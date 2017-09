Hurrikan Harvey spült mysteriöses Monster an Strand - Forscher vor Rätsel

Hurrikan Harvey hat in den USA gewütet, auch der Bundesstaat Texas war betroffen. Nachdem der Sturm abgeflaut ist, entdeckte dort eine Mitarbeitern von Green Peace ein mysteriöses Monster am Strand.

Texas - Ein mysteriöses See-Monster wurde an den Strand von Texas-City gespült. Nachdem auch dort der Hurrikan Harvey pure Verwüstung angerichtet hatte, wurde die Kreatur vermutlich durch die Sturmböen an Land geschwemmt. Die junge Frau Preeti Desai fand dieses mysteriöse Wesen an der Küste. Die Mitarbeiterin von Green Peace USA sagte gegenüber der Mirror: „Ich war an der Küste unterwegs um zu sehen, wie es dort nach dem Hurrikan aussieht. Da sah ich dieses Ding, konnte aber nicht erkennen, was das für ein Tier sein sollte. Also ging ich näher ran.“ Doch mit diesem mysteriösen Wesen hatte die Frau nicht gerechnet: „Ich habe ein großes Interesse an der Natur, besonders für Tierarten wie Vögel oder Meerestiere. Aber so etwas hatte ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen.“

Die Frau postete die Bilder des Unterwasser-Monsters auf Twitter und fragte in die Runde, ob jemand wüsste, was das für ein Tier sein solle. „Mein erster Eindruck war, dass es sich hier um Tiefseewesen handeln könnte.“ Sicher ist sich Preeti Desai aber nicht.

My dead (possible) fangtooth snake-eel needs an agent. https://t.co/crcfL3pgNj — Preeti Desai (@preetalina) 13. September 2017

Auch andere Wissenschaftlicher sind sich uneinig darüber, was das für ein Tier sein könnte, die meisten halten es aber für einen spezialen Aal mit Fangzähnen. Preeti Desai über Twitter: „Solche Netzwerke sind natürlich perfekt dafür, um mehr über das Thema zu erfahren. Schließlich sind auf der Plattform extrem viele Wissenschaftler angemeldet. Doch auch wenn die sich nicht einigen können, die Bilder lassen erahnen, was für Kreaturen wohl noch so im Meer leben - von denen wir keine Ahnung haben. Unheimlich bleibt es allemal.

