriöses Lichtobjekt am Himmel über Turin – Frankreich liefert Erklärung

Bei dem Spektakel am Himmel handelte es sich um einen Raketentest, wie der französische Minister Sébastien Lecornu auf der Plattform X erklärt. „Erster erfolgreicher Testabschuss der strategischen ballistischen Rakete M51.3!“, schreibt Lecornu auf X und postet dazu ein Foto.

Mysteriöser Lichtschweif am Himmel über Norditalien ist doch kein Ufo. Französische Regierung entzaubert Lichtkugel als Raketentest. © Screenshot X/ Ministère des Armées

Raketentest in Frankreich verwirrt Norditalien

Das Ministerium bestätigt, dass ein Test einer M51-Rakete ohne Atomsprengkopf im Zentrum von Biscarrosse an der Atlantikküste nahe Bordeaux stattgefunden habe. Die Rakete sei während des gesamten Fluges überwacht worden und dann mehrere hundert Kilometer von der Küste entfernt im Nordatlantik abgestürzt, heißt es in einer Pressemitteilung der französischen Streitkräfte.

Lecornu zufolge sei der erfolgreiche Start Teil eines Projekts, das darauf abziele, „die lebenswichtigen Interessen Frankreichs unter allen Umständen“ durch nukleare Abschreckung zu schützen. Unterdessen endete der zweite Start eines „Starship“ von SpaceX am Samstag mit einer Explosion. Im Frühjahr 2023 waren seltsame blaue Spiralen am Himmel aufgetaucht. (ml)