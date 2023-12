„Anspruchsvoll für den Blutdruck“ – Glückspilz knackt 240-Mio-Jackpot in Österreich und fragt nach „Betreuer“

Von: Martina Lippl

240 Mio-Euro-Gewinn! Spieler oder Spielerin aus Österreich knackt sich den höchsten Gewinn, den es jemals bei EuroMillionen gab. © Österreichische Lotterien/imago

Unvorstellbar! In Österreich hat ein Lotto-Glückspilz bei EuroMillionen 240 Millionen Euro abgesahnt. Er oder sie hat sich schon gemeldet.

München – Es ist ein Rekord: 240 Millionen Euro gehen an eine Solo-Gewinnerin oder Solo-Gewinner in Österreich. Es war der „höchste, jemals in der EuroMillionen-Geschichte gefüllte Europot“, laut den Österreichischen Lotterien.

Herzlichen Glückwunsch! Noch am Freitagabend (8. Dezember) ging eine knappe Gewinnbenachrichtigung von der Spieleplattform winday.at raus. Der „Glückspilz des Jahres“ hatte virtuell 20 Tipps abgegeben und mit dem letzten Tipp einen Volltreffer bei den Gewinnzahlen gelandet.

„Die erste Stunde als Millionen-Gewinner waren anspruchsvoll für den Blutdruck. Bald aber schon war es möglich, sich strukturiert Gedanken über die Zukunft zu machen“, sagte die oder der neue Multimillionär „augenzwinkernd“ am Telefon. Zudem möchte er ein Treffen mit dem Hochgewinner-Betreuer vereinbaren, heißt es weiter von den Österreich Lotterien.

Rekord Millionen-Jackpot abgesahnt – Lotto-Gewinner aus Österreich meldet sich

Der Glückspilz hatte sich beim Kunden-Service-Center gemeldet. Auch wenn die Gewinnauszahlung ohne Kontakt auf ein hinterlegtes Konto nach einer Reklamationsfrist von vier Wochen erfolgt. Jedes Gespräch mit dem Hochgewinner-Betreuer sei immer eine gute Möglichkeit, mit Experten die Lage zu reflektieren und bestmöglich vorbereitet zu sein, so die Lotterien. Denn, das Glück von einem Lotto-Gewinn kann sich zu einem Alptraum entwickeln, wie die Geschichte von Jack Whittaker zeigt. Deutschlands wohl bekanntester Lotto-König Chico verprasste sein Geld im großen Stil. Ob das Lotto-Märchen bald vorbei ist?

Glücksspielsucht Glücksspiel kann süchtig machen. Betroffene finden unter anderem Hilfe bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Bei der Lotterie „EuroMillionen“ werden fünf aus den Zahlen 1 bis 50 und zwei aus zwölf Sternzahlen gewählt. Die Ziehung für alle teilnehmenden Länder und findet wöchentlich, dienstags und freitags zwischen 20.45 und 21.30 Uhr in Paris statt.

Es müssen ja nicht gleich 240 Millionen Euro sein. Beim Lotto am Samstag (9. Dezember 2023) ging es um 26 Millionen Euro plus 5 Millionen Euro im Spiel 77. Hier finden Sie die im Spiel Lotto 6 aus 49 die aktuellen Gewinnzahlen. Allerdings sind dank neuer Regeln 50 Millionen im Lotto-Jackpot möglich. (ml)